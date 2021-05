Mestarien liigan finaalissa kohtaavat kaksi englantilaisjoukkuetta, Chelsea ja Manchester City.

Englannin jalkapalloliitto (FA) keskustelee Euroopan jalkapalloliiton (Uefa) kanssa Mestarien liigan loppuottelun Chelsea–Manchester City siirtämistä Turkista Englantiin, kertoo The Guardian.

Syynä on Britannian hallituksen tekemä päätös, jonka mukaan Turkki kuuluu punaiselle listalle pahentuneen koronavirustilanteen takia. Sen myötä Britanniasta ei pitäisi matkustaa Turkkiin.

The Guardianin mukaan Uefalta odotettiin perjantaina yksityiskohtia 29. toukokuuta Istanbulissa pelattavasta loppuottelusta. Niihin odotettiin kuuluvan muun muassa vähintään 8 000 lipun tuomista myyntiin Manchester Cityn ja Chelsean kannattajille. Tämä päätös on jo peruttu, sillä englantilaiskannattajien on pyydetty pysymään kotona.

”Fanien ei pidä matkustaa Turkkiin”, sanoo Britannian liikenneministeri Grant Schapps.

Schappsin mukaan Englanti on valmis isännöimään englantilaisjoukkueiden finaalia.

”Viime kädessä päätös on Uefan. Olemme menestyksekkääksi järjestäneet otteluita, joissa on yleisöä”, Schapps sanoo.

Muun muassa Aston Villan kotikenttä Villa Park on jo ilmoittanut kiinnostuksensa finaalin pitopaikaksi.

Punaisen listan luokitus tarkoittaa, että jokainen Britanniassa asuva henkilö joutuisi 10 päivän karanteeniin valtionhotellissa palattuaan Turkista. Huippu-urheilijoilla on ollut poikkeus matkustamiseen, mutta heidänkin on noudatettava karanteeniasetuksia.

Uefan edustaja totesi The Guardianin mukaan, että Uefa on vasta kuullut Turkin joutumisesta punaiselle listalle, joten asian pohtimiseen tarvitaan aikaa.