WNBA:han suuntaava suomalaiskoripalloilija myöntää, että perhosia on vatsassa.

Suomen naisten koripallomaajoukkueen ykköstähti Awak Kuier myöntää, että siirtyminen Yhdysvaltain WNBA:han jännittää – hieman.

”Enemmän olen kuitenkin innoissani ja haluan päästä katsomaan, millaista siellä on. Osaan enkkua ja mukaudun nopeasti erilaisiin paikkoihin, joten ehkä korispuoli jännittää enemmän”, Kuier sanoi keskiviikkona etätiedotustilaisuudessa.

Kuierin on määrä suunnata lähiaikoina Yhdysvaltoihin ja liittyä Dallas Wingsin joukkueeseen. Seura valitsi hänet huhtikuussa naisten NBA:n (WNBA) varaustilaisuudessa toisena.

”Toivottavasti ottavat minut ilomielin vastaan ja pääsen nopeasti treenaamaan sekä tutustumaan joukkueeseen”, Kuier sanoo.

Kuierin, 19, muutto Suomesta Yhdysvaltoihin on viivästynyt viisumi- ja työlupa-asioiden takia. Hän sanoo, että lento kohti uutta on mahdollisesti edessä jo viikonloppuna.

Dallas aloittaa kautensa Suomen aikaa varhain lauantaina vieraspelillä Los Angeles Sparksia vastaan. Tuohon otteluun Kuier ei pääse. Yhdysvalloissa häntä odottanee karanteeni koronavirustilanteen takia.

Kuier haluaa päästä pelaamaan WNBA:ssa, mutta tiedostaa sarjan kovuuden.

”Siellä on tähtipelaajia, ja olisi kiva nähdä, miten pärjään heitä vastaan. Treeneissä on kovia pelaajia, joten odotan myös niitä.”

Kuierin kausi päättyi hiljattain Italian naisten liigassa, kun hänen edustamansa Ragusa putosi välierissä.

”Se oli pienestä kiinni, muttei sille voi enää mitään.”

Kuier suuntasi Italiasta Suomeen, jossa hän on muun muassa nähnyt perhettään.

Kuier pystyy pelaamaan niin isona laitahyökkääjänä, keskushyökkääjänä kuin pienenä laitahyökkääjänäkin. Hän sanoo, että seuran kanssa on ollut puhetta keskittymisestä aluksi kahteen ensiksi mainittuun pelipaikkaan.

”Omasta roolistani on vielä vähän vaikea sanoa, kun en tiedä, miten mukaudun joukkueeseen. Nuoren pelaajan energisyyden tuomista”, Kuier sanoo lähiajan tavoitteistaan.

Sopeutumisessa Dallasiin auttaa Isabelle Harrison, jonka kanssa Kuier pelasi myös Ragusassa.

”On tosi siistiä, että on joku, joka varoittaa ja kertoo, millaista kaikki on. Isabelle on auttanut minua paljon, ja olemme läheisiä.”

Monet WNBA:n koripalloilijoista pelaavat talvet Euroopassa. Se on myös Kuierin suunnitelmissa.

”Kun heitä vastaan on pelannut, on saanut vähän makua siitä, millaista siellä on. Olen kuullut, että eroja eurooppalaiseen korikseen on ja tahti on erilainen. Uskon pärjääväni ihan hyvin.”

Kuier sanoo Italiassa pelaamisen kehittäneen häntä.

”Mitä enemmän pelasin, sitä enemmän opin. Kovuus ja ammattimaisuus tulivat mukana. Haluan kehittyä ja olla paras versio itsestäni.”

WNBA:n varaustilaisuus nosti Kuierin aiempaa voimakkaammin suuren urheiluyleisön tietoisuuteen.

”On plussaa, että ihmiset seuraavat naisten koripalloa. Siistiä, että on tullut paljon ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita. Otan sen ihan hyvällä ja yritän olla esimerkkinä nuorille pelaajille.”

Nuori pelaaja on huomannut asian myös viime päivinä Suomessa.

”Pari kertaa on tultu kaupassa pyytämään kuvaa. Se on ihan siistiä, että joku haluaa olla samassa tilanteessa kuin minä.”