Kymmenen päivää sitten Elias Kuosmanen teki uskomattoman tempun. Vantaalainen paini olympiapaikan raskaassa sarjassa, johon hän oli yli 20 kiloa alipainoinen.

Punnitusaamuna Kuosmanen sai ahmia ruokaa vatsansa täyteen, kun yleensä painijat joutuvat laihduttamaan ja hikoilemaan viimeiset sadat grammat pois saunassa.

”Ei ollut pelkoa, että olisin syönyt liian tuhdin aamupalan”, Kuosmanen sanoo.

Vielä talvella Kuosmanen haki olympiapaikkaa 97 kilon sarjaan mutta hävisi sen työkaverilleen ja hyvälle ystävälleen Arvi Savolaiselle. Tämän jälkeen Kuomasen oli pakko hakea arvokisaedustusta sarjaa ylempää 130-kiloisissa. Sitä enempää painija ei saa painaa.

”Jos painaa 131 kiloa, siinä on kilo liikaa ja pitää alkaa pudottaa painoa.”

Sofiassa käydyssä olympiakarsinnassa Kuosmanen painoi 108 kiloa.

”Oli ehdottomasti minun etuni, ettei minun tarvinnut tuskailla painoni kanssa. Se toi minulle karsinnassa yllätysedun”, Kuosmanen sanoo.

Siirtyminen raskaaseen sarjaan ei tullut hetken mielijohteesta. Kuosmanen oli puntaroinut sitä jo pitempään. Kuosmanen ja Savolainen kisasivat keskenään 97 kilon olympiapaikasta, kunnes koronapandemia puuttui peliin.

Kuosmanen oli jo valittu Suomen edustajaksi olympiakarsintaan, joka peruttiin.

”Oli valtava pettymys, että turnaukset jäivät ja suunnitelmat menivät uusiksi. Osin sen takia painoluokan vaihto aikaistui parilla kolmella vuodella.”

Talvella 2021 osat kääntyivät toisin päin: Savolainen nousi keskinäisissä otteluissa niskan päälle ja paini Suomelle maapaikan 97 kilon sarjassa. Tämän jälkeen oli selvää, että sarjan edustuspaikka Tokiossa kuuluu hänelle.

”Kun tie nousi pystyyn 97-kiloisissa, tuli sopiva paikka vaihtaa sarjaa. Painileireillä olin miettinyt sarjan vaihtoa omassa päässäni useamman vuoden. Minulla oli ollut painon kanssa kohtalaisia vaikeuksia. Sellaista jojoilua, kun paino vaihteli edestakaisin”, Kuosmanen sanoo.

Elias Kuosmanen aikoo olla hankala vastustaja Tokion olympialaisissa. ­

Kun lähes 130 kiloa painavat järkäleet ottavat painimolskilla mittaa toisistaan, painiminen voi olla melkoista nuhjaamista. Isot lihakset tarvitsevat paljon happea.

”Raskaassa sarjassa painirytmi on hidas, mikä sopii minulle”

Juuri tähän kohtaan Kuosmanen päätti iskeä olympiakarsinnassa. Nopeana, ketteränä ja älykkäänä painijana Kuosmanen väsytti liikkeillään isokokoiset vastustajansa.

Ensin hän pyöritti ylivoimaisen 9–0-pistevoiton kreikkalaisesta Aleksandros Papadatosista. Toisella kierroksella Kuosmanen voitti Bulgarian Radoslav Plamenov Georgievin pistein 1–1. Kuosmanen teki viimeisen pisteen, mikä ratkaisi voiton.

Välierissä vastassa ollut ukrainalainen Mykola Kuchmiin kaatui samalla taktiikalla ja samoilla pisteillä. Viime vuonna ukrainalainen paini EM-pronssia.

”Ideana oli väsyttää vastustaja aktiivisella liikkeellä. En halunnut lähteä mukaan voimapainiin, jolloin vastapuoli olisi voinut kääntää minua massallaan.”

Bulgarialaista vastaan kamppaillessa Kuosmanen loukkasi toisen nilkkansa eikä paininut loppuottelussa. Itse asiassa Sofian olympiakarsinnassa ei painittu finaalia missään painoluokassa, kun aina jompikumpi painijoista vetäytyi.

Kellään ei ollut enää tarvetta ottaa ylimääräistä riskiä, kun molemmat loppuottelijat olivat jo lunastaneet paikan Tokioon.

Kuosmasen mielestä karsintojen kilpailuformaattia kannattaisikin miettiä tämän takia jatkossa uudestaan.

”Jos olisin itse mennyt finaalissa matolle, veikkaan, että vastusta ei olisi tullut.”

Nyt nilkka on kunnossa, mutta Suomen Painiliiton puheenjohtaja, lääkäri Tuomo Karila suositti Kuosmasta pitämään nilkkatukea harjoituksissa olympialaisiin asti, ettei satu vahinkoa.

Olympialaisia varten Kuosmanen ei aio ryhtyä lihotuskuurille, vaikka saakin syödä reilusti. Lihasmassan kasvattaminen voisi tylsyttää Kuosmasen parasta asetta, liikkuvuutta.

”Muutama kilo saa tulla lisää. Paino voisi asettua jonnekin 110 kilon paikkeille. Silti annan vielä parikymmentä kiloa muille tasoitusta.”

Kuka? Elias Kuosmanen Syntynyt syyskuussa 1995 Järvenpäässä, 25-vuotias.

191 cm / 108 kg.

Ylioppilas 2016.

Asuinpaikka Tikkurila.

Edustaa Helsingin Hakaa.

Valmentaja Sauli Heinonen.

Kaksinkertainen EM-pronssimitalisti sekä alle 17-vuotiaiden ikäluokan maailman- ja Euroopan mestari, alle 23-vuotiaiden MM- ja EM-hopeamitalisti sekä sotilaiden maailmanmestari.

Paini toukokuussa olympiapaikan Tokioon 130 kilon sarjassa.

Liikunta-aliupseeri urheilukoulussa Santahaminassa.

Sai opetus- ja kulttuuriministeriön täyden urheilija-apurahan 20 000 euroa vuonna 2020.

Olympiapaineissa yhdessä sarjassa kilpailee kuusitoista urheilijaa. Etukäteen raskaassa sarjassa on kaksi suosikkia: kuubalainen Mijaín López ja turkkilainen Rıza Kayaalp.

López tavoittelee Tokiossa neljättä perättäistä olympiakultaansa. Kayaalp on moninkertainen maailman- ja Euroopan mestari.

Otteluparit arvotaan. ”Sukasta arvotaan”, kuten Kuosmanen sanoo.

Huonolla tai hyvällä tuurilla Kuosmanen voi saada ensimmäisellä kierroksella vastaansa joko Lópezin tai Kayaalpin.

”Antaa tulla vaan. Olisi hienoa painia heti Lópezia vastaan ja päästä yrittämään ihmettä. Legendatkin voivat kaatua”, Kuosmanen sanoo.

Monet vertaavat Lópezia venäläiseen Aleksandr Kareliniin, joka voitti kolme olympiakultaa 1988–1996.

Kumpi voittaisi, jos Lópezia ja uransa lopettanut Karelin kohtaisivat huippukuntoisina?

”López on ollut sarjassa todella dominoiva ja on monen painifanin suosikki. Vanhemmat painijat ovat Karelinin kannalla.”

Virolainen Heiki Nabi kuuluu Tokiossa mitalikandidaatteihin, mutta hänen osallistumisensa on epävarmaa. Nabin dopingnäytteestä löytyi urheilussa kiellettyä Letrotsolia, ja asian käsittely on kesken. Letrotsol on naisten rintasyövän hoidossa käytettävä lääke, joka nopeuttaa lihaskasvua.

Nabi on voittanut kreikkalais-roomalaisessa painissa kaksi MM-kultaa ja olympiahopeaa Lontoossa vuonna 2012.

Kreikkalais-roomalaisen painin olympiamitalit ratkaistaan kuudessa painoluokassa: 60, 66, 77, 87, 97 ja 130 kiloa. Kuosmasen sarjan mitaliottelut käydään Tokiossa 2. elokuuta. Sinne päästäkseen hänen on voitettava edellispäivänä kolme ottelua.

Tokiossa Kuosmasta ei enää välttämättä pidetä altavastaajana kuten olympiakarsinnassa. Harjoitusleirillä Kroatiassa Kuosmaselle jopa naureskeltiin, kun hän käveli painijoiden esittelyssä raskassarjalaisten päätyyn.

”Muutama painija ja valmentaja kysyi, että mitäs sinä täällä teet? Luulivat, että olin mukana turistina. Nopeasti he kuitenkin tajusivat, etteivät voi minua aliarvioida.”

Miten vastustajat ovat arvioineet painiasi uudessa sarjassa?

”Monet ovat sanoneet, että tyylini on vaikea, kun he eivät ole tottuneet heille pieneen ja ketterään kaveriin. Varsinkin kapeasta keskivartalosta voi olla vaikea saada kunnon otetta.”

Kolme vuotta sitten Elias Kuosmanen leikkasi kotonaan mitalikakkua EM-pronssin kunniaksi.­

Keväällä 2018 Kuosmanen leikkasi kotonaan mitalikakkua voitettuaan pronssia Euroopan mestaruuskisoissa.

Kakkua leikatessaan Kuosmanen kertoi haaveilevansa olympiakullasta Tokiossa 2020.

”Haaveena on olympiavoitto. Haluan vakiinnuttaa tietyn rutiinitason niin, että hyvänä päivänä painii voitosta ja huonona pronssista”, Kuosmanen sanoi tietämättä, että kolme vuotta myöhemmin hän painii olympialaisissa eri sarjassa ja eri vuonna kuin ajatteli.

Olympialaisiin on aikaa yksitoista viikkoa. Kesällä Kuosmanen aikoo painia paljon ulkomailla, ehkä Saksassa, Unkarissa ja Liettuassa. Tarkka suunnitelma on vielä auki.

”Tarkoituksena on löytää sopivia harjoitusvastustajia ulkomailta. Jos haluaa nousta maailman huipulle, pitää päästä painimaan maailman huippujen kanssa. On haettava itseään kovimpia vastustajia.”

Harjoitusvastustajia löytyy toki myös Suomesta. Konsta Mäenpää ja Tuomas Lahti painivat raskaassa sarjassa ja ovat isompia kuin Kuosmanen.

”He jeesasivat minua olympiakarsintaan. Toivottavasti voisimme treenata yhdessä myös jatkossa.”

Arvi Savolaisen kanssa Kuosmanen on harjoitellut aiemmin paljon, mutta ennen olympialaisia yhteistyö keskittyy lähinnä tekniikkatreeneihin ja kaveruuteen.

”Jokainen ymmärtää, että nyt pitää saada mahdollisemman paljon harjoittelua oman sarjan painijan kanssa.”

Kuosmanen ja Savolainen ovat liikunta-aliupseereita urheilukoulussa Santahaminassa. Olympialaisia varten molemmat saavat riittävästi harjoitteluvapaata.

”Meillä on Arvin kanssa hyvä pesti, kun saatiin samasta duunipaikasta kaksi painijaa olympialaisiin.”

