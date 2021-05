Turun Palloseura otti jääkiekkofinaalien ensimmäisessä ottelussa tärkeän vierasvoiton Rauman Lukosta.

Lukko–TPS 1–4

Rauman Lukko on ollut edellisen kerran jääkiekon SM-finaaleissa 33 vuotta sitten, ja edellisestä mestaruudesta on ehtinyt kulua jo 58 vuotta. Raumalaisten pitkä odotus on ollut kiekkokevään puheenaihe, mutta ensimmäisessä finaalissa paikan parrasvaloissa varasti itselleen Turun Palloseura.

Kasitien finaalisarjan ensimmäisessä ottelussa Raimo Helmisen valmentama TPS oli selvästi vahvempi joukkue. Oikein koville se joutui lähinnä omalla jäähyilyllään, jonka seurauksena pelin hallinta siirtyi toisen ja kolmannen erän taitteessa joksikin aikaa Lukolle.

Lukko onnistui kuitenkin ohittamaan TPS-maalivahti Karri Rämön koko ottelussa vain kerran, kun Lukon Lassi Lehtinen antautui maalillaan neljästi. Näin paras viidestä -sarjan avausvoitto ja samalla kotietu poistuivat TPS:n mukana Turkuun.

”Me pystymme parantamaan paljon. Emme todellakaan olleet mukana vielä sillä vaihteella mitä esimerkiksi HIFK:ta vastaan ajoittain”, totesi päätöserässä kaksi tärkeää maalia upottanut TPS-hyökkääjä Lauri Pajuniemi ottelun jälkeen C Moren haastattelussa.

Koronataudin seuraamuksien vuoksi yhä sivussa ollutta Pekka Virtaa Lukon päävalmentajana tuurannut Erik Hämäläinen kuvaili joukkueensa otteita jännittyneiksi.

”Sarja jatkuu, eikä mitään ole menetetty”, Hämäläinen tuumasi.

Ottelusarjaan altavastaajana lähtenyt TPS vastasi finaalien ensimmäisestä osumasta. Vaikka puolustaja Henrik Larssonia ei todellakaan tunneta kovasta laukauksesta, sai kiekko hänen mailastaan kuitenkin riittävästi vauhtia löytääkseen tiensä maaliin mainion maskipelaamisen suojelemana.

Pudotuspelikiekossa ei tavallisesti maaleilla juhlita, ja Larssonin ylivoimamaali jäikin avauserän ainoaksi.

Toisen erän alku oli TPS:ltä vielä vahvempaa peliä. Kahden tolpan jälkeen kolmas kerta toden sanoi: hyökkäyspään kiekonriistosta syntyi maali, kun Topias Haapanen löysi maalinedustalta tarpeeksi tilaa saadakseen mailansa Juuso Pärssisen syötön väliin.

TPS:n Eemil Viro (oik.) taklasi polvella Lukon Kristián Pospíšilia pelirangaistuksen arvoisesti Liigan kevään ensimmäisessä loppuottelussa.­

Iltaan saatiin todellinen draamapiikki tarkalleen ottelun puolivälissä. Nuori TPS-puolustaja Eemil Viro kiiruhti liian innokkaasti päätyyn taklaamaan Kristián Pospíšilia, ja rumasta polvitaklauksesta seurannut pelirangaistus päätti Viron pelit ainakin ensimmäisen finaalin osalta.

Tämän kauden Lukko on tunnettu vahvoista erikoistilanteistaan, eikä se jättänyt viiden minuutin ylivoimaa käyttämättä. Robin Press vei ensin kärkikynällä kokeneen Juhani Jasun täysin pois pelistä, ja ruotsalaistähti kruunasi yksilösuorituksensa upottamalla kiekon tolpan kautta maaliin.

Päätöserään lähdettäessä turkulaisvierailla oli yhä maalin etumatka, joka ei kadonnut seuraavien kymmenen peliminuutinkaan aikana huolimatta siitä, että Lukko sai kiekon kontrolliinsa yhä vahvemmin.

Seuraavasta maalista vastasikin lopulta TPS noin seitsemän minuuttia ennen loppua Lauri Pajuniemen tulisella rannelaukauksella. Muutamia minuutteja myöhemmin Pajuniemi iski maalinedustalta ottelun lopullisen ratkaisun, tällä kertaa rystynostolla.

Viron polvitaklauksen kohteena ollut Pospíšil hankki lopun tunnekuohuissa itselleen pelirangaistuksen käytöksestä. Räiskyvälle slovakialaishyökkääjälle kertyi ottelussa kaikkiaan 34 jäähyminuuttia.

Finaalisarja jatkuu heti lauantaina, ja kolmas ottelu on vuorossa maanantaina. Suomen mestaruuteen vaaditaan kolme voittoa, joten mestari on selvillä aikaisintaan tuolloin.

Tarvittaessa neljäs ottelu pelataan ensi tiistaina ja viimeistään ratkaisun tuova viides ottelu torstaina.