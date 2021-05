Levante-tasapeli oli Barcelonalle erityisen tuskallinen, sillä joukkue menetti kahdesti kahden maalin johtonsa

FC Barcelona sai käytännössä sanoa hyvästit haaveilla voittaa Espanjan jalkapallomestaruus tänä keväänä, kun joukkue jäi 3–3-vierastasapeliin alemman keskikastin Levantea vastaan.

Eroa sarjakärki Atlético Madridiin on toki vain piste, mutta Atléticolla on ottelu vähemmän pelattuna. Samoin pisteen Barcelonan perässä oleva Real Madrid on pelannut ottelun Barcelonaa vähemmän.

Ensimmäisellä puoliajalla Lionel Messi laukoi suoraan ilmasta vieraat johtoon, ja Pedri tuplasi johdon ennen taukoa.

Toisella puoliajalla Levante tuli tasoihin Gonzalo Meleron puskulla ja Jose Luis Moralesin komealla alanurkkalaukauksella.

Ousmane Dembélé vei Barcelonan vielä johtoon, mutta Sergio Leon ohjasi maalin edestä loppulukemat 83. minuutilla.

Barcelona on saanut edellisistä neljästä ottelusta vain viisi pistettä, kun tarjolla olisi ollut 12. Sillä on pelaamatta enää kaksi ottelua, joten mestaruushaaveiden säilyminen vaatii melkoista apua madridilaisjoukkueilta.