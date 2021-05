Bottas on jäänyt täysin Hamiltonin varjoon tällä kaudella.

Mercedeksen Lewis Hamilton on jättänyt tallikaverinsa Valtteri Bottaksen toistuvasti taakseen tämänkin kauden F1-sarjassa, ja sama tahti näyttää jatkuvan myös kilpailujen ulkopuolella.

F1-sarja jakoi Instagramissa Barcelonan osakilpailun yhteydessä kuvatun videopätkän, jossa Hamilton ja Bottas ottavat yhteen kivi, sakset, paperi -pelin parissa.

Kahdella ensimmäisellä kerralla molemmat valitsevat kiven, mutta lopuksi Bottas ottaa paperin ja Hamilton vie voiton saksilla.

F1-fanit ottivat tilanteesta ilon irti ja vitsailivat tutulla tuloksella.

”Valtteri, tässä James. Lewisilla on sakset, valitse paperi. Olen pahoillani”, yksi fani kommentoi viitaten Mercedeksen kisastrategiasta vastaavaan James Vowlesiin.

Miehen ääni on tullut vuosien saatossa Bottakselle tutuksi, kun suomalainen on joutunut tallimääräyksillä päästämään Hamilton ohitseen. Viimeksi tämä tapahtui juuri Barcelonassa.

”Lewis voittaa taas, olipa yllätys”, oli yhden fanin toteamus.

”Valtteri ei voita edes kivi, sakset, paperia”, totesi toinen.

Hamilton johtaa MM-sarjaa neljän osakilpailun jälkeen 94 pisteellään. Toisena on Red Bullin Max Verstappen 80 pisteellä. Bottas on kolmantena 47 pisteellä. Bottas on hävinnyt Hamiltonille jokaisessa tämän kauden kilpailussa.

Seuraava osakilpailu ajetaan Monacossa 23. toukokuuta.