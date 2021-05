City hukkasi sauman mestaruuden sinetöimiseen eilen, kun se hävisi kotipelinsä Chelseaa vastaan.

Manchester United ei suonut paikalliskilpailijalleen vielä juhlia, kun se nousi maalin tappioasemasta 3–1-vierasvoittoon Aston Villasta jalkapallon Englannin Valioliigassa. Jos United olisi hävinnyt, olisi Manchester Cityn mestaruus varmistunut.

City hukkasi sauman mestaruuden sinetöimiseen eilen, kun se hävisi kotipelinsä Chelseaa vastaan. Tänään City-leirissä iloa nosti Bertrand Traore viemällä Villan johtoon avausjakson puolivälissä. United kuitenkin iski kahdesti neljän minuutin sisään toisen puoliajan ensimmäisen 11 minuutin aikana: ensin Bruno Fernandes tasoitti rangaistuspotkulla ja sitten Mason Greenwood vei Unitedin johtoon. Lopussa Edinson Cavani täydensi 3–1-voittoluvut.

Voiton myötä United on kymmenen pisteen päässä Citystä. United pelaa vielä neljä liigapeliä eli sille on tarjolla vielä 12 pistettä, Cityllä pelejä on jäljellä kolme. Melkoista prässiä Unitedilla kuitenkin on, sillä se kohtaa alkavalla viikolla sarjanelosen Leicesterin ja liigassa kuudentena olevan Liverpoolin. Yksikin tappio sinetöisi Citylle sen kolmannen mestaruuden neljän kauden sisään.

”Keskitymme vain omaan touhuumme. Nyt kaksi ottelua neljän päivän aikana, ei auta kuin olla valmiina, United-pakki LukeShaw kommentoi Sky Sportsille BBC:n mukaan.

Valioliigan päivän varhaispelissä Wolverhampton nousi voittoon vierailija-Brightonista. Sarjapaikkansa varmistamiseen voiton tarvinnut Brighton johti ottelua LewisDunkin 13. minuutin maalilla, mutta joukkueensa kapteeni Dunk ajettiin kentältä 53. minuutilla. Wolves iski sitten Adama Traoren toimesta tasoihin 76. minuutilla, ja loppuvaiheissa Morgan Gibbs-White viimeisteli valioliigauransa avausmaalilla kotivoiton. Brightonin synkkyyttä lisäsi vielä Neal Maupayn punainen kortti loppuvihellyksen jälkeen.

Brighton on sarjassa sijalla 15, kymmenen pistettä edellä putoamisviivan alapuolella majailevaa Fulhamia.