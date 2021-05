”Valtteri Bottas on kuskimme nyt – mitä on ensi vuonna, on ensi vuonna”, Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff hämmensi jälleen kuljettajatilannetta

Esteban Ocon on tällä hetkellä Alpinen F1-kuski, mutta Toto Wolff on ollut hänestä kiinnostunut aikaisemminkin.

Formula ykkösten Mercedes-tallin ensi kauden kuljettajatilanne puhuttaa jo nyt, vaikka kautta on ajettu vasta neljä osakilpailua. Yksi hämmentäjistä on Mercedes-tallin tallipäällikkö Toto Wolff, joka otti Barcelonan osakilpailussa kantaa Alpine-tallin Esteban Oconin mahdolliseen paluuseen Mercedekselle.

Mercedeksen nykyisillä kuskeilla Valtteri Bottaksella ja Lewis Hamiltonilla ei ole sopimusta ensi kaudesta. Etenkin Bottaksen tilanne on noussut esille, sillä jos Hamilton haluaa jatkaa uraansa, hän varmasti saa jatkosopimuksen.

Ocon kuului Mercedeksen nuorten kuskien akatemiaan ja oli vuonna 2019 Mercedes-tallin testikuljettajana. Hän siirtyi vuonna 2020 Renaultin kisakuskiksi. Tallin nimi on nyt Alpine.

Wolff pohti Oconin ja Bottaksen välillä myös vuonna 2019, kumpi on tallin toinen kuski vuonna 2020. Tuolloin päädyttiin pitkään venyneiden neuvottelujen jälkeen Bottakseen.

Lisäksi Willamsin George Russell on tyrkyllä Mercedekselle, sillä hänen Williams-sopimuksensa päättyy kuluvan kauden jälkeen.

”Esteban on yksi kuljettajista, jolla on yhteydet meihin vaikkakin hän on nyt täysimääräisesti Alpine-kuski”, Wolff sanoi sunnuntaina Autosportille.

”Meillä on hyvä suhde Alpineen. Luonnollisesti Valteri on kuskimme tänään ja Lewis on kuskimme tänään, ja mitä on ensi vuonna, on ensi vuonna.”

Autosport myös tivasi Wolffilta, kuinka vakavasti hän jo harkitsee vuotta 2022, Wolff totesi, että Alpinen pitää ensin päättää Oconista ennen kuin Mercedes alkaa pohtia hänen tilannettaan.

”Tämä on hiukan outo tilanne, koska hän oli pitkään Mercedeksen akatemiakuljettaja ja nyt hän on Alpine-kuski”, Wolff totesi.

Wolff kuitenkin sanoi, että hän on vaikuttunut Oconin ajamisesta tällä kaudella.