Texas Rangersin Joey Gallo eteni kentällä niin innokkaasti, että kompastui ykköspesään.

Texas Rangersin Joey Gallo kompastui ykköspesään ottelussa New York Yankeesia vastaan. Yankeesin pelaajista kuvassa Luke Voit.

Jokainen joukkuelajia harrastava urheilija tietää joutuvansa joskus kuittailun tai kepposten kohteeksi myös oman pukukoppinsa sisällä.

Toisinaan joukkuekaverien tyly kuitti leviää läpi urheilua seuraavan maailman. Näin kävi baseballin MLB-liigassa pelaavalle Joey Gallolle.

Texas Rangersia edustava Gallo, 27, sai ottelussa New York Yankeesia vastaan vapaataipaleen ykköspesälle. Hän lähti matkaan kevyesti hölkäten, mutta näki samalla tilaisuutensa karata kakkospesälle saakka ja kiihdytti vauhtiaan.

Yritys päättyi nolosti – Gallo kompastui ykköspesään ja lensi kasvoilleen Rangersin kotistadionin Globe Life Fieldin pintaan.

Sekä MLB-liiga että yli miljoonan Youtube-tilaajan Jomboy Media -urheilumediaa pyörittävä James O’Brien julkaisivat videon Gallon epäonnisesta yrityksestä.

”Yritin olla nauramatta. Halusin varmistaa, että hän on kunnossa, koska hän ravisteli polveaan ja se huolestutti minua. Kun sain selville, että kaikki on ok, halusin hieman hihitää”, Rangersin päävalmentaja Chris Woodward sanoi MLB:n sivujen mukaan.

Gallon kompurointi innosti hänen joukkuekaverinsa julmaan kepposteluun, ja Arlingtonissa sijaitsevalla stadionilla odotti seuraavan päivän ottelun alla lavastettu rikospaikka.

Tolppien ja nauhojen avulla neliöksi rajatun alueen keskeltä löytyi hiekkaan piirretty taideteos, johon oli ikuistettu Gallon kaatumisasento. Ääriviivoja ympäröivät Gallon kypärä, lyöntihanskat sekä nilkkasuojat.

Rikospaikkakuvat levisivät maailmalle ainakin Rangersin Taylor Hearnin ja Willie Calhounin jakamina. Myös Gallo julkaisi kuvan Instagram-tilinsä tarinoissa.

Texas Rangers jakoi kuvakaappauksen Gallon viestistä omalla Twitter-tilillään.

Ottelu, jossa Gallo kompuroi, päättyi varhain tiistaiaamuna Suomen aikaa Rangersin 5–2-voittoon.

Taideteos ei auttanut Rangersia seuraavana päivänä: Yankees voitti varhain keskiviikkoaamuna Suomen aikaa pelatun ottelun juoksuin 7–4.