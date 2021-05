Espoolainen Nana Olavuo, 20, on historian ensimmäinen naisvalmentaja amerikkalaisen jalkapallon miesten Vaahteraliigassa. Olavuo toimii tulevalla kaudella Wasa Royalsin valmennusryhmässä.­

Nana Olavuo luo uraa äärimmäisen miehiseksi mielletyssä amerikkalaisessa jalkapallossa. 20-vuotiaasta espoolaisnaisesta tulee tänä kesänä historian ensimmäinen naisvalmentaja miesten Vaahteraliigassa.

Lasikaton rikkoja. Innokas oppija. Intohimoinen laji-ihminen. Tienraivaaja pelaajana ja valmentajana.

Espoolainen Anastasia ”Nana” Olavuo on monella tapaa merkittävä lajivaikuttaja amerikkalaisessa jalkapallossa. Erityisen tärkeä henkilö ja esikuva Olavuo on kotimaisen lajiyhteisön naisille.

Olavuon sydän on sykkinyt amerikkalaiselle jalkapallolle siitä saakka, kun hän meni kuusivuotiaana isoveljensä perässä Espoo Devilsin harjoituksiin. Nyt, 20-vuotiaana, hän tekee merkittävää lajihistoriaa.

Olavuosta tulee tänä kesänä ensimmäinen naisvalmentaja miesten Vaahteraliigassa. Hän muutti Vaasaan viime viikon keskiviikkona liittyäkseen viime kauden pronssijoukkueen Wasa Royalsin valmennusryhmään.

Moni ulkopuolinen ja osa lajiväestäkin mieltää amerikkalaisen jalkapallon miehisyyden linnakkeeksi, jonka pariin naisilla ei ole asiaa. Olavuo on erinomainen esimerkki tunkkaisten ennakkoluulojen murskaajaksi.

Olavuo on ansainnut paikkansa osaamisensa vuoksi. Ammattitaidolla ei ole mitään tekemistä sukupuolen kanssa, ja Olavuo kertookin tavoitteekseen, ettei asiaa tarvitse jonain päivänä rummuttaa samoin kuin nyt.

”Totta kai se on urallani iso juttu, mutta tavallaan toivoisin, ettei sen tarvitsisi olla näin iso juttu lajiyhteisössä”, hän sanoo.

Tuore Royals-valmentaja lisää, ettei häntä kiinnosta se, onko hän ensimmäinen vai 50:s amerikkalaista jalkapalloa miesten pääsarjassa valmentava nainen.

”On hienoa, että Vaahteraliigassa on päästy sellaiseen tilanteeseen, että on naisvalmentaja, mutta minulle on henkilökohtaisesti iso asia, että olen päässyt omalla urallani eteenpäin.”

Vaasaan Olavuo päätyi sen jälkeen kun oli käynyt tutustumassa joukkueeseen ja harjoituksiin. Päätöstä edelsivät monet keskustelut päävalmentaja John Bookerin kanssa.

Booker kertoo vakuuttuneensa palaverien aikana sekä Olavuon osaamisesta että hänen saavutuksistaan.

Yhdysvaltalainen päävalmentaja luettelee sujuvasti Olavuon meriittejä, kuten maajoukkueen mukana saavutetun EM-kullan sekä kansalliset mestaruudet Suomessa ja Ruotsissa.

”Sanoisin hänen olevan yksi harvoista suomalaisista ihmisistä, jotka ovat pelanneet tai tulevat pelaamaan ammattilaisena tätä lajia. Uskon hänen olevan yksi pätevimmistä laji-ihmisistä Suomessa”, Booker sanoo.

Hän on jo ehtinyt huomata Olavuon kiinnostuksen ammentaa oppia ja kehittää itseään.

”Nana haluaa omaksua peliä yksityiskohtaisesti. Hän on ahkera ja osaa soveltaa asioita todella helposti. Kun pyytää häntä tekemään jotain ja kertoo, miten se tapahtuu, hän toteuttaa sen. Se on erittäin tärkeää.”

Royalsista Olavuolle on syntynyt lyhyessä ajassa mielikuva ammatti­maisuudesta. Harjoitukset on toteutettu selkeällä kaavalla ilman naisista ja junioreista tuttua ”arvuuttelua ja kellosta katsomista”.

”Päävalmentaja on jenkki ja ammatiltaan päävalmentaja. Hänestä huomaa, kuinka paljon aikaa ja effortia [vaivannäköä] hän pystyy laittamaan joukkueen vetämiseen”, Olavuo kehuu.

”Keskustelut, mitä olemme käyneet, ovat avartaneet. Oletan, että saan kesällä itsekin tosi paljon lisää oppia. Booker on tosi fiksu – hän ymmärtää jenkkifutista tosi korkealla tasolla.”

Royals kertoi Olavuon valmentajasopimuksen julkistamisen yhteydessä hänen roolinsa olevan yleismaailmallinen. Mitä se tarkoittaa?

”Meillä on vain muutama valmentaja, eikä kaikille pelipaikoille riitä omaa valmentajaa. Meillä on ulkomaisia ammattipelaajia, jotka valmentavat omaa pelipaikkaansa, ja minä ja päävalmentaja olemme useamman pelipaikan kanssa”, Olavuo vastaa.

Monipuolinen työnkuva sopii valmentajalle, joka on erityisen kiinnostunut lajin taktisesta puolesta. Juuri taktisuus on Olavuon mukaan yksi isoimmista syistä olla mukana amerikkalaisessa jalkapallossa.

”Se ei ole pelkkä fyysinen laji, vaan yhdistelmä fyysisyydestä ja taktisuudesta. Et pärjää valmentajana, jos osaat vain fyysisen puolen. Pitää osata myös taktiikkaa”, hän sanoo.

”Nyt ei tarvitse suunnitella mitään omia pelejä, mutta opiskelen Vaasan jo valmista pelikirjaa. Ja koko ajan täytyy miettiä, miten pystyn auttamaan pelaajia fyysiselläkin puolella sitä kautta, mitä taktiikassa haetaan.”

Siihenkin Olavuolla on hyvät eväät. Hän on koulutukseltaan personal trainer ja toiminut nimenomaan jenkkifutarien fysiikkavalmentajana sekä yksityisasiakkaiden kanssa että Espoo Devilsin junioreissa.

”Sinänsä duunini ei ole olla Royalsissa fysiikkavalmentaja, mutta autan totta kai pelaajia henkilökohtaisesti.”

Amerikkalainen jalkapallo kuuluu Olavuon arkeen myös silloin, kun kausi ei ole käynnissä.

”Tykkään opiskella itsekseni ja oppia. Jefu on siitä hyvä laji, että ikinä ei voi osata kaikkea. Laji kehittyy niin paljon, että koko ajan pystyy oppimaan uutta”, hän sanoo.

Royalsin puheenjohtaja Martti Kass kertoo huomanneensa, kuinka suuri rooli amerikkalaisella jalkapallolla on Olavuon elämässä.

”Ihmisiä, jotka haluavat kehittää itseään ja muita pelaajia, tarvitaan Suomessa tässä lajissa tosi paljon. Se, mitä arvostan Nanassa kaikkein eniten, on intohimo lajiin.”

”Jenkkifutis on koko maailmassa nousemassa tytöillä ja naisilla, se on ollut pitkään miesten laji. Se, että Nana on intohimolla mukana tässä jutussa, sopii tosi hyvin Wasa Royalsin ideologiaan”, Kass lisää.

Kass arvelee, että Olavuolla olisi ollut Etelä-Suomessa paljon mahdollisuuksia valmentaa ja oppia. Hän kertoo arvostavansa suuresti sitä, että Olavuo valitsi vaihtoehdoistaan juuri Vaasan.

”Puhuin muutaman joukkueen ja valmentajan kanssa. Osa vaihtoehdoista oli ulkomailla, ja nyt koronan ja terveydellisten syiden takia päätin, että Suomi olisi paras vaihtoehto tällä hetkellä”, Olavuo kertoo.

Terveydellisillä syillä Olavuo viittaa vuoden takaiseen polvileikkaukseen ja sen jälkeisiin lääkäri- ja fysioterapiakäynteihin. Hän voisi pelata jo kesällä, mutta haluaa palata kentille täydessä pelikunnossa.

Olavuo on asunut lähes koko ikänsä Espoossa – myös turkulaisessa Trojansissa pelatessaan. Kotipaikka on vaihtunut vain silloin, kun Olavuo muutti Karlstadiin pelatakseen Ruotsin pääsarjaa Carlstad Crusadersissa.

”Kesästä tulee nyt erilainen. Vähän maiseman vaihtoa, ja nyt pääsee oikeasti keskittymään kokonaan valmennukseen. Onhan se ihan erilainen kuvio, kun muuttaa pitkän matkan päähän”, hän sanoo.

Vaasassa Olavuota odottaa organisaatio, joka on hänen mukaansa edistänyt lajia Suomessa jo vuosien ajan.

”Haluan tukea sitä”, Olavuo sanoo Royalsin tekemään työhön viitaten ja lisää saaneensa Pohjanmaalta hyvän vastaanoton ja innostuneita viestejä.

”Olen saanut tosi hyvän vaikutelman siitä, minkälainen se joukkue on.”

Miespelaajien kokemus, ymmärrys ja ammattimaisuus mahdollistavat Olavuolle aiempaa syvällisemmän perehtymisen lajin taktiikoihin huomattavasti naisia monipuolisemman pelikirjan ansiosta.

”Sitä pystyy laajentamaan enemmän, koska he ovat ammatiltaan jenkkifutareita. Se on heidän kokopäiväinen työnsä, ja heiltä pystyy odottamaan enemmän kuin naisilta, jotka pelaavat harrastuksena.”

Ammattimaisuus voi olla Olavuolle mahdollista pelaajana taas ensi vuonna. Hänellä on esisopimus WFLA-liigan New York Starsin kanssa, mutta koronavirus on lykännyt liigan käynnistämistä.

Sitä ennen Olavuo antaa kaikkensa Wasa Royalsille.

”Meillä on noussut paljon nuoria lahjakkaita pelaajia ylös junnusysteemistä, joten luulen yhteistyön Nanan kanssa toimivan tosi hyvin”, puheenjohtaja Kass sanoo.

Royals sijoittui viime kaudella Vaahteraliigan runkosarjan kakkoseksi. Lopullinen sijoitus oli kolmas helsinkiläiselle Wolverinesille kärsityn 41–42-välierätappion jälkeen. Tavoitteet ovat nytkin korkealla.

”Joukkueemme on hyvin nuori, mutta erittäin kilpailukykyinen ja ahkera”, päävalmentaja Booker arvioi.