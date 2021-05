Manchester United hävisi Leicesterille ja sinetöi paikalliskilpailijansa Cityn mestaruuden.

Manchester Cityn mestaruus jalkapallon Englannin Valioliigassa varmistui tiistai-iltana, kun paikalliskilpailija Manchester United hävisi kotikentällään Leicesterille maalein 1–2.

City voitti mestaruuden viimeksi 2019. Ennen ottelua toisena olevalla Unitedilla oli lähes toivoton kymmenen pisteen takaa-ajomatka Cityyn eikä ero kaventunut tiistai-illan ottelussa. Leicester puolestaan nousi neljän pisteen päähän ja voi yltää vielä toiseksi.

Luke Thomas vei Leicesterin johtoon 10. minuutilla, mutta Mason Greenwoodin tasoitus viitisen minuuttia myöhemmin nosti Unitedin toiveita. Toisella jaksolla Çağlar Söyüncü teki Leicesterille voittomaaliksi jääneen osuman.

Cityllä oli mahdollisuus varmistaa mestaruus jo viime viikonloppuna kotiottelussaan Chelseaa vastaan, mutta ottelu päättyi länsilontoolaisille 2–1. Kun United voitti sunnuntaina Aston Villan, mestaruusjuhlat siirtyivät tiistaille.

”Tällaista kautta ja Valioliigan voittoa ei ole ollut. Tämä oli vaikein”, Guardiola sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

”Tulemme aina muistamaan tämän kauden tavasta, jolla voitimme sen. Olen niin ylpeä ollessani täällä managerina ja näiden pelaajien kanssa. He ovat erityisiä.”

Guardiola on ollut voittamassa Citylle aiemmin kahta mestaruutta: vuonna 2018 ja 2019.

City on voittanut tällä kaudella myös liigacupin, mutta Englannin cupissa joukkue hävisi Chelsealle välierässä. City tavoittelee ensimmäistä Mestarien liigan pokaaliaan, kun se kohtaa loppuottelussa 29. toukokuuta Chelsean.

Cityllä on Valioliigasas jäljellä kolme ottelua. Se on tositoimissa seuraavan kerran perjantaina, jolloin vastassa on Newcastle.