Elizabeth Cambage on Australian koripallomaajoukkueen tähtipelaaja, jonka isä on nigerialainen.

Elizabeth Cambage on tähtipelaaja sekä WNBA:ssa että WNBL:ssä.­

Australialainen koripallotähti Elizabeth Cambage uhkaa Tokion olympialaisia boikotilla. Syynä on valokuvat, jotka Australian olympiakomitea on julkaissut.

Valokuvissa australialaiset urheilijat ovat pukeutuneet sponsorin vaatteisiin ja alusvaatteisiin. Ongelmana on se, että kaikki kampanjakuvissa olevat urheilijat ovat valkoihoisia, kertoo muun muassa Aftonbladet.

Cambage puuttui juuri tähän. Hänen isänsä on nigerialainen.

”Kuinka voin edustaa maata, joka ei edes edusta minua”, Cambage kirjoitti Instagramin tarinaosiossa.

”Ennen kuin näen Australian olympiakomitean reagoivan, aion tehdä tämän: uhkaan boikotoida olympialasissa Australian koripallomaajoukkuetta.”

Olympiakomitea vastasi Cambagen lausuntoon.

”Ylpeänä puolustamme historiaamme yhdenvertaisuudesta ja julkistamme, että lisää myöhemmin on tulossa lisää valokuvia, jotka heijastavat urheilijoidemme monimuotoisuutta”, Australian olympiakomitea totesi.

Myöskään entinen Australian miesten koripallojoukkueen kapteeni Tom Maher ei pitänyt Cambagen ulostulosta.

”Oliko homoseksuaalit edustettuina? Oliko aasialaiset mainittu? Mihin tämä johtaa? Jos olisin valmentaja, en välittäisi näistä uhkauksista. Jos hän haluaa liittyä joukkueeseen, hän tulee, jos hän sanoo boikotoivansa, sanoisin: ’Hyvää jatkoa, nähdään.’”

203-senttinen Camgabe, 29, pelaa sekä Australian naisten koripallosarjassa WNBL:ssä Southside Flyersissa että Pohjois-Amerian WNBA:ssa Las Vegas Acesissa.

Southsidessa Cambage on ollut voittamassa kolmea liigamestaruutta ja valittu neljä kertaa liigan arvokkaimmaksi pelaajaksi. WNBA:ssa hänellä on ennätys korkeimmasta pistemäärästä yhdessä ottelussa: pelatessaan Dallas Wingsissä hän pussitti 53 pistettä vuonna 2018 New York Libertya vastaan.