Laporte on ollut useampaan otteeseen Ranskan maajoukkueeseen tyrkyllä, mutta vaihtoi nyt maata, jota edustaa.

Manchester Cityn keskuspuolustaja Aymeric Laporte on saanut Kansainväliseltä jalkapalloliitolta Fifalta luvan edustaa Espanjan miesten maajoukkuetta.

Toppari Laporte, 26, pelasi ennen City-pestiään kahdeksan vuotta Athletic Bilbaossa ja sai aiemmin tällä viikolla Espanjan kansalaisuuden.

Ranskassa syntynyt Laporte on huippupuolustaja, mutta hänellä on ollut vaikeuksia murtautua Ranskan maajoukkueeseen. Laporte on saanut kolmesti kutsun Ranskan miehistöön, muttei ole päässyt kentälle.

Ranskan päävalmentajalla Didier Deschampsilla on valinnanvaraa huipputoppareista. Muun muassa Raphael Varane, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Clement Lenglet ja Kurt Zouma taistelevat peliajasta maajoukkueessa.

Espanjan maajoukkueelle Laporte tuonee tärkeän lisän kesän EM-kisoihin, sillä keskuspuolustusta on pidetty maajoukkueen ongelmakohtana.