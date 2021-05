Virgil van Dijk on ollut sivussa tositoimista seitsemän kuukautta polvivamman vuoksi.

Hollannin miesten jalkapallomaajoukkueen ja Liverpoolin puolustaja Virgil van Dijk ilmoitti keskiviikkona, ettei hän ole käytettävissä kesän EM-kilpailuissa. Hän keskittyy siihen, että on kunnossa ensi kaudella.

Topparina pelaava van Dijk on ollut sivussa tositoimista seitsemän kuukautta polvivamman vuoksi.

”Toipuminen on sujunut mukavasti, mutta minun piti tehdä ratkaisu, olenko mukana vai en. Minusta tuntuu, että on oikea ratkaisu olla menemättä EM-kilpailuihin ja keskittyä kuntoutumisen viimeiseen vaiheeseen. Sitten keskityn täysillä joukkueeni kauteen valmistautumiseen. Se on realistinen tavoite”, van Dijk kertoi Liverpoolin verkkosivuilla.

Hollanti aloittaa EM-kilpailut 13. kesäkuuta, kun se kohtaa Ukrainan. Amsterdamissa pelattavassa alkulohkossa vastassa ovat myös Itävalta ja Pohjois-Makedonia.