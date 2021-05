Videolla 15 metriä kiipeilyseinää taittuu sekunneissa, vain ajalla on merkitystä nopeuskiipeilyssä

Nopeuskiipeily on yksi Tokion kisoissa näytöslajina olevan kilpakiipeilyn osa-alueista.

Kiipeilijä Emma Hunt kellotti uuden nopeuskiipeilyn Yhdysvaltojen ennätyksen huhtikuussa.

Huntin ennätys 15 metriä pitkällä seinällä on 7,56 sekuntia. Se on samalla Yhdysvaltojen naisten ennätysaika.

Nopeuskiipeily on kasvattanut suosiotaan ja se on yksi olympiakiipeilyn osa-alue. Kilpakiipeily on yksi viidestä olympialaisten lisälajista, jotka nähdään vain Tokiossa.

Olympiakiipeily kisataan kolmen lajin yhdistelmänä: vaikeuskiipeily eli lead, boulderointi sekä nopeuskiipeily.

Yhdysvaltojen maajoukkueeseen kuuluva Hunt harjoittelee muitakin kiipeilyn kilpamuotoja, mutta Tokion olympialaisissa Yhdysvaltoja edustaa videolla häntä vastaan kiipeillyt Kyra Condie.

Nopeuskiipeilyssä ratkaisevaa on nimensä mukaisesti vauhti, eli voittaja on se, joka nopeimmin kiipeää kisareitin loppuun. Nopeuskilpailut kisataan parikilpailuna.

Maailman ennätysaika on venäläisen Iuliia Kaplinan hallussa. Kaplinan viime vuonna saavuttama aika on huima 6,96 sekuntia.

Miesten nopeuskiipeilyn maailmanennätys on 5,48 sekuntia ja sitä pitää hallussaan iranilainen Reza Alipour Shenazandifar.