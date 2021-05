Seuraavaksi ministereille lähetetään vielä kirjallinen kutsu.

Jalkapallon Veikkausliigan puheenjohtaja Kaarlo Kankkunen sanoo ilahtuneensa siitä, että pääministeri Sanna Marin (sd) lupasi saapua seuraamaan Veikkausliigan ottelua.

Veikkausliiga esitti lauantaina Marinille ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd) julkisen kutsun tulla paikan päälle seuraamaan, miten jalkapallo-ottelut järjestetään terveysturvallisella tavalla. Marin vastasi kutsuun vielä saman päivän aikana Twitter-viestillä.

”Kiitos kutsusta! Mielelläni tulen. Kun rokottaminen edistyy entistä ripeämmin ja koronatilanne jatkaa suotuisaa kehitystä, niin pääsemme kesällä rajoituksista eroon!”, kirjoitti Marin viestissä, johon oli lisättynä aihetunniste #kuningaslaji.

Kankkunen sanoo, että jo ennen avoimen kirjekutsun julkaisua Valtioneuvoston suuntaan lähti sähköpostikutsu ja tarkoitus on lähettää vielä kirjallinen kutsukin perään. Toistaiseksi aikatauluja ei ole sovittu.

”On hienoa, että pääministeri viikonloppuna ottaa aikaa vastaamiseen ja on ajan hermoilla. Olen todella ilahtunut. Mitä pikemmin hänet ja mahdollisesti myös Krista Kiuru nähdään Veikkausliigan ottelussa, sitä parempi”, Kankkunen sanoi sunnuntaina.

Kaarlo Kankkunen vuonna 2015 kuvattuna.­

Veikkausliigan puolesta järjestelyt onnistuvat tarvittaessa nopeasti.

”Mutta ymmärrämme sen, että näinä aikoina ministereillä on varmasti kiireitä.”

Veikkausliigan otteluita koskevat tällä hetkellä yleisörajoitukset, joiden vuoksi esimerkiksi helsinkiläisjoukkueet saavat ottaa katsomoon korkeintaan kuusi ihmistä. Rajoitukset vaihtelevat jonkin verran maakunnittain, esimerkiksi Valkeakosken Haka sai ottaa perjantain peliinsä 50 katsojaa, kun rajoituksia aiemmin tällä viikolla hieman höllennettiin.

Kankkunen sanoo, että Veikkausliiga ei vaadi erityiskohtelua, mutta haluaa esitellä, miten terveysturvallisuus järjestetään. Samalla tarjolla on näkymä siitä, miten paljon tyhjänä ammottavalla stadionilla olisi tilaa yleisölle.

Kankkunen muistuttaa, että viime vuonna otteluita järjestettiin yleisön edessä samankaltaisessa tautitilanteessa eikä yhtään tartuntaa ole johdettu jalkapallokatsomoihin.

”Henkilökohtaisesti olen ylpeä siitä, miten hienosti Veikkausliiga ja jalkapalloperhe ovat toteuttaneet terveys ensin -mentaliteettia huolimatta taloudellisista haasteista. On tehty toimenpiteitä terveysturvallisuuden eteen. Ulkoilma tutkitusti pienentää riskiä. Turvavälit voidaan pitää ja on turvallisuushenkilökuntaa asiaa valvomassa. Isoilla stadioneilla on varmasti turvallisin mahdollinen ympäristö järjestää tapahtumia”, Kankkunen sanoo.

HIFK:n kannattajat seurasivat peliä kalliolta, kun stadionille ei ollut asiaa.­

Kun katsomoihin ei pääse, kannattajia on näkynyt stadionin ulkopuolella aitojen takana. Esimerkiksi lauantaina HIFK:n ja Ilveksen pelejä seurattiin stadionin vierestä kallioilta.

”Seuroilla on fantastisia faneja, jotka haluavat tukea ja kannutaa. Nyt fanit ovat olleet aitojen takana, vaikka kaikkien kannalta olisi parempi, jos he saisivat olla stadionilla kontrolloidummissa olosuhteissa.”