Yhdysvaltojen Brian Boyle, 36, pelaa MM-kisoissa kauden ensimmäiset ottelunsa. Kanadan joukkueeseen mahtuu AHL-tehojensa turvin esimerkiksi Liam Foudy, joka keräsi 24 NHL-ottelussa neljä syöttöpistettä.

Leijonien kanssa B-lohkossa pelaavat pohjoisamerikkalaisjoukkueet eivät tällä kertaa tarjoa NHL-mittakaavan tähtiloistoa. Esimerkiksi Kanadan joukkueen nimilistassa on valtava ero kahden vuoden takaiseen, jolloin vaahteranlehtipaidat hävisivät Suomelle Bratislavan finaalissa. Hopeajoukkueen runkopelaajia olivat esimerkiksi puolustajat Shea Theodore ja Thomas Chabot sekä hyökkääjät Anthony Mantha ja Mark Stone. Yhdysvallatkin marssitti Slovakiassa kaukaloon pelaajia Patrick Kanen ja Jack Eichelin johdolla.

Eivät pohjoisamerikkalaiset silti nimilistoihin kaadu. Eurooppalaisten joukkueiden avuksi tulevista NHL-pelaajista monellakaan ei ole allaan sen parempia kausia kuin Kanadan ja Yhdysvaltojen ryhmien NHL-pelaajilla. NHL-pelaajien määrässä pohjoisamerikkalaiset ovat kisojen kärkeä.

Suurimmaksi kysymykseksi nousee jälleen se, miten nopeasti yhteispeli löytyy, kun joukkueet vieläpä joutuvat Latviassa hotellikaranteeniin. Eurooppalaisten maajoukkuekaudesta saama kilpailuetu uhkaa korostua tämän vuoden kisoissa. Pohjoisamerikkalaiset kaipaavat pitkää alkusarjaa pelinsä hiomiseen. Yhdysvallat saa heti lauantain avausottelussaan kovan haasteen, kun vastaan asettuu leirityksen ja EHT-turnauksen marinoima Suomi.

Jos nykytähdistä on Kanadan joukkueessa puutetta, potentiaalisia tulevia tähtiä porukasta löytyy.

Leijonien Anton Lundellin urakehityksen kannalta mielenkiintoinen vertailukohde Kanadan nipussa on keskushyökkääjä Cole Perfetti. Hänet varattiin viime syksyn varaustilaisuudessa Winnipegiin kaksi pykälää Lundellia paremmalla varausnumerolla, eli kymmenentenä. Perfetti pelasi päättyneellä kaudella ensimmäistä kertaa aikuisten sarjoissa. AHL:ssä syntyi 26 tehopistettä 32 ottelussa.

Vielä Perfettiä nuorempikin pelaaja joukkueessa on. Kahdeksantoistavuotias, 195-senttinen, kovalaukauksinen kiekollinen puolustaja Owen Power on vahva ehdokas ensi kesän varaustilaisuuden ykkösvaraukseksi.

Aiemmin MM-turnauksessa pelanneita pelaajia Kanadalla on neljä. Heistä maalivahti Michael DiPietro ei pelannut vuonna 2018 lainkaan. DiPietro jää luultavasti ilman vastuuta tälläkin kertaa, sillä maalivahtiosastolla Kanadalla on Arizonassa NHL-vastuuta jakanut kaksikko Adin Hill ja Darcy Kuemper. Myös Kuemper kuuluu aiemmin MM-kisoissa pelanneisiin.

Myös 27-vuotias puolustaja Troy Stecher ja 30-vuotias hyökkääjä Adam Henrique ovat pelanneet aiemmin MM-tasolla. Maaleja Kanada odottaa ainakin 21 maalin NHL-kauden Ottawassa pelanneelta Connor Brownilta.

”Kokoonpanossamme on sekä kokeneita, johtavia pelaajia että nuoria kykyjä. Olemme innoissamme siitä, että monet pelaajat saavat mahdollisuuden edustaa maataan ensimmäistä kertaa”, sanoi Kanadan gm Roberto Luongo joukkueen julkaisun yhteydessä.

Yhdysvaltojen MM-konkari on kolmatta kertaa MM-turnauksessa mukana oleva Justin Abdelkader, joka pelasi päättyneen kauden Sveitsin liigan Zugissa.

Joukkueen mielenkiintoisiin nimiin kuuluu Dallasin Jason Robertson. NHL:ssä läpilyöntinsä tehnyt 22-vuotias Robertson pelasi 51 ottelun ja 45 pisteen kauden. Robertson ja Roope Hintz olivat tutkaparina Dallasille tärkeä syömähammas, vaikka pudotuspeleihin asti tahti ei riittänytkään. Robertson on myös kärkipäätä NHL:n kauden tulokasta valittaessa, vaikka arvioissa Minnesotan Kirill Kaprizovia on povattu hieman vahvemmaksi ehdokkaaksi.

Kärkipään varaus ensi kesän tilaisuuteen löytyy myös Yhdysvaltojen joukkueesta. Keskushyökkääjä Matthew Beniersiä on povattu kärkiviisikkoon. Viime kauden Beniers pelasi yliopistosarjaa Michiganissa.

Sekä Kanadalla että Yhdysvalloilla on vielä kokoonpanossaan paikkoja auki uusien pelaajien nimeämistä varten.

Söderholmin Saksalla kaksi NHL-apua ja SHL:n tehopakki

Toni Söderholmin valmentama Saksa luottaa MM-kisoissa pitkälti kotimaansa DEL-liigan pelaajiin. Mukana olevista NHL-pelaajista Tobias Rieder teki Buffalossa seitsemän tehopistettä 44 ottelussa ja Lean Bergmann mahtui pelaamaan San Josessa vain yhden ottelun.

Nuoresta kaartista Moritz Seider, 21, pelasi Ruotsin SHL:n Röglessä 28 pisteen kauden. Seider varattiin ensimmäisen kierroksen kuudentena nimenä Detroitiin vuonna 2019. Ennusmerkit NHL-uraan ovat lupaavat.

Bratislavassa Saksa pystyi voittamaan Suomen alkulohkopelissä ja pystyy taistelemaan tänäkin vuonna pudotuspelipaikasta.

Italia joutui koronaviruksen kouriin

Ensimmäinen voitto Italialle on jo se, että maa pääsee luistelemaan MM-kaukaloon. Valmistautumista haittasi koronavirusepidemia, jonka takia maa perui esimerkiksi harjoitusottelun Sveitsiä vastaan. Joukkueessa on ollut toistakymmentä tartuntatapausta, jotka syövät jo ennalta ohutta miehistöä.

Italian joukkueeseen valittiin koronaongelmien takia esimerkiksi vuonna 2005 syntynyt maalivahti Damian Clara. Joukkueessa on mukana myös Bluesissa ja Saipassa liki kymmenen vuotta sitten pelannut Stefano Giliati.

Kisaisäntä nojaa Riian Dynamoon

Kisaisäntä Latvian runko tulee tuttuun tapaan KHL-joukkue Riian Dynamosta, josta mukana on kolme puolustajaa ja kaksi ketjua hyökkääjiä. Kotimaansa ulkopuolella KHL:ää pelaa joukkueen kenttäpelaajista vain 33-vuotias konkari Kaspars Daugavins, joka iski Vitjaz Podolskissa 58 otteluun 49 tehopistettä. Maalinsuulle joukkue saa Jokerien Janis Kalninsin.

Bob Hartleyn valmentaman Latvian iskun paikka on heti kisojen alussa. Ensin perjantaina vastassa on vähäisillä yhteisillä kokemuksilla kisoihin tuleva Kanada ja lauantaina ”KHL-joukkueiden” mittelössä Kazakstan, jonka voittaminen on elinehto pudotuspelihaaveen kannalta.

Pudotuspelit jäämässä taas Norjalta haaveeksi

Norjan ainoana NHL-tähtenä tuikkiva Mats Zuccarello jatkaa yhä kauttaan, eikä KHL-pelaajiakaan ole mukana vuonomaan MM-joukkueessa. SHL:ssä, Saksassa ja Norjassa pelaavien varaan rakennettu runko riittää jumbosijan välttämiseen, mutta pudotuspeleihin ei taaskaan ole asiaa. Niitä Norja on pelannut MM-tasolla viimeksi vuonna 2012.

Tulevaisuuden nimiä Norjan kiekossa ovat puolustaja Ole Bjørgvik Holm ja hyökkääjä Mathias Emilio Pettersen. Viime kesänä viidennellä kierroksella Columbukseen varattu 18-vuotias Holm on rakentanut uraansa Pohjois-Amerikan juniorisarjoissa ja pelasi jo tällä kaudella AHL:ssä. Yliopistosarjojen kautta AHL:ään siirtynyt Pettersen teki tällä kaudella farmisarjassa 14 pistettä 29 ottelussa.

Kazakstan tukee Barys Nur-Sultaniin

A-ja B-sarjan välillä seilanneen Kazakstanin joukkue on rakennettu pitkälti Barys Nur-Sultanin KHL-miehistön ympärille. Kansainvälisen jääkiekkoliiton verkkosivujen joukkuelistaus kertoo, että maajoukkueen puolustajista seitsemän ja hyökkääjistä 11 edustaa seuraa.

Kazakstanissa syntyneiden lisäksi esimerkiksi kanadalaislähtöinen puolustaja ja KHL-joukkueen paras pistemies Darren Dietz edustaa MM-tasolla Kazakstania, samoin ruotsalaispuolustaja Viktor Svedberg. Joukkueen ongelma on maalivahtiosastolla, kun Jokereissakin urallaan pelannut Henrik Karlsson lähti pois valmistumisleiriltä eikä pelaa MM-kisoissa.

Potentiaalia on: Barys Nur-Sultan pääsi KHL:ssä pudotuspeleihin itälohkon kutospaikalta. Avauspeli Latviaa vastaan kertoo paljon iskukyvystä.