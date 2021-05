Ville Peltosen sopimus HIFK:n päävalmentajana on kolmivuotinen.

Ville Peltonen on jääkiekon Liigassa kolmanneksi sijoittuneen HIFK:n uusi päävalmentaja. Sopimus kattaa kolme seuraavaa kautta, HIFK kertoi maanantaina.

Peltonen, 48, on työskennellyt viimeiset viisi viime vuotta Sveitsin liigassa Lausannen päävalmentajana ja SC Bernin apuvalmentajana.

Sitä ennen Peltonen työskenteli kaksi kautta HIFK:n valmennuspäällikkönä. Tällä hetkellä Peltonen on Saksan maajoukkueen apuvalmentajana valmistautumassa MM-kisoihin.

”Tämä on minulle kotiinpaluu monella eri tasolla. Helsinki on minun ja perheeni koti, niin on myös HIFK. Kolmas on paluu Nordikselle. On hienoa ja suuri kunnia palata HIFK:hon valmentajana juuri nyt, kun pelaamme vielä siellä missä olen rakastunut jääkiekkoon ja HIFK:hon”, Peltonen sanoi HIFK:n tiedotteessa.

Pelaajana Peltonen edusti HIFK:ta kahdeksan kauden ajan, joista neljä viimeistä joukkueen kapteenina. Hän oli kapteenina myös kaudella 2010–2011, kun HIFK voitti edellisen kerran SM-kultaa. HIFK kaatoi tuolloin liigafinaaleissa Espoo Bluesin voitoin 4–0.

Peltosella on selkeät tavoitteet pestilleen, eivätkä ne lliity pelkästään urheilumenestykseen.

”HIFK:lla on suomalaisen urheilun vahvimmat perinteet ja erittäin sitoutuneet kannattajat. Me haluamme kirkastaa seuran ydinarvot ja tuoda ne tähän päivään. HIFK on sitkeä, taitava ja vahva. Ja me haluamme olla sitä yhdessä”, Peltonen visioi.

Joulukuussa 2014 Ville Peltonen toimi HIFK:n junioripuolen valmennuspäällikkönä.­

”Yhtenä isommista tavoitteista haluan omalta osaltani olla aikaansaamassa, että HIFK:lla voisi olla vieläkin isompi rooli stadilaisten arjessa.”

HIFK:n toimitusjohtaja Tobias Salmelainen oli erittäin tyytyväinen, että hän sai nimenomaan Peltosen valmentajaksi.

”Meillä on yhteinen ymmärrys lähitulevaisuuden ja pitkän aikavälin tavoitteista ja näitä toteuttamaan on löydetty erittäin hyvä ja monipuolinen tiimi.”

HIFK käynnistää joukkueharjoituitukset Peltosen johdolla 7. kesäkuuta. Peltosen valmennusryhmän muodostavat Samuel Tilkanen, Cory Murphy, Ari Halttunen, Jan Lundell ja Jussi-Pekka Kurtti.

Pelaajakehitysvalmentajaksi on nimitetty Kimmo Kuhta. Lundell ja Kuhta ovat Peltosen tavoin vuoden 2011 Suomen mestareita.

HIFK:n lisäksi Peltonen pelasi muun muassa kahdeksan kautta NHL:ssä San Josessa, Nashvillessa ja Floridassa. Maajoukkueen Peltonen oli yksi vuoden 1995 maailmanmestaruuden kapellimestareista kolmella finaalimaalillaan Ruotsin verkkoon.

MM-kullan lisäksi Peltosella on kolme MM-hopeaa ja kolme pronssia. Olympialaisissa hän on voittanut kerran hopeaa ja kolme kertaa pronssia.

Kaksi edellistä kautta HIFK:n päävalmentajana toimi Jarno Pikkarainen. Pikkaraisella ei ole toistaiseksi sopimusta ensi kaudeksi.