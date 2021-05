Markkanen kirjasi kuusi onnistunutta kolmen pisteen heittoa yhdeksää yritystä kohden.

Koripallon NBA:ssa Lauri Markkasen Chicago Bulls voitti kotikentällään Toronto Raptorsin pistein 114–102. Markkanen palloili tililleen 20 pistettä ja otti seitsemän levypalloa.

Voitto pitää joukkueen pudotuspelihaaveita hentoisesti hengissä. Chicago Bulls on yhä liigan itälohkon 11. sijalla, täpärästi kymmenen kärjen ja siten pudotuspelikarsintojen rajan alapuolella, mutta runkosarjaa on enää jäljellä kaksi kierrosta ja viimeiseen pudotuspelipaikkaan on eroa kaksi voittoa.

Hieman yli 25 peliminuuttia kirjannut Markkanen oli pelin kolmanneksi tehokkain pelaaja. Markkanen kirjasi kuusi onnistunutta kolmen pisteen heittoa yhdeksää yritystä kohden. Kolmen pisteen heittojen heittoprosentiksi tuli siten vakuuttava 66,7. Markkanen on tällä kaudella onnistunut kerran tekemään seitsemän onnistunutta kolmen pisteen heittoa.

Torstai-illan ottelussa Markkasen edellä oli tuttuun tapaan joukkuetoveri Zach LaVine, joka kerrytti 24 pistettä ja viisi levypalloa. Ottelun kovin korin heiluttaja oli Toronton Stanley Johnson 35 pisteellään ja 10 levypallollaan. LaVinellä peliminuuttejakin tosin oli 34, ja Johnsonilla peräti 43.

Chicago petasi voittonsa viemällä kahden ensimmäisen erän voitot pistein 30–27 ja 36–20. Kolmannessa erässä Toronto voitti 22–29. Peli päättyi tasapiste-erään 26–26.

Viimeksi Chicago hävisi kotikentällään Brooklynille 107–115. Tuolloin Markkanen teki 11 pistettä ja otti kaksi levypalloa. Tuota tappiota ennen Chicagolla oli kuitenkin takanaan kolmen voiton putki, jossa kaatuivat Detroit, Boston ja Charlotte.