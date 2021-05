Helsinki Cup joutuu tinkimään esimerkiksi diskosta ja avajaisista. Mutta koronaviruspandemiasta huolimatta tapahtuma aiotaan tänäkin vuonna järjestää.

Koronaviruspandemian aikana tapahtumien peruminen on tullut Suomessa kiusallisen tutuksi.

Viime kesänä yksi yli 16 000 ihmistä koonnut tapahtuma pysyi pandemiasta huolimatta tiukasti kalenterissa, ja sama on toteutumassa jälleen: juniorijalkapalloilijoiden Helsinki Cup aiotaan järjestää myös alkavana kesänä, 12.–17. heinäkuuta.

Helsinki Cupin toimitusjohtaja Kirsi Kavanne kertoo, että tämän vuoden järjestelyt aiotaan toteuttaa samoin kuin viime vuonna. Joukkueiden ilmoittautuminen päättyy tämän viikon lopussa, ja tulossa on jo enemmän joukkueita kuin vuosi sitten.

”Punainen lanka on, että hygieniasta ja turvallisuudesta ei tingitä. Kaikki tarpeellinen ja vähän päälle halutaan tehdä. Viime vuonna oli suuri kunnianhimo, että turnauksen aikana ei tule tartuntoja”, Kavanne sanoo.

Koronaviruksen leviämisen estämisessä järjestäjät myös onnistuivat. Yhtään Helsinki Cupiin yhdistettyä tartuntaa ei viime vuonna tullut tietoon.

”Emme halunneet viime vuonna vain tehdä tapahtumaa tapahtuman takia. Nuorten liikuttaminen on yhteiskuntavastuullinen teko, ja yhteistyökumppanitkin ovat pitäneet lasten liikuntaa tärkeänä, sillä lapset ja nuoret on olleet suuret kärsijät koronaviruspandemiassa.”

Helsinki Cup ei vaadi osallistujilta koronatestiä, mutta suositus on jäädä sairaana kotiin. Muiden kuin pelaavien joukkueiden kohtaamisia pyrittiin turnauksen aikana vähentämään aikataulujen väljyydellä.

Kirsi Kavanne­

Jotta se onnistuu, kenttiä on pandemiavuosien Helsinki Cupeissa käytössä noin 90.

Kavanne sanoo joukkueiden valmentajien ja joukkueenjohdon ymmärtäneen viime vuonna hienosti pandemian aiheuttamat käyttäytymisvaatimukset. Se auttoi järjestelyjä omalta osaltaan.

Kentät ovat eri puolilla Helsinkiä sekä Espoossa Tapiolan urheilupuistossa. Turnauksen alkuvaiheessa kullakin kentällä pelataan jopa 12 tuntia.

”Otteluohjelmien tekeminen vie noin kuukauden. Siinä on turnauspuolen asiantuntijoilla iso tehtävä”, Kavanne kertoo suunnitteluvaiheesta.

Tulevana kesänä käytössä on yhtenä kenttänä Olympiastadion, jossa pelataan myös lauantain finaalit. Helsinki Cup kertoi toukokuussa pelien palaavan remontista valmistuneelle stadionille.

Kenttien lisäksi henkilökuntaa tarvittiin pandemiavuonna enemmän. Töissä oli viime vuonna noin 400 ihmistä, kun tuomarit lasketaan mukaan. Koronapandemiasta aiheutunut lisävahvistus oli joitakin kymmeniä.

Eräs tehtävä järjestyksenvalvojilla oli laskea kenttien katsomoihin saapuneen yleisön määrää rajoitusten takia. Esimerkiksi finaalipäivänä Töölön pallokentällä katsojarajoitus oli 500 katsojaa.

Tapiolan Urheilupuistossa Espoossa oli hygienia- ja turvaväliohjeita koronavirustartuntojen välttämiseksi Helsinki Cupin avajaispäivänä 6. heinäkuuta 2020.­

”Kun mukana oli vain palkattuja työntekijöitä, pystyimme kouluttamaan työntekijät koronavaatimuksiin. Se auttoi.”

Kentälle sisään mahtuneille katsojille turnauksen poikkeusolot näkyivät esimerkiksi siinä, että heti portin jälkeen sai käsidesiä.

Viime vuonna joukkueet tulivat turnaukseen pääosin Uudeltamaalta. Kouluille majoittumisen mahdollisuutta ei ollut, ja hotelleita oli käytössä vain yksi. Suuri osa pelaajista majoittui kodeissaan ja matkusti paikalle esimerkiksi kimppakyydeillä.

Ulkomailta joukkueita ei viime vuonna saapunut lainkaan. Tänäkin vuonna tulijoita on korkeintaan Euroopasta, mikäli turnauksen aikainen koronavirustilanne sen sallii. Tähän mennessä mukaan on ilmoittautunut muutama kansainvälinen joukkue.

Perumisesta turnausjärjestäjät ovat koronavuonna tehneet joustavaa, jotta joukkueita saataisiin lähtemään turnaukseen.

”Viime vuonna päätimme, että mitään takuumaksuja ei peritä, jos joukkueet eivät uskalla tulla ja peruvat. Tänä vuonna ilmoittautumisaikaa on pidennetty. Normaalisti takaraja on ollut huhtikuun lopussa, mutta nyt se on toukokuun puolivälissä”, Kavanne sanoo.

Helsinki Cup on tärkeä tapahtuma myös kaupungille. Kaupunki tekee Helsinki Cupin kanssa yhteistyötä, ja myös terveysturvallisuutta tahot miettivät yhdessä.

Helsingin brändiyksikön päällikkö Sanna Forsström sanoo kaupungin uskovan, että Helsinki Cup järjestetään myös tänä vuonna. Valtiolta tulevat linjaukset vaikuttavat kuitenkin kaupungin ratkaisuihin.

”Viime vuonna Helsinki Cup pystyttiin pitämään, ja nyt korona-asioiden suhteen ollaan viisaampia. Asiat pystytään hoitamaan vielä paremmin kuin vuosi sitten. Tietysti ollaan sen varassa, miten koronaepidemia etenee. On valitettavaa, että kaikkien tapahtumien yllä on tällä hetkellä varjo reunustamassa”, Forsström sanoo.

Sanna Forsström­

Forsström kertoo, että valtiotason linjausta kesän tapahtumiin odotetaan tällä viikolla. Helsingissä toimitaan sen mukaisesti. Helsinki Cup hyödyntää suurelta osin kaupungin omistamia kenttiä.

Forsströmin mukaan ainakaan hänelle asti ei ole kantautunut soraääniä suunnitelmista järjestää Helsinki Cup.

”Yleisestikin Helsinki on sitä mieltä, että lasten ja nuorten pitää päästä harrastamaan. Helsinki Cup on tosi tärkeä Helsingille. Vahva vihreä valo on sille, että turnauksen halutaan toteutuvan”, Forsström sanoo.

”Viime vuoden kokemukset ovat olleet hyviä. Helsinki Cup oli yksi pilottiesimerkki terveysturvallisesta tapahtumasta.”

Normaalista Helsinki Cup -kokemuksesta joudutaan tinkimään paitsi ulkomaalaisten vieraiden osalta myös pelien ulkopuolisessa ajanvietossa.

Tämänkään vuoden suunnitelmiin eivät kuulu esimerkiksi avajaistapahtuma ja disko. Virtuaalisia tapahtumia kisaviikon aikana järjestetään.

Kenttien katsojamäärärajoitukset ratkeavat myöhemmin. Uutta on, että turnaus järjestää aiempaa laajemman palvelun otteluiden verkkolähetyksissä. Kavanne sanoo, että yli 70 kentältä lähetetään turnauspelejä verkkopalvelun kautta, jotta kotijoukot voivat halutessaan seurata turnausta kotoaan poistumatta.

”Lähetys striimataan lähestulkoon kaikilta kentiltä, joilta se on teknisesti mahdollista. Osa kentistä jää valitettavasti katveeseen”, Kavanne kertoo.