Tällaiselta näyttää ja tuntuu hole in one

”Olihan se huikea tunne, ja se on yksi avaintekijä omaan näkyvyteen”, sanoo Väinö Mäkelä vuosi sitten heittämästään hole in onesta. Frisbeegolfin kotimainen pro tour -kiertue alkaa perjantaina Helsingin Talista.

Vähän liian korkeaksi karannut heitto, hetken hämmennys ja sitä seurannut ilo.

Näin kuvailee frisbeegolfaaja Väinö Mäkelä viime kesän heittoaan.

Mäkelä, 22, heitti Tampereella Suomen frisbeegolfliiton Pro tour-sarjan kilpailussa hole in onen, eli onnistui heittämään kiekon koriin heti ensimmäisellä yrityksellään väylällä.

Se oli ensimmäinen kerta 21-vuotiaan Mäkelän uralla, kun hole in one -heitto onnistui kilpailutilanteessa. Lähelle hän oli päässyt ennenkin, mutta heitot olivat kimpoilleet pois ketjuista, alaraudoista tai yläraudoista.

Onnistuminen tuli 18. väylällä, jolla oli pituutta 107 metriä. Mäkelän heitto oli ilmassa hieman alle kymmenen sekuntia, joten ajatuksiakin ehtii pyöriä mielessä ennen kiekon laskeutumista.

”Ensimmäisten kymmenien metrien aikana tietää, onko hole in one lähellä. Siinä näkee onko kulma oikea ja tuuleeko liikaa. Loppua saa aina jännätä”, Mäkelä sanoo.

Arvio liian korkeaksi karanneesta heitosta pohjautuu siihen, että heittäjä ei ensisijaisesti tavoittele suoraa koria. Niilläkin väylillä, joilla hole in one on mahdollinen, ajatuksena on tehdä lähestymisheitto korin tuntumaan ja saada niin sanottu nostokakkonen, eli toisella heitolla helposti koriin sijoitettava putti.

Jos heittäjä tavoittelisi ensimmäisellä heitolla ensisijaisesti suoraa koria, väylän jatkopaikka voisi ajautua kauas, mikäli heitto sujahtaa edes senttejä yli kohteesta.

”Hole in onessa saa heittää hyvin, mutta osin se on epäonnistunut heitto, jos yrittää heittää korin alle. Luulen, että kaikki heittäjät hakevat mieluummin nostokakkosta.”

Väinö Mäkelän tyylinäyte frisbeegolfin Tampereen pro tourin kilpailusta heinäkuussa 2020.­

Mutta hole in one -heiton kiehtovuutta on turha kiistää. Mäkelä koki sen omakohtaisesti viime vuonna lisääntyneen huomion kautta.

”Olihan se huikea tunne, ja se on yksi avaintekijä omaan näkyvyteen”, Mäkelä sanoo.

Ennen nappionnistumista Instagram-seuraajat olivat Mäkelän muistikuvien mukaan jossain 3 000 ja 5 000 välillä. Pari viikkoa heinäkuisen heiton jälkeen lukema oli noussut 13 000:een seuraajaan

Tällä hetkellä seuraajia on jo 24 000. Instagramin ohella Mäkelä tekee Youtube-videoita, minkä hän arvioi buustaavan myös Instagram-seuraajien määrää.

Tämän vuotisen kilpailukautensa Mäkelä avaa perjantaiaamuna Talissa. Mäkelän kauden avauskilpailu on tämän vuoden Prodigy Disc Pro Tourin ensimmäinen osa.

Edellisestä kilpailusta on vierähtänyt aikaa jo kahdeksan kuukautta. Mäkelä kilpaili viimeksi syyskuussa, jonka jälkeen kiekot ovat olleet kädessä vain harjoituksissa.

Avauskisaan sisältyy luonnollisesti pieni jännitys, mutta Mäkelä on kisan alla luottavainen.

”Hyvin on painettu hommia. Saanut treenattua hyvissä keleissä kevään mittaan”, Mäkelä kertoo.

Väinö Mäkelä harjoitteli puttaamista Nokilalla kesällä 2019.­

Mäkelä kuvaa Talin rataa tekniseksi. Normaalisti harrastajien käytössä olevaa rataa on maan kärkipelaajia varten hiottu haastavampaan suuntaan.

Mukana on sekä puuosuuksia että avointa väylää. Oman haasteensa tuovat myös out of bounds -alueet, eli pelikelvottomat paikat, jonne pääsemisestä sakotetaan yhdellä ylimääräisellä heitolla.

”Se voittaa joka on teknisin, osuu väleihin ja välttää out of boundsit.”

Mäkelä sanoo omaksi bravuurikseen väylät, joissa on pitkän suoran heiton mahdollisuus. Niin sanotut pillisuorat, eli pitkät ja kapeat väylät miellyttävät.

”Sellainen väylä, missä pääsee käyttämään putteria ja heittämään suoraan sellaisen 90–100 metriä. Se on bravuuri ja leipäheitto. Talissa ei ole ihan pillisuoraa sataa metriä. Tali haastaa monipuolisuudellaan”, Mäkelä sanoo.

Mäkelä on frisbeegolfissa ammattilainen, mutta koronaviruspandemian aikana hän ei ole käynyt lainkaan kilpailemassa ulkomailla. Tällä hetkellä Yhdysvaltoihin pääseminen vaatisi Mäkelältä ennen Yhdysvaltojen puolelle matkustamista 14 päivän oleskelun Schengen-alueen ulkopuolella.

”Suomessa on tällä hetkellä hyvät mahdollisuudet vakiinnuttaa omaa nimeä. Mieluummin valitsen sen vaihtoehdon kuin olen esimerkiksi Meksikossa kaksi viikkoa lomailemassa, jotta pääsen Yhdysvaltoihin”, Mäkelä sanoo.

Vielä keväällä 2020 Mäkelä kilpaili Yhdysvalloissa. Hän oli kilpailumatkalla juuri, kun maa alkoi asettaa matkustusrajoituksia.

”15. maaliskuuta viime vuonna olin vielä New Yorkissa, mutta sen jälkeen en ole käynyt Yhdysvalloissa. Paluumatka sujui hyvin, mutta ennen sitä oli jännitystä, kun ei tiennyt pääseekö palaamaan Suomeen.”

Talissa kilpailuun osallistuu kotimainen parhaimmisto.

Pro tourin kolmena viime vuotena voittanut Mäkelä nostaa kovimmiksi kilpakumppaneikseen Niklas Anttilan ja Jesse Niemisen. He olivat myös viime vuoden SM-kisojen kärkikaksikko, kun Anttila voitti ja Nieminen otti hopeaa. Mäkelä oli SM-pronssimitalisti. Anttila oli viime vuonna Talissa ykkönen.

Kolmikko tuntee toisensa ja taistelee myös tänä vuonna menestyksestä samoissa kisoissa. Niitä on kotimaassa tarjolla kelpo määrä.

”Tällä hetkellä kisoihin panostetaan, kun laji on kovassa nousussa”, Mäkelä sanoo.

Koronaviruspandemian aikana frisbeegolfradoille on riittänyt tulijoita. Ihmisiä on kiehtonut ulkoilmalaji, jossa etäisyyksien pitäminen suuriin ihmismassoihin tulee luonnostaan, kun pelaajat kulkevat radalla omissa pelaajaryhmissään.

”Jo viime vuonna oli paljon väkeä radalla ja nyt on ollut vielä enemmän. Saa venailla, mutta se on positiivinen ongelma. Hienoa, että on näin iso laji, arvioiden mukaan jopa miljoona harrastajaa. Tämä on kaikkien laji. Kaikki saavat heittää, ja ketään ei syrjitä”, Mäkelä sanoo.

Pro tourin Helsingin osakisa pelataan perjantaista sunnuntaihin ilman yleisöä. Kisasta tuotetaan videotuotantoa jälkilähetyksinä kilpailukierrosta seuraavana päivänä.