Hyökkääjä loukkasi polveaan kontaktittomassa tilanteessa.

Ruotsalaisjalkapalloilija Zlatan Ibrahimović joutui jättämään sunnuntaina ottelun kesken. AC Milanin Ibrahimović loukkasi polveaan Juventusta vastaan pelatussa Serie A:n ottelussa ja tuli pois kentältä 66. minuutilla.

Hyökkääjä loukkasi polveaan keskikentällä, kun hän oli ottamassa palloa haltuunsa. Tilanteessa ei ollut kontaktia.

Ruotsissa heräsi nopeasti huoli siitä, onko hyökkääjä pelikuntoinen EM-turnauksessa. Loukkaantuminen oli ruotsalaismedioiden verkkosivujen urheiluosioiden pääuutisena maanantaiaamuna. Turnauksen avausottelu pelataan 11. kesäkuuta, joten nyt loukkaantuvilla pelaajilla on vain kuukausi aikaa toipua.

”En usko, että se on mitään vakavaa”, sanoi AC Milanin valmentaja Stefano Pioli ottelun jälkeen Aftonbladetin mukaan.

Aftonbladetin italialaislähteiden mukaan hyökkääjän polvea oli tutkittu vaivojen takia jo aiemmin viime viikolla. Pioli kertoi ottelun jälkeen, että Ibrahimović harjoitteli perjantaina vain puolet harjoitusajasta.

Ruotsi julkaisee EM-kisoihin valmistautuvan ryhmän 18. toukokuuta. Ibrahimovićin odotetaan olevan ryhmässä mukana. Hän palasi maajoukkueeseen kevään maaotteluissa.

Italian Serie A:ssa ruotsalainen on tehnyt tällä kaudella 15 maalia pelaamissaan 19 ottelussa.

Sunnuntain ottelussa AC Milan voitti Juventuksen 3–0. AC Milan on sarjassa kolmantena, kun pelaamatta on kolme kierrosta. Inter on varmistanut mestaruuden.