Kalle Samooja ja Sami Välimäki ovat mukana kamppailemassa 1,6 miljoonan euron pääpotista PGA Championshipissä.

Ammattilaisgolfissa tehdään tällä viikolla lajihistoriaa, kun kaksi suomalaista pelaajaa osallistuu samaan major-kilpailuun.

Etelä-Carolinen osavaltiossa Yhdysvalloissa pelatttava US PGA Championship kerää maailman golfkerman Kiawah Islandin vaativalle The Ocean Course -kentälle, heidän joukossaan nokialainen Sami Välimäki ja turkulainen Kalle Samooja.

Samassa paikassa pelattiin Yhdysvaltojen ja Euroopan välinen golfottelu Ryder Cup vuonna 1991, jolloin kenttä avattiin. USA voitti tuolloin pistein 14,5–13,5.

Ocean Course on pisin kaikista major-kentistä (7 175 metriä), ja sitä pidetään myös kaikkein vaikeimpana kenttänä.

PGA Championship alkaa torstaina ja päättyy sunnuntaina, jolloin kisan voittaja kuittaa lähes kahden miljoonan dollarin, 1,6 miljoonan euron pääpalkinnon.

Kaikkiaan potissa on palkintorahaa yksitoista miljoonaa dollaria, yhdeksän miljoonaa euroa. Mukaan on kelpuutettu 156 pelaajaa, joista alle puolet jatkaa kahdelle viimeiselle kierrokselle.

Ennakkoarvioissa suurimmat suosikit ovat tällä kertaa pohjoisirlantilainen Rory McIlroy, espanjalainen John Rahm ja yhdysvaltalaiset Jordan Spieth ja Justin Thomas.

Pitkän tauon jälkeen McIlroy pääsi vihdoin voiton makuun kaksi viikkoa sitten, kun hän oli ykkönen Wells Fargo Championshipissä Marylandissa. McIlroy kuittasi sieltä 1,5 miljoonaa dollaria.

Major-turnusta McIlroy ei kuitenkaan ole voittanut seitsemään vuoteen.

”Nyt olisi sen aika. Yritän vain parhaani, ja toivottavasti saan vielä lisää major-voittoja ennen kuin ura joskus päättyy”, McIlroy sanoi PGA Championshipin lehdistötilaisuudessa.

Japanilainen Hideki Matsuyama voitti kauden ensimmäisen major-kisan Masters Tournamentin pääsiäisenä.

Kalle Samooja harjoittelemassa Naanantalissa heinäkuussa 2019.­

Samooja pelaa nyt ensi kerran majorissa. Välimäki karsiutui edellisvuoden US Openissa.

US PGA Championshipiin on viime vuosina saanut kutsun 50 parhaan lisäksi muutkin pelaajat, jotka hieman ennen kisaa mahtuvat maailmanlistalla noin sadan parhaan joukkoon. Tähän perustuu Samoojan mahdollisuus.

Mikko Ilosen ja suomalaisten paras sijoitus (7.) majorissa on PGA Championshipissa vuodelta 2014. Ilosen lisäksi suomalaisista on ennen Samoojaa ja Välimäkeä pelannut majoreissa Mikko Korhonen.