Esimerkiksi Patrik Laineen ja Miro Heiskasen sopimus on päättymässä tähän kauteen, joten MM-kisamatkaan tuskin on mahdollisuutta.

Jääkiekon NHL:n runkosarja on kääntymässä loppusuoralle. Tällä kaudella pelataan koronaviruspandemian takia vain 56 kierrosta runkosarjaa, ja viimeinen peli on merkitty pelattavaksi 19. toukokuuta.

Viimeisillä kolmella kierroksella pelataan ainoastaan Vancouverin ja Calgaryn välisiä pelejä. Nämä pelit siirtyivät, kun Vancouver joutui koronaviruksen takia karanteeniin kesken kauden. Kummallakaan joukkueella ei ole mahdollisuutta päästä pudotuspeleihin. Näitä pelejä edeltää Vancouverin ja pudotuspelipaikan varmistaneen Edmontonin kohtaaminen lauantaina 15. toukokuuta. Muut joukkueet päättävät runkosarjansa jo aiemmin ensi viikolla.

Toistaiseksi NHL ei ole tiedottanut pudotuspelien aloitussuunnitelmista eikä siitä, aloittavatko muut lohkot pudotuspelinsä aiemmin kuin Kanadan lohko. Kaksi ensimmäistä pudotuspelikierrosta pelataan koronaviruspandemian takia lohkojen sisäisesti.

NHL:ssä on pelannut tällä kaudella ennätysmäärä suomalaisia: kenttäpelaajia kaukalossa on viilettänyt 46, ja maalivahteina kentälle on päässyt 13 pelaajaa. Yhteensä 59 pelaajaa, joista Columbuksessa alkukauden pelannut Mikko Koivu on jo lopettanut uransa. Vakituisessa roolissa jatkavissa joukkueissa on pelannut hieman reilut kaksikymmentä suomalaista.

Aloitetaan Stanley cup -jahdissa jatkavista. Keskisessä divisioonassa Carolinan suomalaiset lähtevät jahtaamaan pudotuspelimenestystä. Hyökkääjät Teuvo Teräväinen ja Sebastian Aho sekä Jani Hakanpää pääsevät mitä todennäköisimmin aloittamaan mestaruusjahdin lohkovoittajaina.

Lohkon kakkoseksi ja kolmoseksi ovat tyrkyllä floridalaisjoukkueet Tampa Bay Lightning ja Florida Panthers. Tampa Bayta edustaa suomalaisista ainoastaan varavahti Christopher Gibson, joka on pelannut kaksi runkosarjapeliä. Florida on sen sijaan vahva suomalaisjoukkue. Vakiokokoonpanoon kuuluvat puolustaja Markus Nutivaara sekä hyökkääjät Aleksander Barkov, Juho Lammikko ja Eetu Luostarinen. Hyökkääjä Aleksi Heponiemi on päässyt pelaamaan seitsemän ottelua.

Viimeisestä Keskisen divisioonan pudotuspelipaikasta kamppailee kaksi joukkueita, joiden riveissä on liuta suomalaisia.

Vahvemmilla on Nashville Predators, jonka maali vartioivat pääosin Juuse Saros ja Pekka Rinne. Myös Kasimir Kaskisuolle on löytynyt yksi peli torjuttavaksi. Kenttäpelaajista Nashvillessä hyökkäävät Mikael Granlund, Eeli Tolvanen ja Erik Haula.

Jos Nashville pitää pintansa, kausi päättyy Dallasin suomalaisviisikolta. Viime kauden finalistin riveissä pelaavat puolustajat Sami Vatanen, Miro Heiskanen ja Esa Lindell sekä hyökkääjät Roope Hintz ja Joel Kiviranta.

Läntisessä divisioonassa on samaten perjantaina auki yksi pudotuspelijoukkue. Mestaruusjahtia jatkavat Vegas, Colorado ja Minnesota. Vegasissa ei ole lainkaan suomalaisia. Minnesotan maalilla Kaapo Kähkönen on saanut vastuuta 22 ottelussa. Coloradossa hyökkäävät Joonas Donskoi ja Mikko Rantanen.

Viimeisessä paikassa on kiinni St. Louis Blues, jonka ainoastaan Los Angeles voi teoreettisesti ohittaa. St. Louisissa puolustaja Niko Mikkola on pelannut osan otteluista ja Ville Husso kantanut maalilla vastuuta 15 pelissä. Los Angelesissa puolustaja Olli Määttä pelaa vakituisesti ja Rasmus Kupari pääsi kokeilemaan muutaman pelin.

Itäisessä divisioonassa pudotuspelijoukkueet ovat jo varmat. Kautta jatkavat Pittsburgh, Washingon, Boston ja NY Islanders.

Pittsburghissa pelaavat puolustaja Juuso Riikola ja hyökkääjä Kasperi Kapanen. Bostonissa maalia vartioi Tuukka Rask ja Urho Vaakanainen on pelannut kahdeksan peliä. NY Islandersia edustaa konkarihyökkääjä Leo Komarov, ja Washington kuuluu ilman suomalaisia oleviin joukkueisiin.

Kanadassa pelattavassa Pohjoisessa divisioonassa Toronto, Edmonton ja Winnipeg jatkavat kauttaan eikä Montrealin jatkoakaan uhkaa kuin viimeisenä lohkossa olevan Vancouverin tappioton loppukausi.

Torontossa on suomalaisista Veini Vehviläinen, jonka ainoa NHL-peli on Columbuksesta ennen kauppaamista. Edmontonia edustavat maalivahti Mikko Koskinen ja hyökkääjä Jesse Puljujärvi. Winnipegissä puolustajat Sami Niku ja Ville Heinola sekä hyökkääjä Kristian Vesalainen ovat olleet pienissä rooleissa. Montrealissa puolustaja Otto Leskinen on päässyt pelaamaan yhden pelin, hyökkääjät Jesperi Kotkaniemi, Artturi Lehkonen ja Joel Armia ovat vakituisesti kokoonpanossa.

Jesse Puljujärvi kamppailee kiekosta keväällä Edmontonin paidassa pudotuspeleissä.­

Entä Leijonien mahdollisuudet NHL-apuihin MM-kisoissa? Jos jatkoon menevät epävarmoista joukkueista todennäköisimmät, 35 suomalaista jatkaa pudotuspeleihin ja 23 ei. Putoavissa pelaajissa maalivahteja on viisi, puolustajia kymmenen ja hyökkääjiä yhdeksän.

Maajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen kertoi huhtikuussa, että NHL:stä ei välttämättä saada ketään. Koska pelaajilla on viiden päivän karanteeni Latviaan saavuttaessa, on vasta pudotuspelivaiheessa putoavien suomalaisten saaminen Latviaan epätodennäköistä.

Putoavista maalivahdeista Columbuksen Joonas Korpisalon kausi päättyi loukkaantumiseen eikä hänestä ole apua Leijonille. Ukko-Pekka Luukkonen jätti pelin kesken noin viikko sitten loukattuaan polveaan. Buffalon mukaan Luukkonen ei pelaa tällä kaudella NHL:ssä, joten kausi tuskin jatkuu Leijonissakaan.

Kahdesta muusta Arizonan Antti Raannan sopimus umpeutuu, joten kisamatka olisi yllätys. Vuonna maailmanmestaruuden torjuneella Chicagon Kevin Lankisella sopimus jatkuu ja kausi päättyy. Läpimurron NHL:ään tehnyt Lankinen on todennäköisin NHL-apu, mutta viekö ensi NHL-kauteen valmistautuminen voiton? Lankinen pelaa vielä pienellä sopimuksella, mutta ensi vuonna tiskiin pitäisi lyödä näytöt, joilla napataan reilusti dollareita.

Vapautuvista vakituisissa rooleissa pelanneista puolustajista Buffalon Henri Jokiharjulla, Calgaryn Juuso Välimäellä ja Dallasin Miro Heiskasella umpeutuvat tulokassopimukset. Kukaan tuskin lähtee Riikaan riskeeraamaan seuraavaa sopimusta loukkaantumisella. Pienempään rooliin jääneistä tilanne on sama myös Olli Juolevilla.

Nuoresta kaartista Tarmo Reunasen sopimus jatkuu, mutta kausi on kulunut pääosin AHL:ssä, jossa hänen joukkueensa Hartford on menossa kohti pudotuspelejä.

Jäljelle jää kokenut viisikko, joka taistelee paikoista myös tulevaan olympiajoukkueeseen. Sami Vatasella alla on muutama rikkonainen kausi. Rasmus Ristolainen sairasti kauden aikana voimat totaalisesti vieneen koronaviruksen eikä ole aiempina vuosina lähtenyt MM-turnauksiin. Jättimäistä alivoimavastuuta Dallasissa kantava Esa Lindell olisi Leijonille lottovoitto.

Mikko Lehtosella päättyy sopimus ja alla on pitkä kausi, jonka hän aloitti Jokerien riveissä. MM-kisoissa olisi toki annettavissa lisänäyttöjä olympialaisiin. Olli Määtällä sopimus jatkuu ja pelejä on kertynyt vain NHL-kaukalosta. Mutta vaatiiko kroppa vielä parantelua maaliskuussa huilitauolle pakottaneen vamman jäljiltä?

Hyökkääjistä nimekkäin kautensa runkosarjaan päättävä suomalainen on Patrik Laine. MM-kisoihin hyökkääjää ei silti kannata odotella. Sopimus loppuu tähän kauteen ja edessä ovat sopimusneuvottelut, joista voi tulla pitkät.

Patrik Laineen sopimus umpeutuu, joten Leijonissa miestä tuskin nähdään.­

Kovaa kaartia edustaa myös Dallasin Roope Hintz, jonka joukkueella siis ohut pudotussauma on vielä olemassa. Hintz on pelannut 40 ottelua piste per peli -tahdilla, mutta joutunut jättämään vammojen takia pelejä väliin. Kauden jälkeen on aika hoitaa vammat kuntoon.

Toinen Dallas-hyökkääjä Joel Kiviranta pääsi takaisin peleihin loukkaantumisen jälkeen huhtikuun lopulla. Sopimus on loppumassa, joten MM-kisat jäänevät viime kisojen mestarilta välistä. Sopimus on katkolla myös New Jersey Devilsissä hienon kauden pelanneella Janne Kuokkasella.

Antti Suomelan ja Rasmus Kuparin kausi jatkuu AHL:n puolella sen verran pitkään, että EHT-näyttöjen antamiseen ei ole aikaa. Suoraa kisapaikkaa heidän statuksellaan ei ole luvassa. Konkari Valtteri Filppula MM-kisapaikka olisi yllätys. Ura on jo laskusuunnassa NHL:n puolella, ja Filppula ei ole ajoittain mahtunut Detroitin kokoonpanoon NHL:ssä.

Potentiaalisimmaksi hyökkääjäkaksikoksi jää näin ollen Buffalon Arttu Ruotsalainen ja New York Rangersin Kaapo Kakko.

Heistä Ruotsalainen on pelannut pitkän kauden taottuaan ennen Pohjois-Amerikkaan lähtöä 16 Liiga-osumaa Ilveksen paidassa. Ruotsalainen väläytteli kiinnostusta kisoihin Ilta-Sanomien haastattelussa huhtikuussa. Ruotsalainen pystyy pelaamaan keskellä ja laidassa. NHL:ssä on syntynyt viisi maalia 16 ottelussa.

Arttu Ruotsalainen vihjaili huhtikuussa MM-kisakiinnostuksestaan.­

Kakkoon kohdistuu Rangersin kakkosvarauksena kovia odotuksia seurassa ja päätöstä ohjaa se, mikä on organisaation toive. Kakko aloitti pelit vasta NHL:ssä, joten kaudesta ei ole muodostunut järin pitkä. Lisäpelit voisivat olla tervetulleita nuorelle miehelle. Paikka kisajoukkueeseen olisi kahden vuoden takaisten MM-kisojen jäljiltä mahdollinen suoraan ilman EHT-pelejä.

MM-kisoihin saa nimetä tänä vuonna 25 kenttäpelaajaa normaalin 22:n sijaan. MM-kisat alkavat Latvian Riiassa 21. toukokuuta. Tšekin EHT pelataan ennen MM-turnausta 13.–16. toukokuuta.