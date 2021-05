Suomessa piti kilpailla maailmancupin avauksessa, mutta kisaviikko siirtyy maaliskuulle.

Kansainvälinen ampumahiihtoliitto (Ibu) on päättänyt siirtää maailmancupin pois Valko-Venäjän Minskistä ensi kaudella. Ibu kertoo tiedotteessaan, että päätös tehtiin Valko-Venäjän tämän hetkisen tilanteen takia, ja koska joukkueille haluttiin antaa valmistautumisrauha.

Minskin kisaviikonloppu oli suunnitteilla maaliskuulle. Samalla Kontiolahden maailmancup-kilpailu siirrettiin Minskin paikalle. Kontiolahdella oli tarkoitus kisata heti kauden avausviikonloppuna. Kontiolahdella kilpaillaan heti Pekingin olympialaisten jälkeen 28. helmikuuta–6. maaliskuuta.

Siirto mahdollistaa kaksi kilpailulajia enemmän kuin kauden avauksessa olisi ollut.

”Olimme varautuneet avaamaan maailmancup-kauden Suomessa uudella konseptilla ja sitä myötä maailmancupin siirto keväälle ei ollut odotettu. Ibun hallituksen päätöksen taustalla on ollut keskustelua kaikkien järjestäjätahojen kanssa. Uusi ajankohta maaliskuulla on mielestämme erittäin hyvä, koska se on ensimmäinen maailmancup Pekingin olympialaisten jälkeen. Hyvä asia on myös, että koronatilanteen rauhoittumiselle on enemmän aikaa, mikä antaa paremmat mahdollisuudet saada yleisöä katsomot täyteen”, sanoi Suomen ampumahiihtoliiton puheenjohtaja Kalle Lahdesmäki tiedotteessa.