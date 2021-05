Ylen kanavilla esitetään jo ensi kaudesta lähtien hiihdon maailmancupin kisoja, SM-hiihdot ja Suomen cupin hiihdot.

Hiihdon MM-kisat ja monet muut talvilajien tapahtumat näkyvät jatkossakin Ylen kanavilla, Yle tiedotti tiistaina.

Ylen ja Nent Groupin sopimus talviurheilulajien esitysoikeuksista kattaa vuodet 2021–26. Seuraavat MM-hiihdot ovat vuosina 2023 Slovenian Planicassa ja 2025 Norjan Trondheimissa.

Sopimus kattaa myös oikeudet alppihiihdon, freestylen ja lumilautailun MM-kisoihin. Taitoluistelu palaa Ylen kanaville vuoteen 2023 asti, ja mukana ovat taitoluistelun MM- ja EM- sekä muodostelmaluistelun MM-kisat.

Maailmancupeista Yle näyttää kaikki Suomessa kisattavat kisat ja pakettiin "kuuluu myös merkittävä osuus ulkomailla kisattavista maailmancupin kilpailuista kaikissa hiihtolajeissa kevääseen 2026 saakka".

Ampumahiihdon maailmancup jatkaa Ylellä tulevalla kaudella.

"Yle haluaa tarjota suomalaisille suuria, kansaa yhdistäviä elämyksiä. Siksi tämä on meille erittäin merkittävä sopimus. Ylellä on myös tahtoa tehdä yhteistyötä kaupallisen median kanssa, mistä tämä on yksi osoitus”, Ylen urheiluoikeuksien päällikkö Riku Saaranluoma toteaa.

Nent Group näyttää näyttää kaikki aikaisemmin hankkimiensa hiihtolajien tapahtumat suorina lähetyksinä Elisa Viihde Viaplay-palvelussa.

Nent Group on jo värvännyt Yleltä hiihtotiimiinsä toimittaja Jussi Eskolan ja asiantuntijaksi hiihdon olympiavoittajan Sami Jauhojärven.

Nent Groupin tarjontaan kuuluvat hiihdon, alppihiihdon, mäkihypyn, yhdistetyn, lumilautailun ja freestylen maailmancupit sekä hiihdon MM-kisat 2023 ja 2025, hiihdon Suomen cup sekä jääkiekon MM-kisat 2024-2028.

Nent Group Finlandin urheilupäällikkö Ville Klinga kuvailee yhtiön lumilajien pakettia ”kattavimmaksi”.

”Yhteistyösopimuksemme Ylen kanssa tuo lajille myös lisänäkyvyyttä vapaiden kanavien puolella ja tukee näin hiihtourheilun asemaa Suomessa”, Klinga kommentoi tiedotteessa.