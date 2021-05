Kimi Räikkösen aika F1:ssä näyttää alkukauden perusteella olevan päättymässä, kirjoittaa Jan Vilén.

Kimi Räikkönen on hävinnyt Antonio Giovinazzille niin aika-ajoissa kuin kilpailuissa.­

Alfa Romeon Kimi Räikkönen on vakuuttanut, ettei hänen suhtautumisensa ajamiseen F1-sarjassa ole muuttunut vuosien varrella. Jotain näyttää kuitenkin muuttuneen, ja huolestuttavia merkkejä on useita.

Räikkönen kertoi näkemyksistään virheisiin ja ajamiseen ylipäätään HS:lle antamassaan haastattelussa.

”Rehellisesti sanottuna eipä se ajaminen kyllä tänä päivänä tunnu sen erilaisemmalta kuin silloin ennen. Tietenkin jotkut päivät ovat hankalampia kuin toiset, mutta niinhän se on aina ollut.”

Huolestuttavaa on, että niitä hankalampia päiviä tuntuu olevan suurin osa merkityksellisistä ajopäivistä.

Räikkönen pyörähti kauden avauskisassa Bahrainissa ja sitten Imolassa sekä kolaroi kauden kolmannessa kisassa Portugalissa tallikaverinsa Antonio Giovinazzin perään.

Toinen huolestuttava asia on toistuivat tappiot Giovinazzille aika-ajoissa. Viimeisin tuli Barcelonassa lauantaina, kun Räikkönen oli 17. ja Giovinazzi ajoi 14. lähtöruutuun.

Kauden aiemmissa kisoissa Räikkönen on ollut aika-ajoissa sijoilla 14, 16, 15. Giovinazzin sarja puolestaan on 12, 17, 12. Tilanne on siis 3–1 italialaiselle.

Kisoissa kumpikaan ei ole vielä onnistunut pisteitä ottamaan, mutta Giovinazzilla on lievä yliote. Edellinen kilpailu päättyi Räikkösen avauskierroksen keskeytykseen Giovinazzin oltua 12:s.

Edellisistä kisoista sijoitukset olivat Räikkösellä 14 ja 13 ja Giovinazzilla 12, 14. Kisasijoitusten suhteen tilanne on 2–1 Giovinazzille.

Onko Räikkösen aika F1:ssä päättymässä? Alkukauden perusteella näyttää siltä.