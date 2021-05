Leski muisti tunteikkaasti Hall of Fameen vihdoin päässyttä Kobe Bryantia: ”Toista Kobea ei koskaan tule”

”Juuri nyt hän nauraa taivaassa, koska aion ylistää häntä julkisesti”, Vanessa Bryant sanoi puheessaan.

Kobe Bryantin leski Vanessa Bryant esiintyi parin Capri-tyttären kanssa Hall of Fame -seremonioissa.­

Viime vuonna helikopterionnettomuudessa kuollut Kobe Bryant on valittu koripalloilun Naismith Memorial Basketball Hall of Fameen. Valinta tehtiin jo viime vuonna, mutta koronapandemian takia Hall of Famen 2020-vuosikerran juhlallisuudet lykkääntyivät vuodella.

”Juuri nyt hän nauraa taivaassa, koska aion ylistää häntä julkisesti. Toista Kobea ei koskaan tule. Hän oli ainutkertainen. Hän oli erityinen. Hän oli nöyrä kentän ulkopuolella, mutta elämää suurempi”, Bryantin leski Vanessa Bryant sanoi tunteikkaassa puheessaan NBA:n verkkosivujen mukaan.

Hänet esitteli yleisölle Michael Jordan. Puheessaan Vanessa Bryant kertoi siitä, miten Jordan oli innoittanut Kobe Bryantia.

”Yksi syy, miksi mieheni pelasi loukkaantuneena ja kivuista huolimatta, oli se, että hän muisti, miten hän oli pikkupoikana istunut piippuhyllypaikoilla isänsä kanssa katsomassa omaa suosikkipelaajaansa”, Vanessa Bryant sanoi ja katsoi Jordania.

”Hän muisti miten innoissaan hän oli, kun oli ollut niin onnekas, että oli saanut pääsylipun. Kobe ei halunnut pettää fanejaan, erityisesti niitä piippuhyllypaikkojen katsojia, jotka olivat säästäneet voidakseen nähdä hänen pelaavan. Niitä lapsia, jotka tunsivat samaa innostusta kuin hän itse oli tuntenut”, Vanessa Bryant jatkoi.

Bryantin lisäksi Hall of Famen uuteen vuosikertaan kuuluvat Tim Duncan, Kevin Garnett, Kim Mulkey, Rudy Tomjanovich, Tamika Catchings, Eddie Sutton, Barbara Stevens ja Patrick Baumann. Bryantin lisäksi Sutton ja Baumann ovat jo kuolleet.