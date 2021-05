”Se oli jääkiekkotaklaus”, Ståhlberg sanoi Vasabladetille.

Suomalaisen hiihdon superlupaus Alexander Ståhlberg on murtanut solisluunsa jalkapallo-ottelussa, sanomalehti Vasabladet uutisoi lauantain lehdessään.

19-vuotias Ståhlberg loukkaantui taklaustilanteessa seuransa Norrvalla FF:n torstaisessa harjoitusottelussa Sundom IF:ää vastaan.

”Se oli jääkiekkotaklaus. Lensin ylös ja putosin olkapäälleni. Tunsin jysähdyksen, mutta olin hieman šokissa, enkä aluksi tuntenut, kuinka siihen sattui”, hän sanoi.

Ståhlberg kertoi Vasabladetille, että luuli aluksi loukanneensa niskansa. Hän istui vaihtopenkille toipumaan iskusta, mutta kivut olivat kovat.

”Isäni tuli katsomaan minua. Hän sanoi heti, että olen murtanut solisluuni, ja että meidän on mentävä päivystykseen”, hän sanoi.

”Tuntuu melko paskalta. Mutta se, mitä on tapahtunut, on tapahtunut. On helppo olla jälkiviisas.”

Ståhlbergia pidetään hiihtopiireissä ”seuraavana Iivo Niskasena”. Hän voitti helmikuussa Vuokatissa kolme alle 20-vuotiaiden MM-mitalia.

Mitalinsa Ståhlberg saavutti 10 kilometrillä (v), viestissä ja 30 kilometrillä (p). Edellinen kolmeen MM-mitaliin yltänyt alle 20-vuotias mies on Perttu Hyvärinen tasan vuosikymmenen takaa.