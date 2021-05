F1-kuljettajien piti luetella tallin työntekijöiden nimiä.

Kimi Räikkösen pistetili on vielä avaamatta tällä kaudella.­

Formula 1 -sarjassa valokeilassa paistattelevat viikonlopusta toiseen kuljettajat, mutta menestyksen takana on iso joukko ihmisiä. F1-sarja selvitti, miten hyvin kuljettajat tuntevat oman tallinsa henkilökunnan.

Kuljettajien piti nimetä tallin jäseniä yksi kerrallaan samalla, kun heittävät tennispallon ilmaan ja taputtavat kätensä yhteen.

Alfa Romeon Kimi Räikkönen saa kunnian tähdittää esityksen, sillä hän sekä aloittaa että päättää sarjan verkkosivulla kokonaisuudessaan esitettävän videon.

”Muistan ehkä viiden ihmisen nimen, joten teen tämän hitaasti”, Räikkönen vitsailee alussa.

”Voin siis huijata niin paljon kuin haluan”, hän toteaa, kun toimittaja sanoo, ettei tiedä tallin jäsenten nimiä.

Lopulta Räikkönen lausuu videolla kuuden työkaverinsa nimet, muun muassa tallikaverinsa Antonio Giovinazzin. Italialaisen muisti sen sijaan pätkii, ja hän unohtaa Räikkösen.

”Voi paska!” hän huudahtaa toimittajan kysyessä asiasta.

Mercedeksen Valtteri Bottas muisti ainakin James Vowlesin nimen, sillä päästrategi on se, joka lausuu radioon sanat: ”Valtteri, tämä on James”, kun on aika päästää tallikaveri Lewis Hamilton ohi.

Formula 1 -kausi jatkuu viikonloppuna Monacossa.