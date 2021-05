Markku Kanerva nimesi EM-leiriryhmän.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue lähtee historiallisiin EM-kisoihin tutulla miehistöllä.

Päävalmentaja Markku Kanerva nimesi keskiviikkona 26 pelaajan leiriryhmän EM-lopputurnaukseen valmistavalle leirille 24.–31. toukokuuta ja 29. toukokuuta Tukhomassa pelattavaan Ruotsi-maaotteluun.

”Jännät ajat, tästä se lähtee käyntiin”, Kanerva totesi.

Mukana ovat suurin osa maajoukkueen tähtipelaajista Teemu Pukista, Glen Kamarasta ja maalivahti Lukas Hradeckysta alkaen.

Ainoa täysin uusi nimi on FC Lahden hyökkääjä Jasin Assehnoun.

Listalta puuttuu joukkueen runkopelaajia, jotka eivät seurajoukkuekiireiden takia pääse leirille. Näihin kuuluvat Robin Lod, Jukka Raitala, Joona Toivio ja Robert Taylor.

Nelikon on tarkoitus liittyä joukkueeseen touko–kesäkuun vaihteessa.

Lisäksi leiriryhmään nimetyn Marcus Forssin seura Brentford pelaa noususta Valioliigaan. Forssin liittyminen joukkueeseen riippuu Brentfordin menestyksestä nousukarsinnoissa.

”Ruotsi-ottelu ei ole kansainvälinen pelipäivä, mikä aiheutti tietynlaisia neuvotteluja. Seuroilla oli mahdollisuus olla päästämättä pelaajia”, Kanerva selvitti.

Kaksi nimeä listalta herättävät erityisen paljon kiinnostusta ja kysymyksiä: Teemu Pukki ja Jasin Assehnoun.

Pukki loukkasi nilkkansa seurajoukkueessaan Norwichissa toukokuun alussa, ja maajoukkueen ykköstykin kuntoutuminen on elintärkeää Huuhkajien menestystoiveiden kannalta.

Kanervalla oli hyviä uutisia Pukin tilanteesta.

”Kuntoutuminen on hyvässä vaiheessa, ja ollaan tosi positiivisia sen suhteen, että on kisoissa kunnossa. Hyvältä näyttää.”

”Mitään todennäköisyyksiä kukaan ei pysty vielä sanomaan, mutta lääkäritiimi on hyvin luottavainen sen (EM-kisoissa pelaamisen) suhteen.”

Pukin nykykunnosta saadaan konkreettista tietoa ensi maanantaina, kun leiri käynnistyy.

”Kun Teemu tulee leirille, nähdään missä kunnossa on ja millä aikataululla mennään. Ei aleta mitään riskiä ottaa, mennään kuntoutusaikataulun mukaan.”

Assehnoun, 23, puolestaan on vakuuttanut FC Lahden riveissä. Hän on tällä kaudella tehnyt kaksi maalia kolmessa Veikkausliiga-ottelussa, eli puolet joukkueensa koko maalimäärästä.

”Ollaan seurattu häntä pitkään. Taitava ja luova pelaaja, omaa erittäin hyvän laukauksen”, Kanerva kertoi.

”Monipuolinen pelaaja, pystyy pelaamaan laidassa ja myös kärjessä. Näen hänessä paljon potentiaalia.”

”Pyrin nostamaan potentiaalisia pelaajia joukkueeseen. Meni hänen kohdallaan aika myöhään, mutta nyt hän sen näyttöpaikan saa.”

Pukin lisäksi myös kapteeni Tim Sparvin pelikunto on arvoitus. Sparvin polvi leikattiin maaliskuun lopussa, eikä häntä ole sen jälkeen tositoimissa nähty.

”Tim on harjoitellut joukkueen kanssa täysilläkin. Polvi kerännyt vähän nestettä, mutta hän on hyvin luottavainen, että on leirillä hyvässä kunnossa. Katsotaan, miten polvi reagoi, kun rasitusta tulee lisää”, Kanerva kertoi.

Osa EM-turnaukseen osallistuvista maista on julkaissut suoraan lopullisen pelaajalistansa. Kanerva näkee kuitenkin esileirin toimivan Suomen tapauksessa paremmin.

”Meille on tärkeää saada porukka kasaan. Saadaan Ruotsi-peli ennen lopullisia valintoja, ja siinä on vielä mahdollisuus antaa näyttöjä.”

Leiriryhmän ulkopuolelta ei – nimetyt pelaajat poislukien – todennäköisesti enää ole asiaa kisakoneeseen. Täysin ei Kanerva kuitenkaan ovea sulje.

”Riippuu vähän loukkaantumistilanteesta. Ei se täysin poissuljettua ole. On varauduttu erilaisiin skenaarioihin. Mutta kyllä se hyvin pitkälti tuossa on, jos kaikki pysyvät terveinä.”

Lopullinen 26 pelaajan EM-kisajoukkue julkaistaan 1. kesäkuuta. Huuhkajat kohtaa EM-kenraalissa Viron 4. kesäkuuta Olympiastadionilla.

Suomi aloittaa EM-kisat 12. kesäkuuta Tanskaa vastaan. 16. päivä on vastassa toinen kisaisäntä Venäjä, ja alkulohkon päätösottelussa maailmanlistan ykkönen Belgia.