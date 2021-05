Helsinkiläinen Ville Valasti on lähdössä ammattilaiseksi uuteen amerikkalaisen jalkapallon European League of Football -sarjaan (ELF).

Puolustuksen linjan uloimpana pelaava Valasti, 27, allekirjoitti huhtikuun puolivälissä sopimuksen saksalaisen Frankfurt Galaxy -joukkueen kanssa.

”Kausi riippuu Saksan koronatilanteesta. Vielä on mahdollisuus, että kausi perutaan. Testausmahdollisuudet liigan puolesta on kyllä laitettu kuntoon”, Valasti kertoo.

ELF on tarkoitus pelata ainakin ensimmäisenä kautenaan kahdeksan joukkueen kesken. Kuusi joukkueista on Saksasta, yksi Puolan Wrocławista ja yksi Espanjan Barcelonasta. Liigan tavoitteena on kasvattaa joukkuemäärää neljässä vuodessa 24 joukkueeseen.

Joukkueet on tällä kaudella jaettu kahteen lohkoon. Runkosarjassa pelataan kymmenen ottelua, ja neljä parasta pelaa pudotuspelit. ELF-kausi alkaa 19. kesäkuuta, ja loppuottelu olisi tarkoitus pelata 26. syyskuuta.

ELF:n sääntöjen mukaan joukkueessa saa olla neljä pelaajaa Yhdysvalloista, Valasti kertoo.

”Pelaajalistan mukaan Frankfurt on kansainvälinen joukkue. Pelaajia on muun muassa Puolasta ja Tšekistä.”

Uuden liigan rahoitus on sellaisessa kunnossa, että liiga pystyisi toimimaan kolme vuotta ilman taloudellista tulosta, Valasti kertoo kuulleensa.

ELF ei ole kokonaan ammattilaisliiga, mutta osa pelaajista saa kelvollista palkkaa. Valasti arvioi liigan palkkatason olevan joukkueen varallisuuden mukaan 1 500–4 000 euroa kuussa, minkä lisäksi heille korvataan asumiskulut, vakuutukset ja muut juoksevat menot.

”Puolustuksen linjapelaajilla palkkataso vaihtelee riippuen siitä, mikä on kokemustaso ja kuinka paljon pystyy vaikuttamaan joukkueen menestykseen.”

Ville Valastilla on pelikokemusta Yhdysvaltain parhaista yliopistoista.­

Uusi sarja on vetänyt kovatasoisia vahvistuksia. Barcelona Dragonsin puolustuksen linjamies Justin Francis on aikaisemmin pelannut NFL-joukkue New England Patriotsissa.

Hamburg Sea Devilsin saksalainen tukimies Kasim Edebali on puolestaan pelannut aikaisemmin muun muassa neljä kautta NFL:n New Orleans Saintsissa.

Ville Valastilla on pelikokemusta Yhdysvaltain parhaista yliopistoista. Hän pelasi vuosina 2017–2018 yhteensä 17 ottelua yliopistosarjojen ykkösdivisioonan Eastern Michiganin joukkueessa. Vuonna 2019 Valasti oli mukana Eastern Michiganin valmennusringissä.

Viime kaudella Valasti pelasi Vaahteraliigaa Helsinki Wolverinesissa. Hän voitti kauden säkitystilaston ja tuli valituksi liigan All Stars -joukkueeseen.

Valasti arvioi uuden ELF-sarjan toistaiseksi heikommaksi kuin yhdysvaltalaisten yliopistojen ykkösdivisioonan.

”Kun ELF pääsee kehittymään isommaksi eurooppalaiseksi sarjaksi, sitten tänne halutaan mukaan ja taso nousee.”

Ville Valasti harjoittelee Vantaan Kuninkaanmäessä sijaitsevalla salilla.­

Suomen amerikkalaisen jalkapalloliiton hallituksen puheenjohtaja Roope Noronen kertoo, että ELF on yksityinen, kansallisten lajiliittojen ulkopuolinen sarja. Sarjan perustajat ovat saksalaisia, eikä heillä ole roolia maan lajiliitossa.

”Liiga jakaa Euroopassa mielipiteitä siitä, miten siihen pitää suhtautua. Se on Amerikan mallin mukainen, samaan tapaan kuin jalkapalloon aiottu Superliiga.”

Noronen kertoo, että ELF on ilmoittanut haluavansa tehdä yhteistyötä lajiliittojen kanssa. Yksi kysymys on esimerkiksi se, miten pelaajia saadaan ELF-joukkueista maaotteluihin.

”Suomen liiton huippu-urheilun strategia on tehty yksilöiden kautta. Jos suomalainen pääsee ammattilaiseksi ELF-sarjaan, Kanadaan tai Saksan liigaan, se on meille ok. Mitä enemmän saamme yksilöitä seuraavalle tasolle, sitä parempi maajoukkueelle.”

ELF on Norosen mukaan joka tapauksessa iso taloudellinen haaste. Barcelonan joukkueen pelkät matkakulut ovat noin 150 000–200 000 euroa kaudessa, hän kertoo.

”Jos rahat loppuvat, sitten liiketoimintakin loppuu.”

Noronen suhtautuu ELF-sarjaan vielä varauksella. Erilaisia liigoja on yritetty saada käyntiin aikaisemminkin, hän toteaa.

”NFL Europen jälkeen yksikään liiga ei ole saanut yhtään peliä pelattua. Nyt vaikuttaa siltä, että ELF:ssä saadaan pelejä pelattua, mutta mielenkiinnolla seuraan, mikä tulee olemaan liigan jatko.”