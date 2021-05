Hämäläisen sopimus Tšekin liigan FK Jablonecin kanssa päättyy kesäkuun lopussa, ja keskikenttäpelaaja palaa sen jälkeen entiseen seuraansa.

Hämäläinen, 34, lähti TPS:stä maailmalle kotimaisen liigan kauden 2009 päätyttyä. Uusi sopimus kantaa kauden 2023 loppuun.

”Pelaan nyt vielä vähintään 2,5 vuotta. Sopimukseen sisältyy optio sen jälkeenkin, jos jalka vielä nousee. Olen pelannut koko ajan Tšekissä, ja kunto on erittäin hyvä. Nyt on aika asettua kotiseudulle, on erittäin hienoa palata takaisin”, Hämäläinen kertoi TPS:n tiedotteessa.