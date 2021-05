HJK:n pelaajilla on ollut vuoden alusta alkaen yli 20 vammaa tai muuta terveyteen liittyvä poissaolosyytä. Loukkaantumisten määrää on seurassa setvitty paljon, mutta vammoissa ei ole löydetty yhdistäviä tekijöitä.

Veikkausliigan hallitsevalla mestarilla Helsingin Jalkapalloklubilla on ongelma.

HJK:lla piti olla tällä kaudella liigan joukkueista laajin ja levein materiaali. Tilanne kuitenkin muuttui nopeasti, kun pelaajia alkoi pudota sivuun urakalla. Voidaan puhua jo loukkaantumissumasta.

Pitkäaikaisloukkaantuneita on joukkueessa tällä haavaa useampi. Lisäksi viime aikoina useat pelaajat ovat olleet sivussa varotoimenpiteenä.

Kuusi vuotta sitten HJK:ssa oli valtava loukkaantumissuma, joka osaltaan vaikutti mestaruushaaveiden haihtumiseen. Silloin joukkueessa oli 40 loukkaantumista, joista 30 oli pehmytkudosvammoja. Samanlaista lihasvammojen määrää ei ole tänä vuonna ollut.

HJK:n fyysisen valmentajan Niklas Virtasen mukaan miesten liigajoukkueessa on ollut 21 vammaa tai muuta terveyteen liittyvä poissaolosyytä tämän vuoden alusta alkaen.

Yhteensä 16 pelaajalla on ollut jonkinlainen vamma tai lääketieteellinen syy, jonka takia pelaaja on ollut sivussa.

”Osa vammoista on pelaajan uran aiheuttamia ongelmia tai jäänteitä viime kaudesta. Sitten on uusia pelaajia, joilla on oma tarinansa”, Virtanen sanoo.

Pehmytkudosvammojen suuri määrä kertoisi siitä, että harjoittelussa on tehty jotain väärin. Tällaisia vammoja on Virtasen mukaan tullut vain 5–6.

”Se on aika normaali määrä. Se on siedettävä luku.”

Riku Riski loukkaantui Suomen cupin finaalissa Kuopion Palloseuraa vastaan.­

Loukkaantumisten määrää on seurassa setvitty paljon. Virtasen mukaan vammoissa ei ole yhdistäviä tekijöitä.

”Pelaajien rekrytointivaiheessa tiesimme muutaman riskin. Pidimme pelaajia niin isoina mahdollisuuksina, että halusimme kuitenkin heidät rekrytoida. Muutama pelipaikka on kääntynyt ongelmaksi, kun loukkaantumisia on sattunut saman pelipaikan pelaajille”, Virtanen sanoo.

Virtanen ei halua yksilöidä mainittuja pelipaikkoja, mutta ei tarvitse olla valmentaja huomatakseen, millä paikoilla ongelmia on ollut. Poissaoloja on tullut etenkin keskikentän keskustan pelaajille, toppareille ja laitapakeille.

Neljä pelaajaa on pidempään poissa: keskikenttäpelaajat Jair ja Santeri Väänänen, laitapelaaja Kevin Kouassavi-Benissan ja oikea laitapakki Joel Untersee.

Hiljattain sivussa ovat olleet myös topparit Valtteri Moren ja Markus Halsti sekä laitapakit Janne Saksela ja Luis Carlos Murillo.

”En voi tiettyjä pelaajia kommentoida, mutta joidenkin pelaajien vammoja on päätetty hoitaa alkukauden aikana kuntoon. Jotkut pelaajat olisivat pystyneet pelaamaan, mutta olemme tarkoituksella halunneet antaa heille aikaa päästä kuntoon, jotta ei tule kierrettä. Kausi on pitkä, ja europelien alkaessa kohtaamme todellisen otteluruuhkan”, Virtanen sanoo.

”Meillä on niin laaja joukkue, että ei ole ollut hengenhätää kiirehtiä tietyillä pelipaikoilla.”

HJK:n toppari Valtteri Moren on ollut tällä kaudella kovilla fyysisesti. Toukokuun 11. päivä pelatussa liigaottelussa hän kamppaili Ilveksen Tuure Siiran kanssa.­

Suomen cupin finaalissa vaihtoon otettiin varotoimenpiteenä Lucas Lingman, Dylan Murnane, David Browne ja Riku Riski. Virtasen mukaan pelaajille tuli jatko-otteluun venyneessä finaalissa pieniä lihastuntemuksia.

Millaiset tekijät voisivat selittää loukkaantumisten määrää?

”Kolme vuotta olemme rakentaneet HJK:n toimintatapaa fyysisessä valmennuksessa. Viime kauden jälkeen tulimme siihen tulokseen, että tiettyjen päivien harjoittelun tehoa voi nostaa. Se on yksi muutos aiempaan”, Virtanen sanoo.

”Olemme ajoittaneet kuntopiikkiä myöhemmäksi kesälle. Vaikka tosipelit ovatkin alkaneet, olemme menneet harjoituksissa reippaalla tahdilla. Nuo ovat selittäviä tekijöitä rekrytoinnissa tiedettyjen aikaisempien vammojen lisäksi.”

Neljäs syy loukkaantumisiin on Virtasen mukaan se, että muutamalla pelipaikalla ”on ajauduttu huonoon kierteeseen”.

Yleinen tapa analysoida loukkaantumismääriä ja loukkaantuneiden pelaajien määrää on pelaajien käytettävyys eli se, kuinka monta prosenttia pelaajista on keskimäärin käytettävissä otteluissa.

Virtasen mukaan aiempina vuosina HJK:ssa on päästy keskimäärin yli 86 prosentin käytettävyyslukuun. Uefan huippujoukkueiden tutkimuksessa pelaajien käytettävyysprosentti oli vuosina 2001–2012 keskimäärin 86.

”Yli 86 prosentin lukema on jopa vähän korkea meille. Kertooko se siitä, että meidän pitäisi treenata hieman kovempaa? Jos haluamme nuoria pelaajia saada ulkomaille, pitää meidän treenata kovaa, vaikka käytettävyysprosentti putoaisi. Avainpelaajien käytettävyys on ollut 84–92 prosenttia pelistä riippuen. Nuorissa pelaajissa käytettävyysprosentti on matalampi, mikä on valitettavaa.”

HJK:ssa kolmella viime kaudella fysiikkavalmentajana toimineen Anton Matinlaurin mukaan loukkaantumisten syy-seuraussuhteiden löytäminen ei ole helppoa.

”Tutkimustiedossa suurin riskitekijä on edellinen loukkaantuminen. Esimerkiksi Veikkausliigaan tulevilla kansainvälisesti meritoituneilla pelaajilla saattaa usein olla loukkaantumishistoria, mikä osaltaan mahdollistaa pelaajan saamisen Suomeen”, Matinlauri kertoo. Hän toimii nykyään fyysisenä valmentajana kolumbialaisseura Fortalezassa.

HJK:n Luis Carlos Murillo yritti ehtiä palloon ennen Kuopion Palloseuran maalivahtia Otso Virtasta Suomen cupin loppuottelussa. Murillo on kärsinyt tällä kaudella vammoista monen muun HJK-pelaajan tavoin.­

Matinlaurin mukaan riskitekijöitä ovat muun muassa erilaiset pelialustat, loukkaantumiskierre tietyillä pelipaikoilla, erilaiset korona-ajan haasteet rajoituksineen, muutokset valmennusryhmässä, pelitavan muutokset ja Suomen pitkän harjoituskauden haasteet.

”Esimerkiksi hallissa pelattava jalkapallo ei ole yhtä vauhdikasta kuin ulkopeleissä. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi talven peleissä takareisien kuormitus ei ole ollut yhtä kovilla kuin ulko-otteluissa. Kuormitus on voinut kasvaa ulos siirryttäessä. Hallien vähemmän laadukkaat alustat saattavat vaikuttaa loukkaantumismääriin eri tavoin.”

Matinlaurin mukaan valmennusryhmän muutokset voivat vaikuttaa loukkaantumismääriin, kun harjoittelun sisältö muuttuu.

”Yleensä vaikutus on suurempi, kun tämä tapahtuu kesken kauden. Esimerkiksi viime kauden päätteeksi tehdyt muutokset HJK:ssa ovat voineet tuoda uudenlaisia lähestymistapoja pelitapaan, harjoittelun tavoitteisiin, harjoittelun sisältöön sekä rytmittämiseen, millä on saattanut olla vaikutusta.”

HJK:n yhtenä vahvuutena on pidetty tälläkin kaudella laajaa pelaajamateriaalia. Se johtaa kilpailutilanteeseen, mikä puolestaan voi lisätä loukkaantumisia.

”Kilpailutilanteen takia pelaajamme treenaavat tosissaan, mikä näkyy myös peleissä. Kun pelipaikka halutaan ansaita, peleissä ei taklauksissa peräännytä. Tietyllä tavalla se on positiivinen ongelma, että treeneissä mennään kovaa ja välillä tulee törmäyksiä.”

Tietyille pelipaikoille aiheutunut ongelmien kierre aiotaan HJK:ssa pysäyttää laajalla pelaajamateriaalilla ja taktisilla muutoksilla. HJK:n fyysinen valmentaja Niklas Virtanen ei ole vielä huolissaan.

”En ole vielä yöuniani menettänyt. Se on huolestumistani lieventänyt, että käytettävyysprosenttimme paranee koko ajan.”