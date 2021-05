Hyötyä tulee esimerkiksi terveydenhuollon säästöistä.

Espoolaiset jalkapalloseurat tuovat yhteiskunnalle arviolta 49,61 miljoonan euron hyödyt vuodessa, kertovat seurat tiedotteessaan.

Luku perustuu Euroopan jalkapalloliiton Uefa SROI -mallinnukseen. Aiemmin samaan mallinnukseen perustuvia lukuja on kertonut esimerkiksi Helsingin Jalkapalloklubi. Mallinnuksessa on hyödynnetty esimerkiksi Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Maailman taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) kansainvälisiä tilastoja sekä suomalaisina lähteinä esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön (Likes) tutkimuksia.

Hankkeessa olivat mukana espoolaisseuroista FC Honka, Espoon Palloseura, Leppävaaran Pallo, FC Espoo, Etelä-Espoon Pallo ja Kasiysi. Seurat kertovat liikuttavansa viikossa 5 400:aa lasta ja nuorta, ja lisäksi toiminnassa on mukana 1 200 vapaaehtoista.

”Mallinnuksella saavutamme mitattavan tavan kertoa jalkapallosta. Tällä mallilla pystymme oikeastaan ensimmäistä kertaa koskaan laskemaan etenkin kaupunkitasolla tärkeää sosiaalista tuottoa ja sitä kautta vaikuttavuutta”, sanoo Hongan gm Hexi Arteva tiedotteessa.

Yhteiskunnan saamista hyödyistä 20,13 miljoonaa vuodessa koostuu terveydenhuollon säästöistä. Koko Suomen tasolla terveydenhuollon saamat säästöt on Uefa SROI -hankkeessa arvioitu jopa 358 miljoonan euron kokoisiksi. Suorat taloudelliset vaikutukset on Espoossa arvoitu 20,83 miljoonan euron arvoisiksi. Tähän sisältyvät harrastusmaksut, olosuhderakentamisen tuotot ja työpaikat.

Sosiaalisten hyötyjen osuudeksi Espoossa arvioitiin 8,66 miljoonaa euroa vuodessa ja se sisältää esimerkiksi vapaaehtoistyön arvon sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisyn.

”Aktiivisen ja yhteisöllisen elämäntavan omaksuminen lapsesta saakka on todella hyvä tapa lisätä sekä terveydellistä ja sosiaalista hyvinvointia. Olen usein todennut, että onnistumme parhaiten silloin, kun saamme asukkaat, yhteisöt ja yritykset mukaan ja teemme yhdessä. Urheiluseuroilla on merkittävä rooli kestävän kaupungin ja yhteisön rakentamisessa – nyt tehty mallinnus todentaa tätä erinomaisesti”, kiitelee Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä tiedotteessa.