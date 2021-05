Sara Kuivistolla, Senni Salmisella, Lotta Kemppisellä ja Silja Kososella on yhteinen unelma: nelikko aikoo olla kesällä ennätyskunnossa yleisurheilukentillä.

Jos kaikki menee hyvin, kaikki neljä voivat toteuttaa myös toisen unelmansa: kilpailla ensi kertaa urallaan olympialaisissa.

”Tokio on merkitty punaisella kalenterissani. Aion juosta siellä molemmat matkat”, Kuivisto sanoo päättäväisenä yleisurheilukauden avaustilaisuudessa Liikuntamyllyssä Helsingissä.

Sara Kuivisto­

Porvoolainen Kuivisto sai talvella jälleen uutta nostetta, kun hän pääsi EM-halleissa välieriin 800 metrillä. Viime kesänä hän kävi monta kertaa matkan Suomen ennätyksen kimppuun, mutta jäi parhaalla ajallaan 2.01,60 vajaan sekunnin Tuuli Merikosken ajasta (2.00,59).

Kuiviston tavoitteena on alittaa ensimmäisenä suomalaisnaisena kaksi minuuttia 800 metrillä. Tokion olympiaraja on 1.59,50.

Viime kesänä olympiarajoja ei voinut rikkoa, koska koronapandemian takia kilpailuja oli vähän, ja iso osa maailman juoksijoista ei voinut lainkaan kilpailla.

”Voiko sitä sanoa edes kisaamiseksi, kun juoksin omalla vauhdilla. Oli turhauttavaa juosta yksin Suomessa”, Kuivisto sanoo.

Eurooppalaisella maililla 1 500 metrillä Kuivisto tavoittelee Sinikka Tyynelän SE-aikaa 4.06,01. Tyynelä juoksi sen jo 43 vuotta sitten vuonna 1977, ja se on yksi naisten vanhimmista Suomen ennätyksistä. Kuiviston ennätys on 4.08,85.

”Suomen ennätykset”, Kuivisto nimeääkin kysyttäessä tulevan kesän unelmakseen.

Lotta Kemppinen­

Helsinkiläisen Lotta Kemppisen yksi unelmista täyttyi jo talvella EM-halleissa, kun juoksi yllätyshopeaa 60 metrillä.

Se oli mitali, josta 23-vuotias Kemppinen sanoo haaveilleensa pienestä pitäen.

”Oli uskomatonta saada tasavallan presidentiltä onnittelukirje kotiin”, Kemppinen muistelee onnellista maaliskuuta.

Kesän ulkoradoille Kemppinen on asettanut tavoitteekseen alittaa 11,30 sekuntia 100 metrillä. Olympiarajan (11,15) rikkominen vaatii Helinä Marjamäen Suomen ennätyksen (11,13) alitusta.

Olympiapaikka 56 naisen joukossa voi irrota myös rankinpisteillä, joita Kemppinen yrittää kerätä jo kauden avauskisassaan 21. toukokuuta Saksassa.

Senni Salminen­

Imatralainen Senni Salminen on noussut kuin varkain Kristiina Mäkelän haastajaksi kolmiloikassa. Salminen jäi EM-halleissa karsinnassa vain kymmenen senttiä Tokion olympiarajasta 14 metriä ja 32 senttiä. EM-finaalissa hän loikki seitsemänneksi (14,14).

Salmista valmentaa seiväshypyn takavuosien Suomen mestari Matti Mononen, joka on loikkaajan kinteriin uudenlaista puhtia.

”Nopeutta ja voimaa lisää”, 25-vuotias Salminen kertoo valmennuksen tuloksista.

Tokion kolmiloikkapaikalle, kuten muihinkin kenttälajeihin, otetaan 32 urheilijaa. Tämän hetken rankinglistalla Mäkelä on Dohan MM-kisojen tuloksellaan 14,26 sijalla 26.

”Olympiapaikka ja Suomen ennätys”, Salminen sanoo omiksi unelmikseen kesällä 2021.

Kolmiloikan SE 14,39 on Heli Koivulan nimissä.

Silja Kosonen­

Raisiolaisen Silja Kososen kesäunelma on täysin omaa luokkaansa, jos sitä vertaa Kuivistoon, Kemppiseen tai Salmiseen.

Samana maaliskuun viikonloppuna, kun Suomi otti EM-hallikisoissa kolme mitalia, Kosonen heitti hurjan moukarituloksen talvimestaruuskisoissa Kaustisella.

Kososen tulos 72 metriä ja 44 senttiä oli kansainvälisessä vertailussa ikäluokan eliittiä. Hän jäi vain 80 senttiä kiinalaisen Zhang Wenxiun 19-vuotiaiden maailmanennätyksestä (73,24).

Tokion olympiaraja jäi niukasti kuuden sentin päähän.

”Heitto ei ollut talvella täydellinen, kun rinki kastui ja tuli lunta. Mutta siinä ei ollut liikaa yrittämistä”, Kosonen sanoo.

Keväällä hän rauhoitti harjoitteluaan ylioppilaskirjoitusten ajaksi, mutta nyt harjoituksissa on jälleen täysin rähinä päällä.

”Kesällä voi tulla nuorten ME. Se on minun unelmani. Niin ja tietysti se Tokio. Sinne pääsy on ihan realistinen tavoite.”

Suomen Urheiluliiton tavoitteena on saada Tokion kesäolympialaisiin runsaat 20 yleisurheilijaa.