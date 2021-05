Näin jalkapallosarjojen tulisi aina ratketa: viimeisillä kierroksilla kärkijoukkueiden kohdatessa.

Espanjan liiga on ollut tasaisin vuosikausiin, ja kun neljä kierrosta on jäljellä, Barcelonan ja Real Madridin valtakausi uhkaa katketa.

Kärjessä on nimittäin Atlético Madrid kahden pisteen turvin ennen kahta jättiläistä. Neljäntenä oleva Sevillakin on vain kuuden pisteen päässä Atléticosta.

Erityisen herkullisen tilanteesta tekee se, että lauantaina ottavat yhteen Barcelona ja Atlético ja sunnuntaina Real Madrid ja Sevilla.

Barcelona on voittanut 2000-luvun mestaruuksista kymmenen ja Real Madrid seitsemän. Kahtena keväänä mestaruuspokaalia on nostanut Valencia (2002 ja 2004), mutta viimeisimmän särön jättiläisten kilpeen iski Atlético kaudella 2013–14.

Silloin joukkue varmisti mestaruuden viimeisen kierroksen 1–1-vierastasapelillä Barcelonaa vastaan, joka olisi vienyt tittelin voitolla. Se oli ensimmäinen kerta Camp Nou -stadionin historiassa, kun vierasjoukkue varmisti siellä tittelin.

Jos Atlético ei voita Barcelonaa vieraissa, irtoaa La Ligan mestaruus alhaisimmalla pistemäärän sitten kevään 2008, jolloin Real Madrid vei tittelin 85 pisteellä. Vuotta aiemmin mestaruuteen riitti 76 pistettä, mikä Atléticolla on koossa nyt neljä kierrosta ennen päätöstä.

Mestaruuden menettäminen kalkkiviivoilla olisi Atléticolle kova isku, sillä joukkue on pitänyt kärkipaikkaa hallussaan jo 21 viime kierroksen ajan, ja sarjajohto oli peräti 11 pistettä tammikuun lopussa.

Real Madrid on ollut toisena suurimman osan samasta ajasta, mutta Barcelona nousi mestaruustaisteluun tappiottoman alkuvuoden ansiosta.

Barça hukkasi kuitenkin mahdollisuuden nousta sarjakärkeen huhtikuun viimeisellä kierroksella, kun keskikastin Granada nousi tappiolta ja haki yllättävän 2–1-vierasvoiton Camp Noulta.

Barcelona–Atlético Madrid

Barcelona on kotikentällään suosikki Atléticoa vastaan, muttei kovin suuri. Katalonialaisten alkuvuoden vahva vire on vähitellen hälventynyt, ja joukkue on esiintynyt varsin epätasaisesti, vaikka pisteitä onkin tullut.

Kaikki kaikessa on edelleen kapteeni Lionel Messi, joka johtaa sarjan maalipörssiä 28 maalilla. Maalisyöttöjä on tilillä yhdeksän, joten supertähti on ollut suoraan osallisena lähes puolessa joukkueen 80 maalista.

Tulitukea on kuitenkin myös alkanut löytyä erityisesti Antoine Griezmannilta, joka on tehnyt kahdeksassa viime ottelussa yhteensä kuusi maalia ja syöttänyt yhden. Yhteensä hänellä on maaleja koossa tällä kaudella 12.

Antoine Griezmann (vas.) on antanut viime otteluissa aiempaa paremmin tulitukea Lionel Messille.­

Atléticon terävin syömähammas tällä kaudella on ollut Luis Suárez. Uruguayn maajoukkuekärki joutui lähtemään Barcelonasta viime kauden päätteeksi ja on tehnyt 19 maalia tällä kaudella.

11 edellisessä ottelussaan hän on kuitenkin onnistunut vain kolmesti, ja loukkaantumisen jälkeen paras vire on edelleen haussa. Näyttöhaluja ei vanhalla kotistadionilla tuttuja pelaajia vastaan kuitenkaan puutu, ja Suárez voi hyvinkin auttaa Atléticoa tarraamaan mestaruuskannuun.

Suárezin ohella Atléticon hyökkäyksen tärkeimpiä palasia on ollut Marcos Llorente, joka on tehnyt 12 maalia ja syöttänyt peräti kymmenen. Viimeisin osuma tuli 1–0-voitossa Elchestä edellisellä kierroksella.

Real Madrid–Sevilla

Real joutuu sille elintärkeään otteluun vaikeista asetelmista. Joukkue jäi Mestarien liigassa keskiviikkona täysin Chelsean jyrän alle ja karsiutui finaalista.

Sevilla-otteluun valmistautuminen vaatii sekä henkisesti että fyysisesti paljon. Joukkueen kapteeni Sergio Ramos palasi sairastuvalta Chelsea-peliin, mutta hän vaikutti olevan kaukana parhaastaan. Samoin tähtihankinta Eden Hazard haahuili tuloksettomasti, kunnes vaihtopenkki kutsui.

Karim Benzema on ollut osallisena yli 60 prosentissa Real Madridin maaleista.­

Karim Benzema on kantanut Realia maaleillaan läpi kauden niin Espanjassa kuin Mestarien liigassa. La Ligassa osumia on koossa 28 ja syöttöjä kahdeksan, eli ranskalaiskärki on ollut mukana peräti 62 prosentissa Realin maaleista (58).

Helppo ei ole Sevillankaan kerätä itseään Real-vierailuun. Joukkue nimittäin kompuroi kotikentällään 0–1-tappioon keskikastin Athletic Bilbaota vastaan edellisellä kierroksella ja hukkasi mahdollisuutensa nousta Realin ja Barcelonan kantaan.

Joukkueen on pakko voittaa pitääkseen ohuet mestaruushaaveensa elossa. Joukkueen ykköskärki on ollut marokkolainen Youssef En-Nesyri, joka on heiluttanut verkkoja 17 kertaa tällä kaudella.

Tahti on kuitenkin hiipunut, ja tammikuun jälkeen maaleja on syntynyt 14 ottelussa vain viisi.

Youssef En-Nesyri on tehnyt Sevillalle 17 maalia.­

Espanjan liigassa tasapisteissä järjestyksen ratkaisee keskinäiset ottelut. Niissä Real on ollut parempi sekä Barcelonaa että Atléticoa vastaan, mikä voi muodostua ratkaisevaksi äärimmäisen tiukassa mestaruustaistelussa.

Atlético puolestaan voitti Barcelonan kotikentällään 1–0 marraskuussa ja olisi samanlaisella tuloksella lähellä mestaruutta. Sevilla on altavastaaja koko kärkikolmikkoa vastaan keskinäisissä otteluissa.

Kolme kierrosta on kuitenkin vielä jäljellä isojen otteluiden jälkeen. Realilla on nelikosta vaikein loppuohjelma ja Barcelonalla helpoin. Ison harppauksen kohti kannua voi ottaa viikonloppuna, mutta loputkin askeleet on kuljettava kompuroimatta.

Barcelona–Atlético Madrid C More Sport 1 lauantaina kello 17.10. Real Madrid–Sevilla C More Sport 1 sunnuntaina kello 21.55.