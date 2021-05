Nej, tack. Ei kiitos. Siinä vastaus, jota Ruotsin päävalmentaja Johan Garpenlöv on saanut kuulla kiusallisen paljon maansa NHL-pelaajilta touko-kesäkuun vaihteessa pelattaviin jääkiekon MM-kisoihin liittyen.

Ruotsin jääkiekkoliitto julkaisi MM-joukkueeseen valittujen pelaajien lisäksi harvinaisen kattavan ja avoimen listan NHL-pelaajista, joita Garpenlöv yritti saada Tre Kronorin riveihin.

Listalta löytyy kuusi loukkaantuneena olevaa pelaajaa, kahdeksan kutsusta kieltäytynyttä sekä peräti 22 kiekkoilijaa, joita Garpenlöv ei onnistunut edes tavoittamaan.

Osasyy NHL-pelaajien joukkokieltäytymiselle on koronaviruksen aiheuttamassa poikkeusvuodessa. Osa ruotsalaisista pelasi viime syksyyn siirrettyjä pudotuspelejä tiiviissä kuplassa, ja tiivis on ollut keväällä pelatun runkosarjan ohjelmakin. Kroppa ja mieli kaipaavat niiden jälkeen lepoa.

Pandemian vaikutukset myönsi myös Garpenlöv, kun Ruotsin joukkue julkistettiin.

Ruotsi lähtee kieltäytymisten seurauksena MM-kisoihin eurooppalaisempana kuin aikoihin – sillä on riveissään vain viisi NHL-hyökkääjää. KHL-pelaajia on kahdeksan, joukossa Jokerien viime kauden puolustajat Viktor Lööv ja Jonathan Pudas. Omasta pääsarjasta SHL:stä valittiin kisoihin 11 pelaajaa.

Sinikeltaisten ”turboahdettu EHT-joukkue” saattoi lähteä kohti Riikaa ilman jättisuuria menestysodotuksia, mutta maata ei voi jättää koskaan pois laskuista, kun kaukalossa jaetaan mitaleita. Ei, vaikka miehistössä on tällä kertaa peräti 20 ensikertalaista.

Tilanne on päinvastainen kuin mestaruusvuosina 2017 ja 2018 sekä vielä 2019, jolloin Leijonat pudotti Ruotsin puolivälierissä matkalla kolmanteen MM-kultaansa. Noina keväinä Ruotsi kasasi joukkueensa käytännössä kokonaan NHL:stä.

Lohkon ykkössuosikin viittaa sovitellaan kisojen alla venäläisten harteille. Valtiojohtoiseen dopingiin syyllistynyt Venäjä ei tosin voi pelata kisoissa omalla nimellään urheilun välitystuomioistuimen (CAS) joulukuisen päätöksen mukaan.

Kansainvälinen jääkiekkoliitto (IIHF) kertoi kisojen alla, että maan tunnus on ROC. Pelipaidoista löytyy olympiakomitean logo ja voittopelien jälkeen hallissa soitetaan Pjotr Tšaikovskin pianokonsertto.

Vaikka moni asia onkin ulkoisesti toisin, on Valeri Braginin luotsaama joukkue perivenäläiseen tapaan laadukas – ei niin kova kuin se voisi olla, mutta riittävän vahva vaikka maailmanmestariksi asti.

Venäjä on koottu pääasiassa KHL:ssä pelaavista kiekkoilijoista. NHL-jäiltä on tulossa mukaan seitsemän vahvistusta. Lisäksi maa on jättänyt leimaamatta yhden maalivahdin ja yhden hyökkääjän kisapassit täydentääkseen miehistöään kisojen alla.

Jos tämän kauden Euro Hockey Tourilla 12:sta ottelustaan kymmenen voittanut Venäjä hitsautuu yhtenäiseksi joukkueeksi, on sitä vaikea pysäyttää. Heikoimmillaan maa voi sukeltaa kunnolla, kuten 2000 (11:s) ja 2004 (10:s) nähtiin.

Edellisen MM-mitalinsa Helsingissä 2012 saavuttanut Tšekki kuuluu Venäjän ja Ruotsin ohella A-lohkon suosikkeihin.

Maa kaatoi MM-kisojen alla niin lohkonsa kärkeen ennakoidun kaksikon kuin Suomenkin, mikä ei vähentänyt menestysodotuksia. Pitkä mitaliton putki voi viimein päättyä Riiassa uuden päävalmentajan Filip Pešánin johdolla.

Pešán suuntasi kohti Latviaa suomalaisille kiekonseuraajille tutulla joukkueella. Suomalaisia seuroja päättyneellä kaudella edustivat puolustajista Lukáš Klok (Lukko), Michal Moravčík (Tappara), Libor Šulák (Kärpät) ja David Sklenička (Jokerit).

Hyökkäyksen suomalaisapu on Liigan pronssiottelussa päähän kohdistuneesta taklauksesta ulos ajettu Jiří Smejkal (Tappara). Michael Špaček aloitti viime kauden hänen seurakaverinaan, mutta palasi kesken kauden kotimaahansa. NHL:stä Tšekki saa avukseen kuusi pelaajaa.

Sveitsi kiinni pudotuspelipaikassa

Seuraava uusi maailmanmestari tulee Sveitsistä

Kolmen suurmaan takana pudotuspelipaikassa tiukimmin kiinni oleva Sveitsi on seuraava uusi nimi jääkiekon maailmanmestarien listassa. Sitä, milloin alppimaa nostaa kannua, ei tiedetä, mutta se päivä on joka tapauksessa edessä ennemmin tai myöhemmin.

Sveitsi ei lähde MM-kisoihin koskaan suosikkina, mutta hopeiset keväät 2013 ja 2018 todistavat maan olevan parhaimmillaan erittäin kovatasoinen ja yllätysvalmis haastaja.

Patrick Fischerin luotsaamassa joukkueessa nähdään myös suomalaisväriä, kun EV Zugista ensi kaudeksi HC Luganoon siirtyvä puolustaja Santeri Alatalo, 31, valittiin MM-kisamiehistöön.

NHL-apuja ovat puolustaja Jonas Siegenthaler sekä hyökkääjät Nico Hischier, Philipp Kurashev ja Timo Meier.

Isojen kiekkomaiden kelkasta pudonnut Slovakia kiinnostaa

Slovakia haastaa Sveitsin kisassa lohkon neljännestä sijasta ja puolivälieräpaikasta, mutta todennäköisenä kohtalona on kotimatka alkulohkon jälkeen.

Vaikka vuosituhannen vaihteen menestysmaa onkin pudonnut jääkiekon suurmaiden kelkasta, luotsaa kokenut kanadalaisvalmentaja Craig Ramsay, 70, yhtä kisojen mielenkiintoisimmista maista kotimaisen Liigan seuraajien näkökulmasta katsottuna.

Mukana ovat niin Lukon mestarihyökkääjät Kristián Pospíšil ja Pavol Skalický kuin Kärpissä hyökännyt Michal Krištof ja SaiPassa puolustanut Mário Grman. Tulevaisuuden lupauksista mukaan mahtuivat TPS:n Juraj Slafkovsky, 17, ja Samuel Kňažko, 18.

NHL-väriä slovakkiryhmään tuo New Jersey Devilsin hyökkääjä Marián Studenič.

Tanska säilyy aina ilman isoa menestystä

MM-kisojen A-sarjaan kevään 2003 kisoissa yli viiden vuosikymmenen tauon jälkeen palannut Tanska on tasaisen varma suorittaja.

Kohokohtina ovat puolivälieräpaikat 2010 ja 2016, mutta kahden kahdeksannen sijan vastapainoksi maa on ollut peräti 15 kertaa sijoilla 10–14 eli sarjapaikka on säilynyt varmasti, mutta ilman mainittavaa menestystä. Samassa tilanteessa Heinz Ehlersin suojatit ovat nytkin.

Joukkueeseen mahtuivat hyökkääjät Nicklas Jensen Jokereista ja Nicolai Meyer Ässistä, ja myös Oliver Lauridsenilla, Jesper Jensen Aabolla, Nichlas Hardtilla (kaikilla Jokerit) sekä pitkän NHL-uran tehneellä Mikkel Bødkerillä (Lukko) on taustaa Suomesta. NHL-vahvistus Alexander True pelasi tällä kaudella seitsemän peliä San Jose Sharksissa.

Šaranhovitšin apu ei riitä Valko-Venäjälle

Kevään 2018 katastrofinsa jälkeen 1A-divisioonaan romahtanut, mutta jo seuraavana keväänä takaisin A-sarjaan noussut Valko-Venäjä palaa nyt maajoukkuekiekon korkeimmalle sarjatasolle, kun koronavirus esti pelit vuosi sitten.

Paluun piti tapahtua Aljaksandr Lukašenkan silmien alla Minskissä, mutta kiekkohullun diktaattorin johtamalta maalta vietiin kisojen järjestelyoikeudet. Mihail Zaharaŭn suojatit taistelevat seitsemännestä sijasta Britanniaa vastaan. Muiden taso on New Jersey Devilsissä vahvan debyyttikauden pelanneen Jahor Šaranhovitšin, 22, vahvistamalle maalle liikaa.

Suomessa takavuosina pelanneista kanadalaisista Francis Parélla (TPS) ja Geoff Plattilla (Jokerit) on nyt Valko-Venäjän passi, ja he edustavat maata MM-kisoissa.

Britannia hyötyy eniten koronaviruksesta

1920- ja 30-luvuilla menestynyt Britannia kuuluu koronaviruspandemian suurimpiin hyötyjiin jääkiekkomaailmassa.

Britit voittivat keväällä 2017 1B-divisioonan, vuotta myöhemmin 1A-divisioonan ja säilyttivät keväällä 2019 sensaatiomaisesti A-sarjapaikkansa pudottamalla Ranskan divariin myös tämän vuoden joukkueessa olevan Ben Daviesin jatkoaikaosumalla.

Kun viime vuoden kisat peruttiin koronaviruksen vuoksi, eivätkä alemmat divisioonat pelaa kisojaan tänä vuonna pandemiatilanteesta johtuen, nähdään Britannia varmuudella myös ensi keväänä Suomessa järjestettävissä MM-kisoissa.

Päävalmentaja Peter Russell jätti maanantaina paikkansa perhesyihin vedoten, joten kisojen heikointa joukkuetta luotsaavat Adam Keefe ja Corey Neilson.