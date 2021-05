Paidalla on väriä

Italian ympäriajon eli Giron kokonaiskilpailun johtajan vaaleanpunainen paita maglia rosa täyttää 90 vuotta. Legendaarinen paita on vuosikymmenten varrella muuttunut, mutta se täyttää yhä tehtävänsä eli auttaa katsojia erottamaan kilpailun johtajan ajajaryhmän keskeltä.

Kun pyöräilyn Italian ympäriajon Giron järjestäjät halusivat vuonna 1931 kilpailun johtajalle oman paidan, väriä ei ollut vaikea valita. Se otettiin kilpailun vuonna 1909 perustaneesta La Gazzetta dello Sport -lehdestä, joka painetaan vaaleanpunaiselle paperille.

Vastaavaan tapaan Ranskan ympäriajossa oli jo aiemmin otettu käyttöön keltainen johtajan paita sponsorina toimineen L’Auto-lehden värin mukaan.

Maglia rosan saa harteilleen se ajaja, jolla on etapeilta pienin yhteenlaskettu kokonaisaika hyvityssekunnit mukaan luettuna. Jos kaksi ajajaa on viimeisen etapin jälkeen tasoissa, aika-ajoissa ratkaisevat mitatut sekunnin murto-osat.

Jos sekään ei tuo tulosta, lasketaan yhteenlasketut etappisijoitukset. Viimeinen vaihtoehto on katsoa ajajien järjestys kilpailun päätösetapilla.

Girossa on maglia rosan lisäksi jaossa omat paidat myös eniten kiri- ja mäkipisteitä keränneille kilpailijoille sekä parhaalle nuorelle ajajalle.

Kunkin etapin jälkeen nämä eri kategorioiden arvopaidat jaetaan uudelleen palkintopallilla. Tulosten selvittyä joka paitaan painetaan sitä pitävän ajajan tallitunnukset.

Siksi arvopaidan selkään ja rintaan on jätetty valkoinen pohja, jota ei näy fanikaupan paidoissa.

Palkintopallilla pidettävä paita ei ole materiaaliltaan hengittävin tai leikkaukseltaan istuvin, mutta seuraavan päivän kilpailua varten arvopaidassa oleva polkija saa paremmat varusteet.

”Kilpailun järjestäjältä tulee joka päivä täysi varustesetti, jossa on pitkä- ja lyhythihainen paita, kylmän kelin paita, tuuliliivi ja sadetakki. Viime vuoden Girossa meiltä Arnaud Démare oli pistepaidassa pari viikkoa, joten niitä tuli valtava läjä”, kertoo Groupama-FDJ-tallin joukkueenjohtaja Jussi Veikkanen.

Tämän vuoden Girossa paita-asiat ovat olleet Veikkasen tallissa erityisen paljon esillä, sillä tallin unkarilaisajaja Attila Valter on johtanut sekä kokonaiskisaa että nuorten ajajien kisaa.

Arvopaitaa kantava ajaja sonnustautuu usein muutenkin paidan väreihin. Sävy sävyyn olevien ajohanskojen, housujen, sukkien, hihojen, lahkeiden ja kypärien hankkiminen on tallien ja niiden tavarantoimittajien vastuulla, joten kaikilla tiimeillä tällaisia ei ole.

”Meilläkin on täällä matkalaukullinen tätä tavaraa mukana, vaikka välttämättä sitä ei tule mahdollisuutta käyttää.”

Belgian Eddy Merckx voitti Giron viidesti ja oli yhteensä 77 päivää roosassa paidassa – pitempään kuin kukaan muu. Tämän paidan hän voitti vuonna 1969.­

Arvopaita näkyy usein myös ajajan pyörässä. Siihen voidaan laittaa paidan värinen tankonauha ja muuta pienempää koristelua, mutta Veikkasen mukaan koko pyörä vaihdetaan paidan väreihin usein vasta silloin, kun kilpailu kussakin kategoriassa on ratkennut.

Vanhoista valokuvista näkee, ettei maglia rosa ole aina istunut kantajalleen täydellisesti. Nykyisin ajaja saa tarvittaessa kokeiltavaksi eri kokoja paidasta. Sama pätee myös aika-ajossa käytettäviin tempohaalareihin.

”Ranskan ympäriajossa ajajasta voidaan ottaa mitat pari päivää ennen, jotta tempohaalarista saadaan mahdollisimman istuva, mutta Girossa näin ei tehdä. Vaatteet ovat kuitenkin täällä hyviä ja laadukkaita. Pienemmissä kilpailuissa ne voivat olla mitä tahansa”, Veikkanen sanoo.

Aina arvopaidassa ei aja kategorian paras polkija. Jos esimerkiksi kokonaiskilpailun kärjessä oleva kilpailija johtaa myös pistekisaa, pistepaidan saa toiseksi eniten pisteitä kerännyt ajaja.

Arvopaitaa on sääntöjen nojalla pakko käyttää, koska muuten kansainväliseltä lajiliitolta rapsahtaa tallille sakko. Näin kävi myös esimerkiksi taannoin, kun Ranskan ympäriajon keltaisessa paidassa olleen ajajan Sky-talli vaihtoi koko joukkueelle paidat, jossa oli keltaisia kuvioita.

Maglia rosa oli muiden ajopaitojen tapaan villaa. Roosat paidat valmisti alusta alkaen Gianni Vittoren neuletehdas, jonka helmoista sittemmin syntyi pyöräilyvaatteisiin erikoistunut Castelli.

Ensimmäisissä paitamalleissa oli napilla kiinnitettävät taskut sekä selässä että rinnan kohdalla. Kaulukset olivat pikeepaidan tyyppiset. Toisen maailmansodan alla maglia rosan etumukseen kirjailtiin hetkellisesti Italiaa johtaneen fasistipuolueen symboli.

Vaaleanpunaisten asusteiden käytön aloitti Giron viidesti vuosina 1940–1953 voittanut pyöräilyikoni Fausto Coppi, joka pyysi Castellia valmistamaan hänelle varta vasten sopivan väriset ajohousut ja -lakin.

Ensimmäiset, käsin brodeeratut mainokset paidassa nähtiin 1940-luvun lopulla. Mainosten käyttö kasvoi sittemmin hiljalleen, ja 1980-luvulta lähtien paidassa alkoivat näkyä myös tallien nimet.

Ghisallon pyöräilymuseossa on esillä 56 maglia rosaa eri vuosikymmeniltä.­

Maglia rosan tekniset ominaisuudetkin kehittyivät. Vuonna 1956 kaulukseen tuli vetoketju ja pian myös resori. Etutaskuista luovuttiin 1970-luvulla, jolloin paidasta tuli tiukempi ja aerodynaamisempi.

1980-luvulla paidan hihansuihin ilmestyivät resorit ja taskuista hävisivät napit. Keinomateriaalit, etenkin lycra, mullistivat ajovaatteiden suunnittelun. Aika-ajon johtajalle puettiin nyt pinkki tempohaalari. Maglia rosaan alettiin painaa vaatesponsorin eli alkuun Castellin logo.

Materiaalit kehittyivät teknisesti yhä paremmiksi 1990-luvulla. Vuosituhannen vaihteen jälkeen paidan leikkaus muuttui: tuli kokopitkä vetoketju ja raglan-hihat. Ennen 2010-luku nähtiin taiteilijoiden sekä Dolce & Gabbanan suunnittelemia versioista maglia rosasta.

Kilpailun järjestäjän taannoin pitämässä, yli miljoona ääntä keränneessä äänestyksessä kaikkien aikojen suosituimmaksi paidaksi valittiin kuitenkin Italian Marco Pantanin voittama vuoden 1998 paita.

Tänä vuonna Italiassa vietetään Dante Alighierin kuoleman 700-vuotisjuhlaa. Sen kunniaksi maglia rosan kauluksen sisäpuolelle on painettu Jumalaisen näytelmän sanat ”disposto a salire alle stelle” eli vapaasti suomennettuna ”valmiina nousemaan taivaalle”.

Vuosien varrella kaikkiaan 254 ajajaa on pitänyt maglia rosaa ainakin yhden päivän. Pisimpään roosassa paidassa on ajanut belgialaislegenda Eddy Merckx, 77 päivän ajan vuosina 1968–1974.

Toisena listalla olevalle Italian Franscesco Moserille kertyi vuosina 1976–1985 näitä päiviä 59. Myös hänen veljensä Aldo ja Enzo olivat kumpikin pari päivää johtajan paidassa 1950- ja 1960-luvulla.

Valtaosa Italian ympäriajon voittajista on tullut kilpailun kotimaasta. Ensimmäinen ulkomaalainen maglia rosassa oli sveitsiläinen Hugo Koblet vuonna 1950 ja ensimmäinen Euroopan ulkopuolelta tullut ajaja paidassa yhdysvaltalainen Andrew Hampsten vuonna 1988. Pohjoismaista väriä luetteloon saatiin vuonna 1971, kun maglia rosan vei nimiinsä Ruotsin Gösta Pettersson.

Neljästi kilpailun historiassa sitä on alusta loppuun johtanut sama ajaja. Kahdesti tämä tapahtui ennen maglia rosan käyttöön ottamista. Koko kolmen viikon etappiajon roosassa paidassa ovat ajaneet läpi Eddy Merckx vuonna 1973 ja Italian Gianni Bugno vuonna 1990.

Viime vuoden kilpailun voittaja, Britannian Tao Geoghegan Hart, oli ensimmäinen ajaja, joka ei polkenut yhtään kisapäivää maglia rosa päällään, koska hän varmisti voittonsa vasta viimeisellä etapilla.

Pistekisan johtaja ajaa syklaamin värisessä paidassa. Kuuden etapin jälkeen paita kuului Qhubeka Assos -tallin ajajalle Giacomo Nizzololle.­

Vuosien varrella Giron muiden arvopaitojen kategoriat ja värit ovat vaihdelleet:

Pistepaita

Kokonaisajoajan lisäksi kilpailussa mitataan kiripisteiden määrää. Pistekilpailun johdossa olevan ajajan tunnistaa purppuranpunaisesta eli syklaamin värisestä paidasta, maglia ciclaminosta. Tämä kategoria tuli mukaan Giroon vuonna 1966 ja paita vuotta myöhemmin. Välillä pistepaita on ollut väriltään tummanpunainen, mutta nyt on palattu perinteiseen purppuraan.

Kiripisteitä jaetaan aika-ajoja lukuun ottamatta joka etapilla yhdessä välikirissä sekä loppukirissä. Tasamaaetapeilla kiripisteitä on jaossa muita päiviä enemmän ja useammalle, jotta kokonais- ja pistekilpailun välille saadaan hajontaa. Kovimmilla etapeilla irtiottoihin kannustetaan jakamalla tavallista enemmän välikiripisteitä.

Syklaamin värisen paidan vastine Ranskan ja nykyisin myös Espanjan ympäriajoissa eli Vueltassa on vihreä paita.

Mäkipaita

Mäkikiripisteistä Girossa on kilpailtu vuodesta 1933 lähtien, ja tämä kategoria sai oman paitansa vuonna 1974. Se oli pitkään vihreä, mutta viimeiset kymmenen vuotta se on ollut sponsorin toiveesta sininen eli nimeltään maglia azzurra.

Pisteitä tätä paitaa varten jaetaan nousuista, jotka on luokiteltu neljään kategoriaan kovuuden mukaan. Mitä kovemmasta mäestä on kyse, sitä enemmän pisteitä on tarjolla.

Ekstrapisteitä jaetaan vuorelle päättyvien etappien maalissa sekä kunkin vuoden kilpailun korkeimman huipun, Cima Coppin, ylittämisestä. Tämän vuoden Cima Coppi on Passo Pordoi 16. etapilla.

Ranskan ympäriajossa eli Tourilla vastaava paita on valkoinen ja siinä on punaisia pilkkuja. Vueltassa se on valkoinen mutta sinipilkullinen.

UAE Team Emiratesin Joe Dombrowskilla oli yllään mäkikilpailun johtajan sininen paita Italian ympäriajon neljännen etapin jälkeen.­

Nuoren ajajan paita

Giron neljäs arvopaita on parhaan nuoren ajajan valkoinen paita maglia bianca, jota pitää kokonaistuloksissa paras alle 25-vuotias ajaja. Tämä kategoria on ollut mukana kilpailussa vuosina 1976–1994 ja jälleen vuodesta 2007 lähtien.

Paras nuori ajaja on ollut kolmesti myös kokonaiskilpailun voittaja. Tällä vuosituhannella saavutukseen ovat yltäneet Nairo Quintana vuonna 2014 ja Tao Geoghegan Hart viime vuonna.

Paras nuori pitää valkoista paitaa myös Tourilla sekä nykyisin Vueltassakin.

Muut kategoriat

Giron historiaan mahtuu muitakin arvopaitoja. Esimerkiksi vuosina 1989–2005 kisassa miteltiin sinisestä Intergiro-kategorian paidasta. Siinä kilpailtiin parhaasta kokonaisajasta, joka mitattiin jokaisen etapin puolivälistä. Intergiro-tuloksissa pärjäsivät etenkin ahkerasti irtiotoissa mukana olleet sekä pääjoukon keulassa töitä tehneet ajajat.

Vuosina 1946–1951 kilpailussa jaettiin kokonaiskilpailun huonoimman ajajan musta paita eli maglia nera. Ajajien piilotteluun kyllästyneet järjestäjät lopettivat tämän kategorian, mutta tarina kertoo, että sen viimeisenä voittanut Giovanni Pinarello käytti paidasta saamansa palkintorahat kuuluisan pyörätehtaansa perustamiseen.

Nykyisin Girossa kilpaillaan lisäksi parhaan joukkueen palkinnosta ja neljän yksilökategorian rahapalkinnoista. Ne ovat välikiripalkinto, eniten irtiotoissa olleen ajajan palkinto, aktiivisimman ajajan palkinto ja fair play -palkinto.

Lähteet: Cyclingnews, Cycling Weekly, Cyclist, L’Équipe, La Repubblica, Sport24h.it, Museo del Ghisallo ja AcdB Museo, kilpailun järjestäjä