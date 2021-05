Huuhkajat-faneilla jännitys tiivistyy: Uefa on todennäköisesti jo arponut, ketkä saavat pitää lippunsa EM-lopputurnauksen otteluihin

Uefa ilmoittaa, että se kertoo toukokuun aikana, keiden liput ovat voimassa ensi kesän EM-lopputurnauksessa.

Jalkapallon EM-lopputurnauksen Suomen ensimmäiseen otteluun on aikaa kuukausi. Vielä ei ole kuitenkaan tiedossa, ketkä saavat pitää pääsylippunsa, kun yleisömääriä on rajoitettu koronaviruspandemian takia.

Huuhkajat kohtaa Tanskan Kööpenhaminassa 12. kesäkuuta. Venäjä- ja Belgia-ottelut pelataan Pietarissa 16. ja 21. kesäkuuta.

Euroopan jalkapalloliitto (Uefa) ilmoittaa, että lippuarvonnan tulos lipunostaneiden kesken kerrotaan toukokuun aikana. Suomen maajoukkueen kannattajat ry:n toiminnanjohtaja Jussi Hartikainen kertoo, että Uefa on todennäköisesti jo arponut ainakin Tanska–Suomi-ottelun liput, mutta tuloksia ei ole kerrottu. Mahdollisesti Pietarinkin liput on jo arvottu.

”Tieto [arvonnasta] on eri maiden kannattajilta, joilla on hyvät kontaktit”, Hartikainen sanoo.

Kööpenhaminaan otetaan 15 900 katsojaa eli 40 prosenttia stadionin kapasiteetista. Pietariin otetaan huomattavasti enemmän katsojia: on puhuttu 50–75 prosentin täyttöasteesta, joten useampi kannattajaa saanee pitää lippunsa. Pietarin stadionille mahtuu yli 60 000 katsojaa.

Jos lippu ei ole enää voimassa, Uefa palauttaa rahat täysimääräisesti. Jos on ostanut johonkin otteluun esimerkiksi kolme lippua, arvonnassa saa joko pitää kaikki kolme lippua tai rahat palautetaan kaikista lipuista.

Alkuvuoden aikana useat lipunostaneet ovat vapaaehtoisesti jo palauttaneet lippunsa Uefalle, mutta määrästä ei ole tietoa. Joka tapauksessa yhä lippunsa pitäneille tämä lisää todennäköisyyttä, että saa pitää paikkansa.

Uefa ei myöskään ole ilmoittanut, miten paikat jakaantuvat eri katsomonosiin. Eli höylätäänkö paikkoja pois tasaisesti vai korostetusti joistain katsomolohkoista.

”Se saadaan tietää siinä vaiheessa, kun mennään stadionille”, Hartikainen sanoo.

Ainoa mikä lienee varmaa on se, että kategoria pysyy eli jos on ostanut lipun päätykatsomoon, paikka on edelleen päätykatsomossa.

Hallitus on päättämässä tänään keskiviikkona Pietarin junaliikenteen avaamisesta jalkapallon EM-kisojen ajaksi. SMJK on varautunut kisamatkoihin Pietariin myös omilla bussikuljetuksilla eri puolilta Suomea. Paikat ovat myynnissä myös muille kuin SMJK:n jäsenille.

Tanskaan SMJK on varannut lennon yhteistyössä Elämysmatkojen kanssa. Myös nämä paikat ovat tarjolla muillekin kuin jäsenille.

”Jos Tanskan viranomaiset päästävät maahan, siitä se on kiinni [toteutuuko lento]”, Hartikainen nauraa.