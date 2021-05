Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue aloittaa Latvian MM-turnauksen lauantaina ottelulla Yhdysvaltoja vastaan. Leijonista puuttuu taas NHL-loistoa, mutta se ei mestarivalmentaja Jukka Jalosta haittaa.

Leijonien MM-joukkueen valinnat saivat silmät pyörimään kaksi vuotta sitten. Tässäkö on Suomen kisaryhmä? Kai täydennyksiä on sentään luvassa?

Ei ollut, eikä lopulta tarvittu.

Kokoonpanosta puuttui NHL-loisto, osa pelaajista oli tuntemattomia jopa kiekkoa jonkin verran seuraaville ja monet muut tuntuivat liiankin tavallisilta liigapelaajilta.

Kaksi vuotta myöhemmin Leijonat on hallitseva maailmanmestari, pelaa samantyyppisellä joukkueella eikä kukaan enää heittele kysymysmerkkejä ilmaan.

Riikaan matkustaneessa Leijonien MM-ryhmässä kahdella pelaajalla on NHL-otteluita tältä kaudelta. Loput tulevat Euroopan eri sarjoista, pääasiassa kotoisesta Liigasta ja itäisestä KHL:stä, kymmenen pelaajaa molemmista.

Päävalmentaja Jukka Jalonen taikoi valmennusryhmänsä kanssa edellisestä MM-joukkueesta yhtenäisen nipun, joka oli valmis pelaamaan voitosta joka ottelussa.

Ennen kaikkea Jalonen korosti joukkueen olevan vaikeasti voitettavissa.

Samaa Jalonen lupaa nytkin. Jalosella on taito saada joukkueensa pelaamaan aktiivista ja rohkeaa kiekkoa, jossa ei silti ole varaa tyhmänrohkeudelle.

”Meillä on erittäin liikkuva joukkue, kurinalainenkin. Uskon, että meillä on tänäkin vuonna sellainen ryhmä, jota ei ole helppo voittaa. Ei mekään välttämättä kaikkia pelejä voiteta, mutta hyvin saa pelata, jos aikoo meidät kaataa.”

Se tapa, jolla Suomen joukkue ajoi Ruotsin puolustajat ahtaalle puolivälierässä Košicessa kaksi vuotta sitten heijasteli turnauksen lopun menestystä. Tre Kronorin NHL-puolustajista koostunut alakerta suli kuin keväinen jää.

Riiassa ovat uudet pelaajat ja uudet kokoonpanot, mutta perusasiat pysyvät samana.

”Kärki pelaa aina täällä laadukasta jääkiekkoa ja on erittäin hyviä pelaajia – ei siitä mihinkään pääse. Ei tässä pelkillä pelisysteemeillä pärjätä eikä hyvällä hengellä, jos ei ole hyviä pelaajia.”

Jukka Jalonen johdatti Leijonat voittoon Ruotsista kaksi vuotta sitten. Oliver Ekman-Larsson kommentoi tappiota taustalla pettyneenä.

Jalonen uskoo joukkueen laatuun. Hänen arvionsa mukaan Leijonissa taso riittää, vaikka sitä on hankala päätellä NHL-statuksesta.

Puolustaja Olli Määtällä on pitkä NHL-ura takanaan ja kaksi voitettua Stanley Cupia Pittsburghissa. Nykyiseen seuraansa Los Angelesiin hän siirtyi Kingsin menestysvuosien päätyttyä.

Keskushyökkääjä Arttu Ruotsalainen avasi NHL-uransa Buffalossa tällä kaudella. Viisi tehtyä maalia kertoivat rytmin löytymisestä.

Prahassa pelattiin kauden viimeinen Euro Hockey Tourin osaturnaus juuri MM-kisojen alla. Leijonat hävisi kaksi ottelua niukasti, mutta voitti Venäjän 4–1.

Tšekissä pelattiin kapeassa kaukalossa, ja Riiassa odottaa paluu eurooppalaistyyliseen leveään kaukaloon.

Jalonen korostaa, että kapeassa kaukalossa on helpompi puolustaa, kun tilaa pelin levittämiselle on vähemmän. Siirtymistä Riian leveämpään laatikkoon hän katsoo silti positiivisesti.

”Pelattiin alusta asti hyvää jääkiekkoa ja hyökättiinkin kohtuullisen laadukkaasti”, Jalonen viittaa Tšekin turnaukseen. ”Siitä pitää varmaan vielä vähän parantaa, mutta olin tyytyväinen siihen antiin, mitä saatiin.”

” ”Kyllä sieltä joku nousee.”

Kaapo Kakko oli kaksi vuotta sitten eräs Suomen onnistujista.

Nuori Kaapo Kakko ratkoi otteluita alkusarjassa kaksi vuotta sitten. Kiekkopiireissä Kakko tiedettiin superlupaukseksi, mutta maaleitta menneet harjoitusottelut eivät luvanneet isoja saldoja MM-kisoissa.

Turnauksessa 18-vuotias Kakko käänsi kaiken päälaelleen: kuusi maalia nostattivat isot otsikot.

Kuka voisi olla Latvian MM-turnauksen Kaapo Kakko?

Jalonen pysyy tyylilleen uskollisena. Hän jättää nimet sikseen puhuessaan tämän vuoden joukkueesta, mutta uskoo ryhmässä olevan vahvoja esiin tulijoita.

”Aika näyttää. Ei meillä ole tosiaan sellaista tähtiloistoa tai pomminvarmaa hyökkäysosaamista tai tehoa yksilötasolla, mitä jollain muulla joukkueella on.”

Jalonen luottaa, että hyvä joukkuepeli tuottaa riittävän määrän maalipaikkoja ja myös erikoistilanteita.

Yksinkertaistettuna voi sanoa, että liikkuva joukkue hankkii joka tapauksessa vastustajalle jäähyjä, ja usein ylivoimalla tehdään tärkeitä maaleja.

”Kyllä sieltä joku nousee. On meillä muutamia sellaisia pelaajia, joilla on potentiaalia olla todella tehokkaita täälläkin. En epäile yhtään.”

”Kun katselee tuota touhua jäällä, olen ihan varma, että joku napsauttaa itsensä parrasvaloihin niin, ettei moni sitä tajuakaan.”

Arttu Ruotsalainen on helppo poimia ykkösehdokkaaksi latomaan maaleja MM-kisoissa. Anton Lundell tavoitteli Liigan maalipörssin voittoa ennen sairastumistaan. Potentiaalia on, ja on hauska nähdä, tuleeko se esiin Riiassa.

Suomen kentällinen pääsi juhlimaan Anton Lundellin A-maajoukkueuran avausmaalia MM-kisojen alla pelatussa Tšekin turnauksessa.

HPK:n maalitykit Jere Innala ja Valtteri Puustinen laukoivat 20 ja 21 kiekkoa häkkiin pitkälti Petri Kontiolan tarjoiluista. Lukemat ovat suuria, kun ottaa huomioon, että HPK lähinnä rämpi suurimman osan kaudesta.

Porilaislähtöinen Niko Ojamäki paukutti yli 40 maalia yhteensä kahdella Tapparan kaudella vuosina 2018–2020, mutta jotain jäi varastoon Linköpingissä tänä talvena. Leijonissa sopii toivoa, että puuttuvat maalit jäivät odottamaan MM-turnausta.

”Arttu on hyvä pelaaja. Hän tarvitsee hyvät laitahyökkääjät rinnalleen, mutta hän on sen verran hyvä, että pystyy täällä pelaamaan kenen kanssa tahansa. Hän pääsee pelaamaan ylivoimaa, niin kuin Lundellkin.”

” ”Heti päästään suden suuhun.”

Avausottelussaan Leijonat kohtaa Yhdysvallat. Suomella on takanaan vain kolme harjoitusottelua Tšekistä, mutta Jalonen sivuuttaa ajatukset pelien riittämättömyydestä.

”Jos pelejä ei ole, niitä ei vain ole. Turha sitä on jossitella.”

USA ei saanut pelattua yhtään harjoitusottelua ennen turnauksen alkua, joten siellä vasta opetellaan pelaajien nimiä, kun kiekko putoaa jäähän lauantaina.

Jalonen tähdentää isoimman työn olevan rakentaa peli alkusarjassa siihen kuntoon, että kaikki tietävät tehtävänsä, kun ratkaisupelit alkavat.

Alkulohkossa täytyy selviytyä neljän parhaan joukkoon, että paikka aukeaa puolivälieriin. Siitä eteenpäin lasketaan vain voittaja ja jaetaan hävinneille lentolippuja kotimatkalle.

Turnausohjelma tarjoaa Leijonille heti vastaan joukkueen, joka tavoittelee vahvasti paikkaa neljän joukkoon ja puolivälieriin.

”Ihan hyvä startti. Heti päästään suden suuhun niin sanoakseni. Vaatii hyvää valmistautumista ja vireystilaa, että voitetaan se peli.”

” ”Ei tänne ketään ulkopuolisia voi ottaa.”

Jääkiekon arvotapahtumissa joukkueiden kuplaolosuhteet ovat olleet vakio siitä lähtien, kun Stanley Cup ratkaistiin viime syksynä Edmontonin kuplassa. Samassa paikassa pelattiin 20-vuotiaiden MM-turnaus.

On kuin korona-ajan tuttua jatkumoa, että joukkueet elävät Riiassa kuplassa. Pelaajat saavat liikkua vain hotellissa ja sieltä poliisisaattueessa jäähallille peleihin ja harjoituksiin.

MM-turnauksissa Leijonat ei ole enää vuosiin käynyt mikroautoajeluilla, raveissa tai purjehtimassa kuten joskus 1990-luvulla.

Jokunen pelaajien kesken tapahtuva ruokailu kaupungilla jää nyt pois. Samoin satunnainen kahvihetki terassilla.

”Vaimojen ja tyttöystävien tapaaminen olisi voitu järjestää, mutta ei ole kahden päivän taukoa missään vaiheessa. Yleensä on ollut”, Jalonen sanoo pelkästään otteluohjelmankin tuomasta muutoksesta.

”Kun ei tänne [kuplaan] ketään ulkopuolisia voi ottaa, ei tarvitse miettiäkään sellaisia.”