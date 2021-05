Jääkiekon Suomen mestaruus sekoitti Rauman tiistai-iltana. Lukko kaatoi Turun Palloseuran Liigan neljännessä loppuottelussa maalein 6–2.

Seuran nettisivuilla muistututettiin faneja vastuullisesta juhlimisesta. Myös Lounais-Suomen poliisi onnitteli Lukkoa Twitterissä, ja toivoi, että juhlat juhlitaan kotona.

Kansanjuhla oli kuitenkin jo täydessä vauhdissa. Riehakkaat Lukko-fanit täyttivät kaupungin, halailivat, hyppivät pöydillä, kylpivät suihkulähteessä ja ajelivat liput heiluen keskustassa. Jäähallilla joukkuetta vastassa oli vastassa oli suuri ja tiivis ihmisjoukko.

Kultajuhlista otettiin kaikki irti, sillä se on ollut harvinaista herkkua noin 39 000 asukkaan kaupungille ollut. Edellistä kiekkokultaa juhlittiin keväällä 1963.

Vanhan Rauman keskustassa juhlittiin mestaruutta 58 vuoden jälkeen.­

Juhlallisuuksia seurannut poliisi osaa varmaan kertoa enemmän illan tapahtumista. Päivystyksessä puhelimeen vastannut henkilö ei kommentoi, vaan ohjaa puhelun eteenpäin. Toteaa tosin vielä perään olevansa TPS:n kannattaja.

Lounais-Suomen poliisilaitoksen yleisjohtaja Jarmo Katila arvioi Rauman kaupungin alueella olleen ”varmaan muutamia tuhansia” juhlijoita. Hän kertoo illan olleen suhteellisen rauhallinen.

”Pääosin kansa on juhlinut mallikkaasti ja hyvällä tuulella. Muutamia häiriötapauksia on ollut, mutta ei sen vakavampaa poliisilla tiedossa.”

Tarkemmin Katila ei häiriötapauksia kommentoi.

Poliisin toivomus oli ettei kansa kokoontuisi torille juhlimaan, mutta tätä pyyntöä Lukon mestaruutta juhlineet eivät toteuttaneet.

”Se oli poliisin toivomus kyllä, mutta kauan odotettu kulta ja hyvä ilma sai ihmiset liikkeelle”, Katila sanoo.

Väkeä oli niin torilla kansanjuhlassa kuin jäähallilla joukkuetta vastassa tiiviinä massana. Kun mestarien bussi saapui illalla Turusta Rauman jäähallille, paikalle kerääntynyt jopa monituhatpäinen fanijoukko otti sankarinsa vastaan kylkikyljessä huutaen.

Poliisi ei puuttunut koronaepidemian takia säädettyjen kokoontumisrajoitusten rikkomisiin muuten kuin ohjeellisesti.

”Poliisi on valvonut ensisijaisesti yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Koronarajoituksiin puuttuminen on ollut hankalaa. On kuitenkin muistutettu koronasta, kun oltu ihmisten kanssa tekemisissä.”

Kultajuhliin tarvittiin myös traktoreita.­

Mutta miltä kaupunki näyttää mestaruusjuhlien jälkeen, onko Rauma vielä pystyssä?

”Kyllä se vielä on ja aurinko paistaa komeasti. Ei muuta ole kuin roskaa, ei ainakaan vielä ole paljastunut. Aamun olen tässä kiertänyt”, rakennusmestari Ismo Salo Rauman katutoimesta kertoo.

Riehakkain juhlatunnelma on rauhoittunut, mutta juhlamieli on silti kaupungissa valloillaan. Rauman Pyhän Ristin ja Haappusten kirkko soittavat kellojaan mestaruuden kunniaksi keskiviikkona kello 14.

Lukko kehotti kannattajiaan juhlimaan vastuullisesti ja turvallisesti.

”Torijuhlien aika koittaa myöhemmin. Pidetään itsemme ja toisemme turvassa, kunnes tautitilanne hellittää”, seura viestitti.