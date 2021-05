Hamilton teki viime talvena vain yksivuotisen sopimuksen.

Mercedeksen formula 1 -kuljettaja Lewis Hamilton sanoo BBC:n verkkosivuilla toivovansa, että saa ensi kauden sopimuksen tehtyä jo kesätauon aikana. Kesätauko ajoittuu elokuulle. 1. elokuuta ajettavan Unkarin gp:n jälkeen kisoista on kolme viikkoa taukoa ennen kuin loppukuusta ajetaan Belgiassa.

Hamilton, 36, kommentoi sopimusasiaa voitettuaan Espanjan gp:n viikonloppuna. Hänen sopimuksensa päättyy tähän kauteen.

”Emme halua kiirehtiä mitään, mutta meidän pitää olla järkeviä ja aloittaa keskustelut”, Hamilton sanoi.

Tätä kautta koskevan sopimuksensa Hamilton teki vasta talvella. Yksivuotinen sopimus julkaistiin helmikuussa. Osittain syy oli siinä, että kausi venyi joulukuulle ja kauden loppupuolella Hamilton joutui sivuun koronaviruksen takia. Tallipäällikkö Toto Wolff ja Hamilton neuvottelivat vielä hyvän tovin vuodenvaihteen jälkeenkin.

”Emme halua samaan tilanteeseen kuin viimeksi tammi- ja helmikuussa. Se pilasi koko talveni eikä varmasti ollut avuksi Totollekaan loman rentoutumisen kannalta. Tuntui, että emme saaneet paljoakaan taukoa”, Hamilton sanoi.

Hamilton on avannut kauden vahvasti. Espanjassa hän voitti kolmannen kerran tällä kaudella, kun kisoja on takana neljä. Haastetta on antanut lähinnä Red Bullin Max Verstappen, joka pystyi sunnuntainakin pysymään pitkään kisan kärjessä. Lopulta Hamilton onnistui ohittamaan kuluneilla renkailla taistelleen hollantilaisen ja karkaamaan voittoon.

Hamilton johtaa Verstappenia MM-sarjassa 14 pisteen erolla. Hamiltonilla on koossa 94 pistettä ja Verstappenilla 80. Kaudesta on kovaa vauhtia muodostumassa kaksinkamppailu heidän välilleen, sillä kolmantena MM-pisteissä oleva Valtteri Bottas on jäänyt jo 47 pistettä Hamiltonista.

Hamilton sanoi sunnuntain kisan opettaneen hänelle paljon kilpakumppanista.

”Tämä oli hyvä päivä. Luultavasti opin Maxista enemmän kuin kaikissa muissa kisoissa yhteensä”, Hamilton sanoi sarjan kotisivujen mukaan.

Formula 1 -kausi jatkuu Monacossa, jossa ajetaan kauden viides osakilpailu. Monacon gp ajetaan 23. toukokuuta.