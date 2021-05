Hiihtoliitto julkisti keskiviikkona miesten ja naisten A-maajoukkueet. Kummassakin on mukana vain seitsemän urheilijaa.

Suomalaiset maastohiihtäjät valmistautuvat Pekingin talviolympialaisiin supistetuin ryhmin.

Hiihtoliitto julkisti keskiviikkona miesten ja naisten A-maajoukkueet, jotka valmennusjohto on rajannut seitsemään urheilijaan. B-maajoukkueet eli haastajaryhmät julkistetaan myöhemmin.

Naisten A-ryhmässä olympiakauteen valmistautuvat Jasmi Joensuu, Katri Lylynperä, Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen, Vilma Nissinen, Krista Pärmäkoski ja Riitta-Liisa Roponen.

Roponen, 42, palaa maajoukkueeseen erinomaisesti sujuneiden viime talven MM-kisojen jälkeen. Oberstdorfin MM-kisoissa hän oli mukana yllätyspronssia ottaneessa Suomen viestijoukkueessa ja onnistui hyvin myös henkilökohtaisilla matkoilla.

Roponen teki samalla MM-kisojen historiaa, sillä hän on nyt vanhin hiihdon MM-kisoissa mitaleille yltänyt urheilija.

Oberstdorfin kisajoukkueeseen hän tuli maajoukkueen ulkopuolelta.

Viime vuoden A-ryhmään verrattuna joukkueesta puutuvat Eveliina Piippo, Anita Korva, Anne Kyllönen ja Jasmin Kähärä.

Miesten A-maajoukkueeseen valittiin Ristomatti Hakola, Perttu Hyvärinen, Joni Mäki, Iivo Niskanen, Verneri Suhonen, Markus Vuorela ja Lauri Vuorinen.

Maajoukkueelle tehdään loppuviikosta monipuoliset testit Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksessa Jyväskylässä. Korkean paikan harjoitteluun painottuva leiritys alkaa kesäkuussa Livignossa.

”Valinnat oli aika helppo tehdä, vaikka A-maajoukkuetta supistettiin Pekingin-valmistautumista varten”, maajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen kertoi Hiihtoliiton etätilaisuudessa keskiviikkona.

Harjoituskauden ohjelmassa on kolme korkeanpaikanleiriä. Kilpailukaudella korkealla harjoittelua jatketaan 2–3 lisäleirillä.

Painotus siirtyy tehollisista teemoista aerobista kapasiteettia kasvattavaan harjoitteluun, koska Pekingin olympialaisissa hiihtomitalit ratkotaan yli 1 700 metrissä.

Maajoukkueita rajattiin juuri leiritysten takia, koska nuorilla ei ole vielä yhtä hyviä valmiuksia korkealla harjoitteluun kuin kokeneemmilla urheilijoilla.

B-maajoukkueeseen on tulossa nuoria, joita yritetään koulia aiempaa ripeämmin huipulle.

”Meillä on suuri huoli nuorten saattamisesta aikuisten huipputasolle”, Pasanen totesi.

”Meidän on satsattava haastajaryhmään ja tehtävä selkeä B-maajoukkue urheilijoille, jotka ovat nousemassa A-maajoukkueeseen. Meillä on hyviä potentiaalisia nuoria, mutta edessä on paljon töitä ennen kuin he nousevat aikuisten kärkeen.”