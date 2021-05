Joissakin kisamaissa haetaan kilpailuetua koronarokotuksilla, Leijonissa ei.

Suomen tuleva joukkue jääkiekon miesten MM-kisoissa ei pullistele NHL-pelaajilla. Leijonien GM:n Jere Lehtisen mukaan vakavasti otettavia suomalaisia NHL-ehdokkaita on Latviassa pelattavaan MM-turnaukseen tällä tietoa puolen tusinaa pelaajaa.

”NHL:n playoff-peleistä putoavia pelaajia on kuusi, joilla on voimassa oleva NHL-sopimus. Sitten on pelaajia, joilla on sopimus katkolla. On ymmärrettävää, jos he eivät halua riskeerata, koska siellä NHL:ssä on heidän työnsä”, Lehtinen kertoi etätiedotustilaisuudessa.

Kahden vuoden takaisissa, Suomen maailmanmestaruuteen huipentuneissa MM-kisoissa Leijonissa oli kaksi pelaajaa, joilla oli samalta kaudelta NHL-kokemusta: Chicago Blackhawksin puolustaja Henri Jokiharju ja Florida Panthersin hyökkääjä Juho Lammikko.

Kesken Vierumäen-leirin MM-ryhmään on ilmoittautunut neljä uutta pelaajaa: KHL:n venäläismestarin Avangardin puolustajat Oliwer Kaski ja Ville Pokka sekä HIFK:n hyökkääjät Jere Sallinen ja Anton Lundell. Heistä Kaski ja Sallinen ovat vuoden 2019 maailmanmestareita.

Koronapandemian takia Suomen MM-leiri on viikkojen sijasta typistetty muutaman päivän pikakelaukseksi. Joukkue kokoontui Heinolan Vierumäelle tiistaina, ja takana on muutama yhteisharjoitus.

Viiden päivän mittainen leiri päättyy viikonloppuna. Tulevalla viikolla Tšekin Prahassa on tiedossa ensi kertaa harvinaista herkkua, kolme EHT-maaottelua keskiviikkona Tšekkiä, torstaina Venäjää ja päätteeksi lauantaina Ruotsia vastaan.

”Kaksi ensimmäistä ottelua pelataan alle vuorokauden sisällä, viimeinen on päiväpeli. Lennämme lauantaina MM-kisakaupunki Riikaan”, Lehtinen ennakoi.

Latvian MM-turnauksessa 21. 5–6. 6. on mukana yhteensä 16 joukkuetta. Joissakin MM-kisamaissa on annettu ja annetaan edustusjoukkueelle koronavirusrokotuksia.

Suomi ei rokotusjonossa ohituskaistalle kiilaa.

”Emme ole halunneet etuilla, vaan kysellyt niiden rokotusten perään, jotka jäävät yli. Emme ehtineet rokotusjunaan näiden kisojen suhteen”, Suomen joukkueenjohtaja Mika Kortelainen kertoi STT:lle.

Myöskään Ruotsi ei ole rokottamassa kisajoukkuettaan ennen MM-turnausta.

”Ne maajoukkueet, jotka rokotteen saavat, saavat paitsi turvaa, myös kilpailuetua”, Kortelainen kiteytti.