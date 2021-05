Paluun Minetit-joukkueeseen tehneet konkarivoimistelijat iloitsivat EM-hopeasta: ”Korona on vihdoinkin tuonut jotain hyvää”

Minetit-joukkue voimisteli hopealle ja minetit Junior nuorten pronssille Moskovassa käydyissä joukkuevoimistelun EM-kilpailuissa.

Suomi voimisteli joukkuevoimistelun EM-kisoista hopeaa aikuisten sarjassa ja pronssia nuorissa. Tampereen Sisun Minetit-joukkue teki puhtaan ja varman suorituksen saaden finaalisuorituksestaan pisteet 18,900.

Joukkueen yhteispisteet 37,550 toi Mineteille EM-hopeaa. Finaalin korkeimmat pisteet sai alkukilpailun tapaan venäläinen Madonna, joka vei yhteispisteillä 38,150 EM-kullan. Myös EM-pronssi naisten sarjassa meni Venäjälle.

”Saimme tehtyä varman ja täsmällisen suorituksen, johon olemme todella tyytyväisiä. Pisteet nousivat eilisestä ja se riitti tällä kertaa toiseen sijaan” Camilla Berg kommentoi Minetit-joukkueesta.

Myös valmentajat olivat tyytyväisiä Minettien suorituksiin.

”Tilanne on erittäin lupaava ajatellen marraskuun MM-kotikisoja, jossa tavoitteenamme on uusia MM-kulta. Tämä kisa näytti, että se on realistinen tavoite”, valmentaja Titta Heikkilä toteaa.

Minetit-joukkueessa nähtiin kaksi paluun tehnyttä konkarivoimistelijaa, kun Bergin lisäksi joukkueen pitkäaikaisena kapteenina tunnettu Ella Ratilainen puki kisapuvun päälleen.

”Tuntuu, että korona on vihdoinkin tuonut jotain hyvää mukanaan, koska etäopinnot mahdollistivat minun osallistumisen tähän kisaan. Oli mahtavaa taas esiintyä ja näyttää, ettei tässä lajissa ole yläikärajaa.”

Olarin Voimistelijoiden OVO Teamsin alku kangerteli, kun alkukilpailussa yksi joukkueen voimistelija liukastui viimeisessä nostossa ja tuli alastulon huonosti satuttaen itsensä. Finaalissa joukkue voimisteli pisteet 36,700, jotka riittivät neljännelle sijalle.

Nuorissa suomalaisjoukkueilla oli tasaväkinen finaalipäivä. Molemmat sekä Minetit Junior että OVO Junior Team saivat finaalisuorituksistaan pisteet 18,200.

Alkukilpailun pisteet huomioiden Minetit Junior sijoittui nuorten EM-kilpailussa kolmanneksi yhteispistein 36,433 ja OVO Junior Team viidenneksi pistein 35,967.