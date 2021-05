HJK otti helpon voiton Veikkausliigassa.

Ilves–HJK 0–3

Helsingin jalkapalloklubi eli lyhyesti HJK ei pitkään murehtinut Suomen cupin finaalitappiotaan Kuopion paikalliselle palloseuralle. Samaan aikaan kun Raumalla juhlittiin kiekkoliigan mestaruutta, HJK ryöpytti avauspuoliajan maaleillaan Tampereen Ilvestä.

”Hyvin tultiin takaisin pettymyksen jälkeen”, HJK:n toppari Miro Tenho totesi Ruudun haastattelussa ottelun jälkeen ja viittasi cuptappioon.

Tampereen Ratinan auringossa (ei tietenkään yleisöä) pelattu Veikkausliigan ottelu päättyi Klubin 3–0-voittoon.

HJK lähti otteluun kovin erilaisella kokoonpanolla kuin cupin loppuotteluun viime sunnuntaina. Maalivahdiksi nousi 20-vuotias Jakob Tånnander. Kärjessä ei viilettänyt Roope Riski vaan Anthony Olusanya. Myös muita vaihtoja klubikäskijä Toni Koskela oli tehnyt.

Ottelua ehdittiin pelata vain kahdeksan minuuttia, kun HJK teki klassisen perusmaalin. Lucas Lingman antoi kulmapotkun, ja Daniel O’Shaughnessy puski pallon maaliin.

Ottelu ehti vanheta 25. minuutille, kun Lingman pääsi laukomaan vapaapotkun läheltä rangaistusaluetta. Laukaus viuhui muurin ohi ja painui Ilves-maalin alanurkkaan.

Lingmanin maalista ehti kulua vain viisi minuuttia, ja ottelussa koettiin 17-vuotiaan Casper Terhon tähtihetki. Hieno murtautuminen rangaistusalueelle ja pallo painui yläkulmaan. Maali oli Terholle kauden toinen.

Toisella puoliajalla maalipaikat olivat vähissä tai oikeasti niitä ei käytännössä niitä ei ollut ollenkaan, joten HJK teki maalin jokaisesta kunnollisesta maalipaikastaan.

Ilves sai toisella puoliajalla pallon kerran Klubin maaliviivalle. Siinä olikin Ilveksen anti tähän otteluun.

Voitolla HJK palasi Veikkausliigan paalupaikalle. Kasassa on kaksi voittoa ja yksi tasapeli. IFK Mariehamn on ainoa joukkue, joka on voittanut kaikki ottelunsa – saarelaiset ovat pelanneet kaksi ottelua.

Tiistai-illan toisessa liigaottelussa cupmestari KuPS kävi ryöstöretkellä Lahdessa. Runsasmaalinen ottelu päättyi kuopiolaisten 4–2-voittoon.