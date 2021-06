Suomi voi olla jopa alkulohkonsa kakkonen vain yhden ottelun voitolla.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen yksi unelma toteutui EM-kisapaikan myötä, mutta seuraava odottaa jo: jatkoon pääsy alkulohkosta.

Suomi pelaa kivikovassa lohkossa B, jossa vastassa ovat Belgia ja kaksi kisaisäntää Tanska ja Venäjä.

Suomen menestymismahdollisuuksista antaa viitteitä Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan ranking-lista. Belgia on kisojen alkaessa listan kärjessä, Tanska kymmenentenä ja Venäjä sijalla 38. Huuhkajien sijoitus on 54.

Suomi on ennakkokaavailuissa lohkon heikoin maa, mutta yksikin voitto voi riittää jatkopaikkaan.

EM-turnauksessa on mukana toista kertaa 24 joukkuetta, mikä tekee myös jatkopelien kaaviosta erilaisen 16 joukkueen kisoihin verrattuna.

Jatkoon pääsee jokaisesta lohkosta kaksi parasta joukkuetta ja lisäksi neljä parasta lohkokolmosta, eli yhteensä 16 joukkuetta.

Miten Huuhkajien tie jatkoon sitten aukeaisi?

Lohkovoitto vaatisi niin suurta ihmettä, että siihen on vaikea kovimmankaan Huuhkajat-fanin uskoa. Voitolla vastaan tulisi lohkokolmonen A-, D-, E- tai F-lohkoista.

Kakkospaikka ei ole täysin mahdoton, mutta vaatisi suurella todennäköisyydellä vähintään voiton ja tasapelin. Yhdellä voitollakin kakkospaikka voisi irrota, jos ottelut menisivät sopivasti ristiin.

Eli esimerkiksi niin, että Suomi voittaisi Venäjän, joka voittaisi Tanskan, joka voittaisi Suomen. Ja Belgia voittaisi kaikki. Silloin kolmen tasapisteissä olevan joukkueen järjestyksen ratkaisisi keskinäisten otteluiden maaliero.

Kakkospaikka toisi ensimmäisellä jatkokierroksella vastaan A-lohkon kakkosen, eli jonkun nelikosta Italia, Turkki, Wales, Sveitsi.

Jatkopaikka lohkokolmosena on todennäköisin tie Huuhkajien unelman saavuttamiseksi.

Jos Suomi kaataisi esimerkiksi Venäjän ja jättäisi sen lohkon viimeiseksi, olisi jatkopaikka kiinni muiden lohkojen kolmosten otteista.

Lohkokolmosten keskinäisessä vertailussa pisteiden jälkeen ratkaisee maaliero, joten jokainen tehty ja päästetty maali voi muodostua lopulta ratkaisevaksi.

Kun Huuhkajat on varmistanut paikan neljän parhaan lohkokolmosen joukossa, kääntyy huomio mahdollisiin vastustajiin.

Vastustajaan vaikuttaa se, mistä muista lohkoista parhaat lohkokolmoset löytyvät.

Lohkokolmosena Suomella on kaksi vaihtoehtoa neljännesvälieriin, eli E- tai F-lohkon voittaja.

E-lohkossa pelaavat Espanja, Ruotsi, Puola ja Slovakia. F-lohko on puolestaan kisojen niin sanottu kuolemanlohko, jossa pelaavat Portugali, Ranska, Saksa ja Unkari.

Ihan tasaiseksi taputeltua tietä ei siis ole näkyvissä, irtosi jatkopaikka miten tahansa.

Yhdessä ottelussa kaikki on kuitenkin mahdollista, ja Huuhkajat on osoittanut, että unelmat on tehty toteutettaviksi.

Tilaa urheilun uutiskirje osoitteessa hs.fi/urheilu