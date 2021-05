Manchester Unitedille 38 pokaalia voittanut skottimanageri sai aivoverenvuodon kolme vuotta sitten. Hän palaa noihin päiviin BBC:n harvinaisessa haastattelussa.

Mestarimanageri Sir Alex Ferguson on seurannut entisen seuransa Manchester Unitedin otteluita myös koronaviruspandemian aikana.­

Jalkapallohistorian legendaarisimpiin managereihin kuuluva Sir Alex Ferguson kertoo Britannian yleisradioyhtiön BBC:n haastattelussa olevansa kiitollinen saamistaan lisävuosista aivoverenvuotonsa jälkeen.

Manchester Unitedissa 38 pokaalia voittanut skottimanageri sai aivoverenvuodon toukokuun 5. päivänä 2018 eli lähes päivälleen kolme vuotta sitten.

”Yritin päästä ylös sängystäni ja romahdin”, nyt 79-vuotias Ferguson muistelee harvinaisessa haastattelussa.

”Olin erittäin onnekas, koska kaaduin päin kenkätelinettä, ja kaikki kengät putosivat aiheuttaen melua. Cathy oli alakerrassa”, hän jatkaa vaimoonsa viitaten.

Fergusonin poika Jason Ferguson on ohjannut isästään kertovan elokuvan Sir Alex Ferguson: Never Give In, joka saa ensi-iltansa toukokuun lopussa.

BBC:n mukaan elokuva alkaa kohtauksella, jossa Jason Ferguson soittaa hätänumeroon isänsä romahduksen jälkeen. Cathy-vaimo oli auttamassa miestään.

”Hän tuli ylös ja sai minut istumaan seinää vastan. Se on viimeinen asia, jonka muistan.”

Managerilegenda kertoo BBC:lle, että hänen suurin pelkonsa operaation jälkeen oli muistin menettäminen.

”Olin aina riippuvainen siitä. Ja sitten kaksi pojanpoikaani tulivat luokseni, ja lopetin yhtäkkiä puhumisen. En vain saanut sanaa suustani. Sillä hetkellä olin kauhuissani”, Ferguson sanoo.

Hän sai puheensa takaisin lopulta kymmenessä päivässä ammattitaitoisen puheterapeutin avulla.

Ferguson kertoo arvostaneensa aina Britannian julkista terveydenhuoltojärjestelmää NHS:ää. Hän kertoo olevansa heille velkaa saamastaan jatkoajasta elämälleen.

Kun Fergusonilta kysytään, miten aivoverenvuoto muutti häntä, mestarivalmentaja vastaa, ettei suhtaudu asioihin niin vakavasti tiedostaessaan haavoittuvaisuutensa.

”Jos joudun lähtemään täältä huomenna, olen kiitollinen kolmesta ylimääräisestä vuodesta, jotka sain”, hän lisää.

Ferguson kertoo BBC:n haastattelussa vastustavansa eurooppalaisten jalkapallojättiläisten suunnittelemaa Superliigaa.

Hän palaa muistoissaan vuoteen 1983, jolloin johti skotlantilaisen Aberdeenin Euroopan cup-voittajien cupin mestariksi.

Jalkapallo antoi tuolloin pienimmällekin kaverille mahdollisuuden kiivetä Everestin huipulle, kuten Ferguson ilmaisee. Göteborgissa pelatussa finaalissa kaatui Real Madrid, yksi Superliigan perustajajäsenistä.

”Jokaisella seuralla pitäisi olla unelma saavuttaa sama kuin Aberdeen.”