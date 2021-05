Jos kisoihin kuitenkin lähtee, negatiivinen testitodistus kisoja varten tulee hankkia yksityisen terveydenhuollon puolelta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL katsoo edelleen, että koronaepidemian takia kaikkea matkustamista Suomesta ulkomaille ja kotimaan sisällä tulee rajoittaa vain välttämättömään. Tämä koskee myös jalkapallon miesten EM-kisoja, jotka pelataan kesä-heinäkuussa.

Suomi pelaa ensimmäisen ottelunsa 12. kesäkuuta Tanskaa vastaan Kööpenhaminassa. Pietarissa on pelit 16. kesäkuuta Venäjää vastaan ja 21. kesäkuuta Suomi kohtaa Belgian niin ikään Pietarissa.

”Suomen pääsy EM-kisoihin on valtavan hieno asia. Koronapandemia ei ole kuitenkaan kadonnut mihinkään, ja kisoja koskevat samat suositukset kuin kaikkea muutakin matkustamista. Ottelut kannattaa ikävä kyllä siksi katsoa kotona”, THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen sanoo tiedotteessa.

Vaikka Suomessa koronatilanne on viime viikkoina helpottanut, taudin ilmaantuvuus on monessa muussa maassa edelleen varsin korkea.

Pietarissa ilmaantuvuus on tällä hetkellä 187 tapausta 100 000:ta ihmistä kohden, kun se Suomessa on 52. Tanskassa ilmaantuvuus on 200 tapausta per 100 000 ihmistä.

”Paikan päälle peleihin matkustamiseen liittyy merkittävä tartunnan riski. Vaikka yleisömääriä on rajoitettu, katsojia on stadioneilla tuhansia ja osa heistä voi tulla maista, joissa tartuntoja on yhä runsaasti. Suomeen palaava kisaturisti voi huonolla tuurilla tartuttaa esimerkiksi läheisiään. Myös kerran rokotettu saattaa saada tartunnan ja voi myös tartuttaa tautia eteenpäin”, Salminen kertoo.

Maahantuloon liittyy rajoituksia monissa maissa. Esimerkiksi Tanska vaatii tulijoilta tällä hetkellä negatiivisen testitodistuksen, joka on otettu enintään 48 tuntia ennen lähtöä. Toinen testi pitää ottaa 24 tuntia maahan saapumisen jälkeen.

Venäjän viranomaisilta odotetaan parhaillaan tietoa, millä edellytyksillä EM-kisaturistit pääsevät maahan.

Jos kisoihin kuitenkin lähtee, THL muistuttaa, että negatiivinen testitodistus tulee hankkia yksityiseltä puolelta omalla rahalla.